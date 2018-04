Bizim protein diyeti olarak tabir ettiğimiz beslenme diyeti, yabancı kaynaklarda “High Protein Diet” yani yüksek protein diyeti olarak adlandırılır. Protein diyeti, sadece protein tüketmek anlamına gelmez. Bu diyet türünde yediğiniz protein miktarını sağlığınızı bozmayacak ölçüde arttırmak hedeflenir.

Öncelikle eğer bir protein diyeti yapmayı planlıyorsanız, öncesinde mutlaka bir doktora görünmeli ve gerekli tahlilleri yaptırmalısınız. Aslında bu durum tüm diyet programları için geçerlidir. Beslenme düzeninizi değiştirmeye karar verdiğinizde bir doktora görünmeli ve uygulayacağınız diyetin vücudunuza uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Protein diyetini ise kesinlikle bir uzmana görünmeden uygulamamalısınız. Çünkü protein diyeti uzun vadede özellikle böbrekleriniz için zararlı olabilir. Halihazırda bir böbrek rahatsızlığınız varsa kesinlikle protein diyeti yapmamalısınız.





Protein Diyeti Nedir?

Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi protein diyeti kesinlikle protein haricindeki besin kaynaklarının tamamen kesilmesi anlamına gelmez. Protein diyeti yaparken de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı karbonhidratları ve yağları yemeye devam etmelisiniz. Sadece protein alarak beslenmek vücudunuz için son derece sağlıksızdır ve uzun vadede kalp damar hastalıkları başta olmak üzere ciddi rahatsızlıklar yaşamanıza neden olabilir.



Protein diyeti süreç içerisinde düzenli olarak yediğiniz protein miktarını arttırmaya dayanır. Günlük protein miktarınızı %50 kadar arttırarak günde 450 kalori daha az alabilir ve 3 ayda yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz. Protein diyeti vücudunuzun kas yapmasını ve yağ yakmasını sağlar. Yani verdiğiniz kilo sadece su kaybı değil, yağ kaybı da olur. Bu şekilde kaybedilen kiloyu korumak daha kolaydır. Protein diyeti ile verilen kilo düşük kalori diyetlerinde olduğu gibi aşırı hızlı bir şekilde geri alınmaz.







Protein Diyeti Örneği

Öncelikle, yüksek proteinli bir diyet uygulayacağınız zaman da diyet listenizin alanında uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanması gerekir. Çünkü protein diyeti ile ilgili olarak tıp çevrelerinde bile bazı çelişkiler vardır. Bazı uzmanlar karbonhidratlardan tamamen uzak durulması gerektiğini ve yiyebildiğimiz kadar protein yiyebileceğimizi söylerken, bazıları da yüksek proteinli bir diyetten kaçınmamız gerektiğini öğütlemektedir.



Beslenme uzmanlarının büyük bir kısmının mutabık olduğu fikir, her besin grubunu dengeli bir şekilde tüketmemiz gerektiğidir. Karbonhidrat, protein ve yağ arasında mutlaka bir denge olmalıdır. Bununla birlikte protein içeren gıdalar genellikle hayvansal gıdalardır ve çok fazla hayvansal gıda tüketmek bağırsak florasını da bozarak sindirimle ilgili sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir.



Yüksek protein diyeti kısa bir süre için uygulandığında vücudunuza zarar verme olasılığı daha düşüktür. Çünkü protein içerikli gıdalar karbonhidratlı gıdalara göre sizi hem daha hızlı doyurur hem de daha uzun bir süre boyunca tok tutar. Böylelikle kilo verme süreciniz hızlanır. Ancak yüksek protein aynı zamanda ağız kokusu, baş ağrısı ve kabızlığa da neden olabilir.







Aldığınız proteinin türüne dikkat etmelisiniz. Yüksek oranda kırmızı et tüketmek kısa vadede olmasa da uzun vadede kalp damar hastalıkları ve hatta kanser gibi daha ciddi rahatsızlıklar yaşamanıza neden olabilir. Protein ihtiyacınızı özellikle balık olmak üzere beyaz etten ya da bakliyattan karşılamaya özen gösterin. Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatın içinde yüksek oranda protein vardır. Eğer vejetaryenseniz ve yüksek protein diyeti uygulamak istiyorsanız bakliyattan maksimum verim alabilirsiniz. Sebzelerin bazıları ve bazı kuruyemişler de protein değeri yüksek gıdalardandır. Bu beslenme türünü uygularken bol sıvı alımı ihmal edilmemeli, günde en az 9 bardak su içilmelidir. Ayrıca vücudun arınması için düzenli spor yapmak da elzemdir.



Yüksek proteinli bir diyet programı uygulamak istiyorsanız aşağıdaki listeden fikir alabilirsiniz. Bununla birlikte bu listeyi kesinlikle doktora danışmadan uygulamamanız gerektiğini unutmayın.



Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 2 dilim kepekli ekmek

Öğlen: 1 kâse yağsız yoğurt, 1 kâse yağsız salata

Akşam: Yağsız kırmızı et, 1 kâse yağsız salata







Bu liste düşük kalorili ve yüksek proteinli bir beslenme diyeti örneğidir. Görülebileceği gibi yağ alımı da kısıtlanmıştır. Bu liste kısa süreli uygulandığı zaman vücudunuzdaki fazlalıklardan kurtulmanızı sağlar. Ancak uzun vadede kabızlığa neden olabilir.



Yüksek proteinli bir diyette ana öğünlerinizden sonra kısa bir süre içinde acıkmazsınız çünkü protein sizi tok tutar. Ancak beslenme alışkanlıklarınıza bağlı olarak gün içinde atıştırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Gün içindeki atıştırma ihtiyacınızı 1 avuç kavrulmamış fındık ya da 15 adet çiğ badem ile giderebilirsiniz.



Bu beslenme düzeninde bitki çaylarını sınırsız olarak tüketebilirsiniz. Şekersiz kahve ve çayın da kalori anlamında zararı yoktur ancak bu içecekler kafein içerdikleri için çarpıntı yaşamanıza neden olabilirler. Ayrıca yeşil çay tüketerek vücudunuzdaki ödemden de kurtulabilirsiniz.



Eğer vejetaryenseniz ve et tüketmediğiniz için yeterli protein alamıyorsanız protein tozu kullanabilir ya da yüksek protein içeren barlardan tüketebilirsiniz. Protein tozu ya da protein bar tüketmeden önce de mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Bu konuda dünyaca ünlü beslenme uzmanı Dr. Mehmet Öz’ün önerilerinden faydalanabilirsiniz.