İsveç’ten dünyaya yayılan yeni bir antrenman trendi formda kalmamızı sağlarken gezegenimizi de korumamıza yardımcı oluyor: Plogging.

“Jogging” ve İsveç dilinde toplamak anlamına gelen “plocka upp” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan plogging’in konsepti basit; koşarken karşınıza çıkan çöpleri toplamak, sokağı, patikayı temizlemek. Çevre dostu bu aktivitenin yaygınlaşmasında sosyal medyanın payı büyük. Instagram, Facebook gibi mecralarda binlerce paylaşım yapılıyor. Koşarken topladıkları çöpleri sosyal medyada paylaşanlar, dünyanın farklı köşelerinden insanlara ilham veriyor. Türkiye’de ilk örneklerinden biri geçtiğimiz ay NG Sapanca Otel’in desteğiyle “temiz doğa için koş” sloganı ile yapılan Sapanca Ultra Maraton’da gerçekleşti. Çevre ve spor bilincini geliştirmeye yönelik yapılan etkinlikte, atletler koştukları alanlardaki çöpleri toplayarak anlamlı bir çevre projesine imza attı. Bu çevreci aktivitenin vücudunuza da faydası büyük. Örneğin, bir pet şişeyi yerden almak için çömelmeniz, eğilip kalkmanız gerekiyor. Toplanılan çöpleri taşımak kollara ekstra çalışma sağlıyor. Ayrıca daha fazla kalori yakıyorsunuz. Yarım saatlik jogging ile yaklaşık 235 kalori yakılırken, plogging ile ortalama 288 kalori yakılıyor. Siz de bundan sonra sahilde, caddede, patikata koşarken ya da yürüyüş yaparken birkaç parça çöpü toplayın. Hem vücudunuz hem dünya minnettar kalacak.



* Formsante dergisinden alınmıştır.