Hızlı forma girme diyeti

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'ın, vücutta tutulan suyun atılarak şişkinliğin ortadan kaldırılması, ardından yağ yakımının başlaması için hazırladığı mönü ile daha fit olabilirsiniz!

UYKUDAN ÇALMAYIN

Uykusuzluk aşırı gerginliğe yol açarak aşırı yemeyi tetikliyor, metabolizmayı da yavaşlatıyor.



HAREKET EDİN

Düzenli egzersiz yaparak hem metabolizmanızı hızlandırın hem de iştahınızı kontrol edin. Günlük hayatınızda da aktif olun, hareket edin, yürüyün.



ŞİŞKİNLİĞE İZİN VERMEYİN

Lif, yağ ve yüksek sodyum içeren besinler vücudun su tutma kapasitesini artırıyor ve oluşan gaz ile karın bölgesinin şişkin, gergin ve kötü görünmesine neden oluyor. Ayrıca sağlıklı olsalar da bakliyatlar, lahana, brokoli, karnabahar türü sebzeler çiğ olarak tüketildiklerinde şişkinliğe neden oluyor.



C VİTAMİNİ ALIN

Doğal yollardan sebze ve meyvelerden alındığında etkisini daha fazla gösteren C vitamini yağ yakımını artırıyor. Bol C vitamini içerdiğinden salatalarınızı özellikle bol limonlu tüketin.



KALSİYUM TÜKETİN

Kalsiyum, metabolizmayı hızlandırıyor. Süt, ayran ve yoğurt daha az kalori içeren kalsiyum seçenekleri olurken peynir tüketirken dikkatli olun. İçerdiği fazla yağ ve tuz kolesterolü yükselttiğinden az yağlı ve az tuzlu olanları seçin.



SAĞLIKLI YAĞ SEÇİN

Yağlar vücutta pek çok fonksiyonda görev aldığı için uygun miktarda tüketilmesi gerekiyor. Doymamış yağ alımını sınırlayın. Şekeri ve metabolizmayı düzenlediğinden Omega 3 yağ asitlerini tercih edin. Omega 3’ten zengin bir beslenme için haftada 2-3 kez ızgara veya buğulama olarak balık tüketin. Günde 2-3 adet ceviz içi veya 5-6 adet fındık yiyin.



YETERLİ D VİTAMİNİ ALIN

D vitamini düzeylerinin düşük olması, yağ birikimini tetikliyor ve kiloya neden oluyor. D vitamininin en iyi kaynakları ise balık, süt, yumurta ve güneş ışınları…



TUZU AZALTIN, SUYU ARTIRIN

Tuzlu gıdalar vücudun su tutmasını artırıyor. Bol su tüketmek ise aksine su tutulumunu azaltıyor.