Chef'sPack ile artık ofislerde de kalorisi hesaplı, sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek mümkün.





Chef'sPack, dengeli beslenmeyi sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak benimseyen herkes için bir beslenme modeli sunuyor. Dilediğiniz yerde yemek yeme imkanı sunan Chef'sPack ile artık ofislerde de dengeli ve sağlıklı beslenmek çok kolay.Chef'sPack müşterilerini yüksek maliyet, güvensiz gıda, lezzetsiz yemekler gibi problemlerden kurtarıp; maliyet, sağlık ve güven ile ilgili tüm sorularına cevap veriyor ve hayatı kolaylaştıran kişiye özel beslenme programları sunuyor. Chef'sPack geleneksel Türk mutfağının altmış çeşidini hiçbir koruyucu katkı maddesi olmadan, uzman diyetisyen ekibinin kontrolünde, teknolojik olarak en güvenli gıda üretim yollarından biri olan sterilizasyon yöntemi ile hazırlıyor. Sterilizasyon yöntemi sayesinde, koruyucu katkı maddesi olmaksızın ürünler oda sıcaklığında iki ay boyunca tazeliklerini muhafaza ediyor. Kalorisi kontrollü olarak hazırlanan lezzetlerden oluşan haftalık menüler ile Chef'sPack herkese uygun bir beslenme programı sunuyor.Dengeli ve sağlıklı beslenmeyi yaşam felsefesi haline getiren kişiler için ofislerinde de tükettikleri gıdalar büyük önem taşıyor. Chef'sPack ile artık ofislerde de kalorisi hesaplı, sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek mümkün. Haftalık olarak alacağınız hazır paketler veya kendi damak tadınıza göre seçeceğiniz menüler ile öğle yemeklerinizde ne yiyeceğinizi düşünme sıkıntınız sona eriyor. Zeytinyağlısından tatlısına kadar birçok geleneksel lezzeti ofisinizde de rahat rahat tüketebilmeniz için tek yapmanız gereken Chef'sPack'den sipariş vermek.Chef'sPack ürünlerine; diyetisyenler tarafından kişiye özel olarak hazırlanan, haftalık hazır paketler ya da minimum alt limit ile kendi damak tadınıza göre seçebileceğiniz menülerle www.chefspack.com.tr adresinden ya da 0850 220 94 90 nolu hat üzerinden vereceğiniz sipariş ile ulaşabilirsiniz. Chef'sPack uzman diyetisyeni ile de müşterilerine online destek veriyor.