Önce omuzlar mı, kalçalar mı?

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Kalçalarınızı şekillendirmek ya da omuzlarınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? O zaman egzersiz yaparken önceliği bu bölgelere verin.

*Formsante dergisinden alınmıştır.



Journal of Human Kinetics’te yayınlanan bir araştırmaya göre hedeflediğiniz bölgeleri antrenmanın başlarında çalıştırırsanız başarılı sonuçlar alma ve performansınızı artırma şansınız daha yüksek. Bunun nedeni de egzersizin başlangıcında çok daha enerjik olmanız ve konsantrasyonunuzun daha yüksek olması. O zaman önceliğiniz daha biçimli kalçalarsa çalışmaya kalçadan başlayın!



SPOR NORMAL DOĞUM ŞANSINI ARTIRIYOR

Dokuz aylık hamilelik sürecinde anne adaylarını birtakım fizyolojik değişiklikler bekliyor. Sürece uygun spor ve düzenli beslenmeyle bu değişikliklerin yarattığı sorunları aşmak mümkün. Fransız dermokozmetik markası Lierac’ın anne adayları için verdiği eğitimde konuşan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Faruk Onur Başeğmez, sporun hamileler için faydalarını sıraladı.

DAHA AZ KİLO, DAHA AZ ÖDEM: Yapılan araştırmalara göre spor yapan anne adayları yapmayanlara göre 7 kilo daha az alıyor. Ayrıca hamileliğin son döneminde dolaşımda gelişen birtakım hormonal etkilerden dolayı bacak şişmeleri görülürken düzenli egzersiz ile bu durum önlenebiliyor.

DAHA KOLAY DOĞUM: Kuvvetli karın kasları ve güçlü pelvik taban sayesinde normal doğumdaki ağrılara annenin itici gücü de eklenince rahat normal doğum kaçınılmaz hale geliyor. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre spor yapan kadınlarda yapmayanlara oranla normal doğum oranı yüzde 58 daha fazla.

DAHA AZ KABIZLIK: Egzersiz, gebelik boyunca östrojen hormonunun yükselmesi nedeniyle kabızlık ve buna bağlı gelişen hemoroit şikayetlerini de büyük ölçüde azaltıyor.

DAHA ÇOK ENERJİ DAHA YÜKSEK MORAL: Gebelik boyunca çizgi film izlerken ağlayan anne adayları sıkça görülür. Düzenli yapılan spor anne adaylarının psikolojisi üzerinde de olumlu etki yapıyor.

DAHA AZ SEZARYEN: Yoga, pilates ve esneme egzersizleri pelvik tabanı, relaksin denilen bir hormon aracılığıyla gevşetiyor ve bu sayede sezaryen doğum olasılığı azalıyor.

Kalçalarınızı şekillendirmek ya da omuzlarınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? O zaman egzersiz yaparken önceliği bu bölgelere verin. Journal of Human Kinetics’te yayınlanan bir araştırmaya göre hedeflediğiniz bölgeleri antrenmanın başlarında çalıştırırsanız başarılı sonuçlar alma ve performansınızı artırma şansınız daha yüksek. Bunun nedeni de egzersizin başlangıcında çok daha enerjik olmanız ve konsantrasyonunuzun daha yüksek olması. O zaman önceliğiniz daha biçimli kalçalarsa çalışmaya kalçadan başlayın!

Uyku uzmanları, doktorlar ve kötü uyku kalitesinden şikayetçi bireyler ile çalışarak geliştirilen “Runtastic Sleep Better” uygulaması ile akıllı telefonunuz aracılığı ile uykunuzu kayıt altına alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirmek ve telefonunuzu yastığınızın yanına koymak. Uçak modunda da çalışabilen uygulama, akıllı alarm özelliği ile uykunuzun en hafif olduğu sırada sizi uyandırıyor. Uyku süresinin, döngülerin, verimliliğinin kaydını tutuyor ve istatistik haline getiriyor. Sleep Better’ın bir diğer özelliği egzersiz, yemek, alkol, kahve tüketimi gibi günlük alışkanlıkların uykuya etkisini göstermesi. Uygulamanın en eğlenceli özelliği de rüyalarımızın kaydını da tutabilmemiz.



Haftada 180 Saat Dakika egzersiz yaparsanız (ki bu günde 30 dakikadan az bir süre) osteoporoz riskinizi ciddi bir şekilde düşürebilirsiniz. Gençlikte yapılan düzenli egzersiz yaşlılıkta sağlıklı kemikler olarak size geri dönecektir.