İp atlayın!

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İp atlamak en etkili kardiyo egzersizlerinden biri. Sadece 10 dakika ip atlayarak 110 kalori yakabilirsiniz. Her yere taşıyabileceğiniz ipinizle ister evinizin salonunda, ister ormanda form tutabilirsiniz.

Ayakların ön tarafını basın: İp atlarken her zaman yumuşak bir şekilde ayaklarınızın ön kısmının üzerine basın. Hiçbir zaman topuklarınızın üzerine ağırlık vermeyin.



Çok yükseğe zıplamayın: İp atlarken yapılan en önemli yanlışlardan biri çok yükseğe zıplamaktır. Yükseğe zıpladığınız zaman ip ayağınıza takılır. Olimpiyatlarda değilsiniz; rahat olun, minik sıçrayışlar yapın ve ip atlamanın tadını çıkarın.



Kollarınızı, omuzlarınızı sallamayın: İpi çevirmek için sadece bileklerinizi kullanmalısınız. Kol ve omuzlarınızı kullanıyorsanız ip atlamak zorlu bir aktiviteye dönüşebilir. İp atlarken aklınızda tutmanız gereken şey, bileklerinizle daireler çizerek ipi çevirmek. Kollarınız rahat bir şekilde dirsekten bükülü, elleriniz ise bel hizasında yanlarda olmalı.



İpin boyu, boyunuza uygun olmalı: İpi bir ayağınızın altına alarak iki elinizle yukarı kaldırdığınız zaman, kulpları koltuk altı hizasında durmalı.



Ritmi yakalayın: İp atlayabilmek için ritmi yakalamak, senkronizasyonu sağlamak şart. Sürekli ipe takılıyorsanız, ipi önünüzde gördüğünüz an zıplamak yardımcı olabilir.



Yılmayın, pratik yapın: Yalnız değilsiniz, sizin gibi birçok kişi ip atlamayı beceremiyor. Gözünüze zor görünse de bol bol pratik yaparak bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Öncelikle ipi arkanıza alın, bir tekrar yapın ve durun. Şimdi 2 tekrar yapmaya odaklanın ve sonrasında atlayabildiğiniz kadar atlayın.

