Ömür boyu diyet listeleriyle dolaşamazsınız!

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'ın önerilerine kulak verin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, "Ömür boyu diyet listeleri ile dolaşamazsınız. Doğru olan belli bir süre diyet yapmak yerine, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak ve bunları yaşama geçirmek olmalı" diyor. İşte önerileri...



Disiplinli bir yemeyi gerektiren kilo verme programından sonra, çok yüksek kalorili beslenmeye geçerseniz, verdiğiniz kiloları süratle geri alabilirsiniz. Nerede, neyi, nasıl yiyeceğinizi öğrenmeniz, diyet döneminizdeki alışkanlıklarınızı içselleştirmeniz gerekir. Yeterli ve dengeli beslenmelisiniz. Öğünlerin et grubu, ekmek grubu, süt grubu, sebze ve meyve grubu ve yağ grubu olarak sınıflandırdığımız bütün grupları dengeli bir şekilde içermesi ve çeşitlilik ilkesine göre düzenlenmesi gerekir. Yeterli kalori sağlamayan bir diyet metabolizmayı yavaşlatır.



KALICI KİLO VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Beslenme, planlanmalı ve dengelenmeli. Haftalık yeme programını önceden hazırlamak gerekiyor. Yeterli kalori sağlamayan bir diyet metabolizmayı yavaşlatır. Öğün zamanlarını, kalori miktarlarını, o hafta neler pişireceğinizi, alışveriş listenizi, kaç kere balık veya tavuk yiyeceğinizi, dolaptaki sebze ve meyveleri hangi sıraya göre tüketeceğinizi önceden planlamalısınız. Porsiyonlarınızı arttırdığınızda kilo alırsınız. Kendinizi kıtlık bilincine sokmamalısınız. Diyetinizde yasaklar yoktur, az tüketilmesi gerekenler vardır. Dengeli bilinçli ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü, hareketli, aktif bir yaşam ve düzenli egzersiz yapılması, stres yönetimi ve olumlu olan düşünce biçimi ile birlikte sağlanır. Kalıcı kilo vermek için şok diyetlerden, tek besine dayalı ve çok az kalorili diyetlerden uzak durun. Protein ağırlıklı diyetlerin uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkileri var. Bu konuda önerim ise GI diyeti olarak bilinen kan şekerinin fazla dalgalanmasını önleyen diyet olacaktır.

