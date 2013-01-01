Ferin Batman, "Her sene özellikle de zayıflama hevesinin arttığı bahar aylarında, zayıflattığı iddia edilen yeni yeni diyetler, ilaçlar, çaylar gibi bilinçsiz uygulamalar, pek çok sağlık sorununa yol açar" diyor.

Diyet denince akla ilk gelen ‘zayıflama’dır. Öncelikle bu yanlışı düzeltmek gerekir. Diyet; kişinin sağlık durumu, beslenme düzeni, sosyal ve psikolojik hali, fiziksel aktivite düzeyi gibi pek çok faktör göz önüne alınarak planlanan kişiye özel bir beslenme düzenidir. Bilimsel olarak en çok önerilen kombine tedavi; düşük kalorili diyet, fiziksel aktivite ve davranış tedavisi ile kilo kaybıdır.



Ancak araştırmalar, uzun süreli tedavi planlarının hastanın amacı ve beklentisi olmadığı yönündedir. Gerçekçi olmayan vücut ağırlığı beklentisi, bilimsel verilerle sağlık profesyonelleri tarafından önerilen kilo ve tedavi yerine çok kilo verme ve daha hızlı kilo verme yöntemine dayalı diyetlere heves uyandırmaktadır.



Popüler diyetler vaatleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar isimleri farklı olsa da; bilimsel olarak 3 grupta sınıflandırılır.



1. Düşük karbonhidratlı diyetler (Ketojenik Diyet)

Zaman içinde, Atkins, Zone, Dukan vb. değişik isimlerle tekrar tekrar gündeme gelen Ketojenik diyetler; zayıflama amaçlı değil, 1920’li yıllarda çocuklarda epilepsi nöbetlerinin sıklığı ve yoğunluğunu azaltmak için geliştirilmiştir. 1-2 haftalık sürelerde ağırlık kaybı, iştahta azalma sağlasa da; verilen kilonun çok büyük bir bölümü kas ve su dokusundan olmakta, diyet bırakıldığında ise hızla kilo artışı yaşanmaktadır.



Ketojenik diyet; diyetle alınan karbonhidrat miktarının aşırı kısıtlanması (50 gr/gün’den daha az) ile kanda keton cisimciklerinin artmasına (ketozis) neden olan diyetlerdir. Besin öğeleri yönünden dengesiz olmaları ve önemli sağlık sorunları oluşturabilmeleri nedeniyle şişmanlığın tedavisinde ve uzun süre kullanılmaları önerilmemektedir.



Karbonhidrat miktarının aşırı kısıtlandığı, protein ve yağ miktarının yüksek olduğu bu diyetler ile sağlıklı düşük kalorili diyetler kıyaslandığında; sağlıklı diyetle yağ kaybı daha fazla olurken, ketojenik diyetle su kaybı daha fazla olmuştur. Ketojenik diyetler; vitamin ve mineral açısından gereksinmeyi karşılamazken, protein yükünü artırması, doymuş yağ oranının yüksek olması, posa içeriğinin de düşük olması nedeniyle sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni değildir.



Dukan diyeti

Dr. Pierre Dukan tarafından geliştirilen ve tüm dünyada ‘aç kalmadan zayıflama yöntemi’ olarak bilinen zayıflama yöntemidir.

Dukan diyeti, aslında Atkins diyetinin temeli olan düşük karbonhidrat tüketimine dayanıyor ve Atkins diyetinin modifiye edilmiş hali. Hazırlık, hedef, takviye, koruma ve sabitleme adı altındaki aşamalarda liste ve tavsiyeler veriliyor.



Riskleri

Bu diyetler uzun dönem zayıflama amaçlı uygulandığında yol açtığı sağlık sorunları 6 başlıkta toplanabilir;

1. Sıvı-elektrolit dengesinde bozukluk (kalsiyum ve sodyum atımı artar.)

2. Bilinç bozukluğu

3. Hiperürisemi

4. Hiperlipidemi (koroner kalp hastalığı riski artar.) Kardiyak aritmiler (ölüm riski artar.)

5. Miyokard atrofisi

6. Kalsiyum atımını arttırması nedeniyle osteoporoz riski yükselir.



Düşük CHO içeren diyetleri uygulayan birçok kişi;

Kötü tat, kabızlık, diyare, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, bulantı, susama, yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik bildirmiştir.

Çalışmalar yüksek miktarda et, düşük miktarda sebze ve meyve tüketiminin kemik kaybına neden olduğu yönündendir.

Düşük CHO içeren diyetler düşük meyve, sebze ve diyet lifi içerdikleri için uzun süre tüketiminde kanser riski oluşturabilir.

Düşük CHO içeren ketojenik diyetlerin kilo kaybı açısından geleneksel diyetlere göre metabolik avantaja sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.



Neden işe yarıyor?

Yüksek protein metabolizmanın daha hızlı çalışmasına neden olur. Glikojen depoları bittiğinde vücut kan şekerini dengelemek için doku yıkımı başlatır ve vücutta protein ve yağları enerji için kullanır. Karbonhidrat sınırlandırılıp protein artırıldığında direkt doku kaybı başlar ve hızla kilo kaybedilir. Ancak yağ kaybı çok azdır.





Karatay Diyeti

Prof. Dr. M Canan Efendigil Karatay tarafından hazırlanmış bir diyettir. Sık sık yemek önerilmez. İnsülin direnci oluşumunu önlemek için. Her gün iki yumurta veya pastırmalı yumurta veya menemen yiyebilirsiniz. Sıkı bir kahvaltı ardından bütün gün acıkmayız ve leptin hormonu kendi vücut yağlarımızı yakar. Ekmek yasaktır. (Ekmek yerine ceviz tüketebilirsiniz.) ‘Özgür tavuk’ tüketilmelidir. Yanında ekmek olmadığı sürece kebap ve baklagil tüketilebilir. Akşam saat 8’den sonra yemek yenilmez.



Riskleri

Bu diyetler düşük glisemik indeks önerisinde bulunmasına rağmen CHO kısıtlaması da yapmaktadır. Bu durumda yağ yüzdeleri artış göstermektedir. Bu açıdan düşünecek olursak bu diyetlerin düşük karbonhidratlı ketojenik diyetlerle benzer sonuçlar doğuracağını söyleyebiliriz.



