Genelde insanlar her sene bu aylarda kış aylarında unuttukları bedenlerini anımsamaya başlarlar. Kalın giysilerden ince giysilere geçtiklerinde bedenlerini ne hale getirdiklerini fark edip telaşlanırlar. En acil, en hızlı, en etkili kilo verme yöntemi nedir? Her sene bu aylarda geçen sene bu aylarda ne yaşadıklarını unutup en baştan başlarlar her şeye…

Uzman Diyetisyen: Banu Topalakçı Salman



Hayatımızda pozitif yaşam değişiklikleri yapmak kolay değildir. Yapılan değişiklikleri kalıcı hale getirmek ise daha da zordur. Kolay olsaydı, günümüzde moda diyetler, spor merkezlerine yapılan üyelikler, bireysel gelişim uzmanları, yaşam koçları ve medyanın konuya olan ilgisi her geçen gün artıyor olmazdı. Ve unutmamamız gerekir ki, kötü besin yoktur, kötü beslenme vardır.



Bu arada yıl boyunca stres, yoğun çalışma, dengesiz beslenme, geçirilen enfeksiyonlar, hava kirliliği ve pek çok benzer nedenden dolayı hücrelerimiz sürekli zararlı maddeler (oksidantlar ki bunlar aynı zamanda kanser nedenidir de) ve toksinlerle savaşır durumdadır. Vücudumuzda birikmiş olan bu zararlı maddelerden dönemsel olarak yapacağımız bazı kürlerle kurtulabilmek mümkün. Benim ‘Karma Felsefesi Diyeti’ olarak adlandırdığım yöntemle üç günlük ya da en fazla bir haftalık uygulayacağınız bir program sizin için oldukça faydalı olacak. Karma felsefesini duymuşsunuzdur, bu felsefi düşünceyi Doğu’ya özgü bir kavram olarak ele almak çok yanlış olur. Karma, her birimizin kendi eylemlerimizden sorumlu olmasını sağlayan ve bizi, bu eylemlerin ardından gelen sonuçları kabul etmek zorunda kalacağımız bir konuma getiren yasadır. Buna, kişinin kendi sorumluluğu yasası diyebiliriz. Karmanın gerçek anlamı ‘yapmak’tır, uygulamadaki anlamı ise, basit bir şekilde bir kişinin karmasının, onun kendi yaptığı işler olduğudur. Karma terimi, özgün ifadesinde zihinsel eylemleri içerir buna göre; kendimizi, şu an ne isek, kendi eylemlerimizle yapmışızdır.



Karma, bedensel ve zihinsel uyumu gerçekleştirme, dengeyi yenileme ve telafi etmeye yarayan bir denge ortaya çıkarma gücüdür. Sonuç olarak, herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde ve zamanda yaptığımız bir şey, eninde sonunda bize geri dönecektir. Özetle karma felsefesi, zihinsel-ruhsal-bedensel denge kurma ve arınmadır. İşte bu yoldan çıkarak yediklerimizle oluşturduğumuz denge bizi asla yormaz fikriyle Karma Felsefesi Diyeti’ni oluşturdum. Bu öyle bir denge ki ‘hem hep, hem hiç’ mantığıyla yaşamınız boyunca her besinden dengeli ve çeşitli miktarlarda almayı kapsıyor. Tıpkı gökkuşağının renkleri gibi rengarenk bir beslenme!



Karma Felsefesi Diyeti’nde bilinenin aksine ana hedef kilo vermek değil, vücudu sağlıklı bir şekilde ruhen ve fiziken arındırarak, vücudun dengesini korumasına yardımcı olmak. Bunu yaparken ise kilo vermek kaçınılmaz. Yani asıl olan hayatımızın tüm noktalarında dengeleri kurabilmek. Yaza az bir zaman kala tek düze diyetlerden uzak, sosyal yaşamı da etkilemeyecek üç günlük bir diyet hazırladım. Bu diyetin özelliği, tam taneli tahıllar, farklı renkte sebzeler ve yağlı tohumların harmanlanması ile elde edilmiş düşük glisemik indeks içeren besinlerden oluşması. Ayrıca farklı kuru meyvelerin bir arada kullanılması ile ara öğünlerde bitkisel ve yararlı kimyasallardan elde edilen yüksek antioksidan etkisi taşımala birlikte tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olduğu için kolesterolünüzün düşmesine, sindirim problemlerinizin çözümüne yardımcı olacak. Karma Felsefesi Diyeti ile bedeninizin canlandığını hissedecek, baharı bağışıklık sisteminizi güçlendirerek geçireceksiniz.



Karma Felsefesi Diyeti ve Turunçgiller

Turunçgillerin suyu mide ve sindirim yolu için hayli arındırıcı ve sık��şmış mukus ve çürütücü artıkların eritilmesine yardım eder. Bakıldığında, bunların pH değerleri asidiktir fakat bir yiyeceğin mide dışındaki pH değeri, onun midede asidik veya alkalik etkisinin göstergesi değildir. Önemli olan o besinin midedeki sindirim sıvıları ve diğer yiyecekler ile karşılaştığında nasıl davrandığı ve sindirildikten sonra kanın pH’ını nasıl değiştirdiğidir. Turunçgiller eğer aç karnına tüketilir ve hiçbir şeyle karışmadan onikiparmak bağırsağına geçmesine izin verilirse son derece arındırıcı olur. Karma Felsefesi Diyeti’ndeki diğer tüm besinler gibi meyveler de ne kadar basit ve sade karışımlar halinde alınırlarsa o kadar faydalı olurlar.



• Kalkar kalkmaz oda sıcaklığında su için (suyun içine akşamdan kabuklu limon dilimleri koyun ve bir küp taze zencefil atın).

• Günde üç litre su tüketmeye özen gösterin.

• Her gün beş poşet yaseminli yeşil çayın yanı sıra bir poşet karahindiba çayı için.

• Asla şeker kullanmayın.

• Diyetinizde turunçgillere mutlaka yer verin.

• Tuzu kesmeyin ama mutlaka azaltın.

• Yarım yağlı yoğurt yemeyi ihmal etmeyin ve her gün bir bardak kefir için.

• Gün boyunca dört tatlı kaşığı keten tohumu tüketin.

• Ara öğünleri atlamamaya çalışın.

• 10 gün sigara ve alkol almayın.

• Gazlı içecek ve yapay meyve sularından uzak durun.

• Her gün beş fındık, beş badem, iki ceviz içi tüketin.

• Her gün bir şekilde bir adet sarımsak yiyin.

• Kokuların iştahı azaltma gücünden yararlanın. Zerdeçal, nane ve yeşil elma kokuları günde sık sık (20-30 kez) koklanırsa sinir sisteminde yaptığı etkiyle iştahta biraz azalma yapabilir.

• Mutlaka haftada üç kez 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapın.



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