Ödem düşmanı gıdalar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sebze ve meyveleri mevsimine uygun tüketmek vücudun mevsime uyumunu artırıyor ve ödem oluşumunu engelliyor.

Süt & yoğurt

Kalsiyum açısından zengin olan süt ve yoğurt ödemle savaşıyor çünkü kalsiyumun vücutta kemikleri korumak dışında vücudun sıvı dengesini sağlama görevi de bulunuyor. Yetersiz kalsiyum alan kişilerde ödem artıyor. Günde iki porsiyon süt ve süt ürünü tüketmek gerekiyor.



Meyveler & sebzeler

• Kiraz başta olmak üzere kavun, karpuz, şeftali ve erikte bulunan vitamin, mineral ve enzimler yazın oluşan mevsimsel ödemi atmaya yardımcı oluyor.

• Domates, hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem hücre yapılanmasını artırıyor hem de ödem çözüyor. Bu anlamda kışın domatesin yerine çiğ havucu koymak gerekiyor.

• Maydanoz, çiğ olarak tüketildiğinde yoğunA vitamini içeriği sayesinde ödem çözüyor. Kaynatılıp içilmesi de aynı etkiyi gösteriyor ancak taze yemekten daha fazla bir fayda sağlamıyor. Her sabah bir avuç maydanoz yenilmesi öneriliyor.

• Semizotu, ödem çözme konusunda sihirli bir değnek… Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor. A vitamini ve Omega 3 zengini çiğ semizotunu yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.



Baharatlar

Kırmızı pul biber, metabolizmayı çalıştırıyor ve ödemi çözüyor. Nane, karabiber, kekik, kimyon gibi baharatlar da vücudu rahatlatıyor. Yemeklere farklı bir tat katan tarçın ise kan şekerinin düşmesini engelliyor.