Papatya çayının faydaları nelerdir bahsettik. Papatya çayının vücudumuzdaki etkileri ve nasıl tüketebileceğimiz konusunda bilgi verdik.

Uykusuzluk sorunu mu çekiyorsunuz? Regl dönemlerinizde dayanılmaz kramplar mı yaşıyorsunuz? Sindirim problemleriniz var ya da üst solunum yolu rahatsızlıklarından bir türlü kurtulamıyor musunuz? Sizin için harika bir önerimiz var. Papatya çayı… Papatya yüzyıllardır kullanılan mucizevi bir bitki. Hem lezzetli hem de şifa kaynağı olan papatya çayının faydaları saymakla bitmez. Papatya çayının faydaları neler, yakından bakalım.





Uykuyu Düzenler

Papatya çayının faydaları arasında sayabileceğimiz en önemli etki, uykuyu düzenlemesidir. Yoğun çalışma temposu içinde bedenimiz yorulsa bile zihnimiz kolay yorulmuyor. Özellikle gün içinde tükettiğimiz kafein içeren ürünlerin de bunda yadsınmaz bir payı var. Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız papatya çayı sizin için ideal bir seçenek olacak. Uyumadan yaklaşık bir saat önce bir bardak papatya çayı içmek, gevşeyip sakinleşmenizi ve zihninizin boşalıp uykuya teslim olmasını sağlar.





Regl Ağrılarını Azaltır



Papatya çayının faydaları arasında bahsedebileceğimiz etkilerden biri de regl döneminde çekilen ağrıları önlemesi ve kramplı sancılara iyi gelmesi. Ayrıca papatya çayı regl dönemindeki depresif ruh haline karşı da oldukça etkili. Yatıştırıp sakinleştirici etkisi ile kadınları bu dönemde stresten uzak tutar. Papatya çayına regl periyodundan birkaç gün önce başlanmasını tavsiye ediyoruz. Böylece ağrının yoğun olduğu ilk günler daha rahat geçer.





Sindirim Problemlerini Çözer

Papatya çayı sindirim sistemi için uyarıcıdır. İshal ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar. İdrar söktürme özelliği de papatya çayının faydaları arasındadır.





İdrar söktürme özelliği de papatya çayının faydaları arasındadır.





Solunum Yolu Rahatsızlıklarını Önler

Papatya çayının faydaları arasında solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesini de sayabiliriz. Papatya çayı içerek, boğaz ağrısından kurtulabilir ve göğsünüzü rahatlatabilirsiniz. Daha iyi nefes almanızı sağlarsınız. Papatya çayını gargara olarak da kullanabilirsiniz. Ilık papatya çayıyla geniz akıntısını önleyebilir, ağız yaralarından kurtulursunuz. Sinüzitiniz varsa evde yapacağınız buhar banyosuna karıştırabileceğiniz papatya sayesinde sinüsleriniz açılıp rahatlar.





Cildi Güzelleştirir

Kozmetik ürünlerde sık sık rastladığımız papatya, cildinizi sakinleştirip yatıştırır. Ayrıca anti-enflamatuar özelliği sayesinde cildinizde oluşabilecek akne ile savaşır. Anti-bakteriyal, mikrop öldürücü etkisiyle cildinizin olumsuz dış etmenlerden etkilenmeyip temiz kalmasını sağlar. Papatyanın üzerine biraz sıcak su ilave ederek demlediğinizde, cildinizi temizlemek için harika bir tonik elde edeceksiniz.





Sağlıklı Kilo Kaybına Sebep Olur

Papatya çayının faydaları arasında sağlıklı kilo kaybına yardımcı olma özelliği dikkat çeker. Papatya çayı ile kilo vermek arasındaki ilişki, papatyanın sindirim sistemini düzenleyici etkisidir. İdrar söktürücü özelliği olan papatya çayının aynı zamanda iştah kapatıcı özelliği de var. Papatya çayı, vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak zararlı birleşenlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Düzgün çalışan bir sindirim sistemiyle vücudunuz sağlıklı bir şekilde kilo kaybeder, yağ yakımı hızlanır. Stresli olduğumuz dönemlerde trans yağ oranı fazla, şeker içeren, besin değeri düşük gıdaları daha fazla tüketiriz. Papatya çayı stresi ve kaygıyı azaltarak kilo almamızın önüne geçer.

