Son yılların yükselişe geçen bitkisi keten tohumu, omega 3, B12, C, E, K vitaminlerini içermesi, yüksek lif barındırması sebebiyle oldukça faydalı bir tohum. Çiğ, öğütülmüş veya yağ şeklinde tüketmek mümkün.

Keten tohumu, şifalı içeriği ile Afrika’da ve başta Mısır olmak üzere Asya ülkelerinde yüzyıllardır kullanılan bir bitki. İçinde lifler, omega 3, protein, B12, C, E ve K vitaminleri bulunan keten tohumu, son yıllarda tanınırlığını artırmış, doğal ve sağlıklı yaşamın peşinde olanların tercihi haline gelmiştir. Faydaları saymakla bitmeyen bu tohum hakkında merak ettiklerinizi sizin için yazdık.









Keten tohumu, içerisinde bolca lif, omega 3, protein, B12, C, E ve K vitaminleri bulundurur





Keten Tohumu Nedir?

Keten tohumu, ketengiller ailesinin mavi ya da sarı renkteki üyesi keten çiçeğinden elde edilir. Küçük, yassı, sert ve yağlı tohumlardır. Kahverengi ya da sarı renkte olabilirler. Türkiye’nin her yerinde yetişebilir ancak ılıman iklimi sevdiği için en verimli olarak Akdeniz bölgesinde yetişir. Keten tohumu demlenmiş, öğütülmüş, yağ ve tohum halinde tüketilebilir. Bazı doktorlar ham şekilde tüketmeyi tavsiye eder ancak filizlendiğinde ya da yemeklere konarak tüketildiğinde bedenin besinleri emmesinin kolaylaşacağını savunanlar da mevcuttur.





Keten Tohumu Faydaları

Keten tohumu, içerisinde omega 3, B12, C, E, K vitaminleri içerir. Özellikle balık tüketmeyen kişiler için omega 3 kaynağı olarak tavsiye edilmektedir. Protein, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve sodyum açısından zengindir. Lif kaynağıdır. Karbonhidrat oranı düşüktür. Saymakla bitmeyecek keten tohumu faydaları şöyledir:





Zayıflatıcı Etkisi Vardır

Keten tohumu iyi bir protein kaynağıdır. İçerisinde yüksek oranda lif bulunması, şişkinliği önlemesine ve tokluk hissi vermesine neden olur. Dolayısıyla diyet için ideal bir gıdadır. Keten tohumun içerisindeki yararlı yağlar, zararlı yağların yok edilmesinde rol oynar.





Yüksek Omega 3 İçerir

Keten tohumunda yüksek oranda bulunan omega 3, kan şekerini ve kan basıncını düzenlediğinden sürekli kullanımında tansiyon ve kolesterol hastaları için fayda gösterir. Kalp rahatsızlıklarına karşı korur. Sindirim sistemini düzenler, mide ve bağırsaktaki zarları onarır.





B12 Deposudur

B12 eksikliği, özellikle ülkemizde yaygın olarak görülen bir durumdur. Oysa beyin için çok yararlı olan B12 vitamini, beyin fonksiyonlarının çalışması ve hafıza için gerekli bir vitamindir. Cilde iyi gelir ve vücuda dinçlik kazandırır. Eksikliğinde yorgunluk hali ve ciltte bozulmalar meydana gelir. Keten tohumu yüksek B12 içeriğine sahip olması bakımından özellikle ülkemizde tüketilmesi faydalı olacak bir tohumdur.





Kanseri Önleyici Etkisi Vardır

Yapılan bazı araştırmalar keten tohumunun memedeki tümörü küçülttüğünü göstermektedir. Özellikle prostat kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Prostat kanseri ile mücadele eden erkeklerin kullanması önerilir.





Genel Sağlık ve Keten Tohumu Hakkında

Cilt hastalıkları ile mücadele eden keten tohumu, kemiklerin güçlenmesinde de etkilidir. İltihapların kurutulmasında rol oynar, astım, alerji gibi kronik hastalıkları geriletir. Sindirim sistemine, sinir sistemine, dolaşım sistemine fayda sağlar.





Kadınlar İçin Keten Tohumu

Keten tohumunun östrojeni artırıcı bir etkisi vardır. Düzenli keten tohumu tüketimi yumurta disfonksiyonunda azalma sağlar ve regl döngüsü değişikliğini ortadan kaldırır. Ayrıca kadınların menopoz sürecindeki sıkıntılarını azaltmaya da yardımcı olur.





Keten Tohumu Yağı

Keten tohumu bitkisinin preslenerek yağının çıkarılması ile elde edilen keten tohumu yağı, kolay bozulan bir yağdır. Az miktarlarda almak en doğrusudur. Erken bozulmayı önlemek için, keten tohumu yağının saklama koşulları çok önemlidir. Işık almayan küçük kaplarda; renkli cam ya da metal içerisinde saklayabilirsiniz.

Keten tohumu yağı; çinko, N3 yağı, potasyum ve doymamış yağlar içerir. Her gün tüketimi ile vücuda oldukça fayda sağlayan bu yağın fazla tüketimi beden için zararlı olacaktır. Uzmanlar günde bir çorba kaşığından fazla tüketmemek konusunda uyarmaktadır.





Keten Tohumu Yağı Faydaları

Keten tohumu yağının içerisinde bulunan alfa linolenik asit kalp sağlını korumaya yardımcıdır. Güçlü bir antioksidandır. Anti-aging etkisi vardır. Kan dolaşımına gösterdiği fayda ile kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Gut hastalığı gibi durumlarda eklemlerde oluşan iltihabın iyileşmesini sağlar ve eklem ağrılarını azaltır. Böbrek iltihaplanmasında, iltihabın sökülmesi için savaşır. Böbreklerde ya da safra kesesinde taş oluşmasını önler. Hazımsızlığın ve şişkinliğin giderilmesinde rol oynar. Bağırsak ve mide için yenileyici bir etkisi vardır. Hemoroide iyi gelir. Sinir bozukluğu ve stres konularında fayda sağlar. Östrojen hormonu içeriği sebebiyle regl sancılarını rahatlatır, yumurtalıkları onarır, regl döngülerini düzene sokar. Menopoz dönemindeki sıkıntıları minimuma indirir. Sperm sayısını ve kalitesini artırır.





