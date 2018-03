Belki de kilo vermek için aradığınız diyet proteinden geçiyordur... İşte tüm yönleriyle protein diyeti!

Yediğimiz gıdalardaki protein, vücudun her bölgesinde gelişim sağlamak ve düzgün şekilde çalışmak için kullanılır. Protein yönünden zayıf bir şekilde beslendiğimizde vücudumuzda bazı aminoasitler eksik kalır ve bunun sonucunda da düşük enerji, yorgunluk hali, ruh hali değişiklikleri, düzensiz uyku ve bağışıklığın düşmesi gibi sağlık sorunları görülebilir. Ancak protein diyeti gibi bol miktarda protein içeren bir diyet yaptığınızda, aç kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.



Protein diyeti nedir?

Protein diyeti; et, süt, balık, tavuk gibi protein açısından zengin gıdalara ağırlık verilen ve karbonhidrat ile yağ oranının düşük tutulduğu bir diyettir. Diyet çeşitlerinin neredeyse hepsiyle ilgili çelişkili fikirler almak mümkündür ancak bir gıda grubu, tüm beslenme uzmanların aynı fikirde olmasını sağlar: “protein”. Kas gelişiminde ve sağlığının korunmasında yaşamsal bir role sahiptir. Düzenli egzersiz yapan herkesin yeterince beslenmesini sağlamak için protein alımını dikkatlice düşünmesi gerekir. Fakat proteinin gücü kas kazanımını arttırmanın çok ötesine geçer, pek fazla spor yapan biri olmasanız bile, yediğiniz proteinin miktarının artırılması kilo vermenize de yardımcı olabilir. Protein diyeti yapanlar da sonuçtan çok memnun kaldıklarını ve ideal kilolarına bu diyetle ulaştıklarını belirtiyorlar.



Protein diyeti çeşitleri nelerdir?

Dukan Diyeti: Dünyadaki en popüler yüksek proteinli diyetlerden biri olan Dukan diyeti, dört aşamalı olup ilk aşamada sadece protein içerir. Sonraki üç aşamada karbonhidrat ve diğer gıda gruplarının miktarı da kademeli olarak artar, ancak odağı protein üzerinde tutmaya devam eder.



Paleolitik diyet: Bu diyet aslında geçmişe dönmek ve atalarımız gibi beslenmektir. İşlenmemiş etler, balıklar, sebzeler, fındık, tohumlar ve meyvelerin hepsi diyet menüsünde yer alır. Fikir, insanların işlenmiş gıdaları yemeye iyi adapte olmadıklarından birçok sağlık problemi yaşadıkları ve bu yüzden Paleolitik çağdaki gibi kendilerine sunulan gıdaları yemeleri gerektiğidir.



Protein diyeti nasıl yapılır?

Protein diyeti yapmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız, bilinçsiz şekilde yapılan diyetler sağlık problemlerine neden olabilir. Özellikle de protein diyeti böbrekleri zorlayabileceğinden çok uzun süre devam etmemelisiniz ve herhangi bir böbrek rahatsızlığınız varsa diyeti yapmalısınız. Her diyette olduğu gibi protein diyeti seçeceğinde de un, şeker ve tuzdan kaçınmalı veya en aza indirgemelisiniz. Listenizdeki öğünleri hazırlarken ayçiçek yağı yerine zeytinyağı kullanmaya özen göstermelisiniz. Eğer daha çabuk sonuç elde etmek ya da vücudunuzu şekle sokmak istiyorsanız, diyetle beraber egzersiz de yapabilirsiniz. Ancak egzersiz yaparken de aşırıya kaçmamalı ve bilinçli bir şekilde hareket etmelisiniz.



Protein diyetinde ne yenir?

Protein için, balık, kümes hayvanları, kırmızı et (özellikle de otla beslenen hayvanların etleri) yiyebilirsiniz. Protein sadece hayvanlardan kazanılmaz. Tofu, soya burgeri ve diğer soya bazlı gıdalar, bitki kaynaklı protein kaynaklarıdır. Bunların dışında az yağlı peynir (süzme peynir, beyaz peynir, mozzarella, Muenster) ve yumurta da yiyebilirsiniz. Mercimek de vegan ve vejetaryenlerin de sıkça tercih ettiği bir besindir ve protein elde etmek için çok iyi bir seçenektir. Mercimekteki protein, kardiyovasküler sağlığın güçlenmesini sağlar, sindirime yardımcı olur ayrıca, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesini, vücudun alkalize edilmesini ve pH seviyesinin dengelenmesini sağlar. Ayrıca yapraklı yeşil sebzeler protein diyeti boyunca yiyebileceğiniz gıdalardır. Diyet planı her gün 25 gram lif almanızı gerektiriyor. Yağ olarak ise, tereyağı ve zeytin yağını yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Beslenme ihtiyaçlarını gidermek için uzmanlar, en az 90 miligram potasyumla birlikte yüksek kaliteli bir vitamin ve mineral takviyesi almayı öneriyorlar. Yapay tatlandırıcı içecekler ve alkol tüketebilirsiniz ancak olabildiğince sınırlandırmalısınız. Özellikle de bira gibi karbonhidrat barındıran içkileri tercih etmemeniz diyet programınız için en iyisidir.



Örnek bir protein diyeti listesi

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim kepekli ekmek

1 dilim peynir

Ara öğün

1 adet elma

Öğle

1 kase yağsız yoğurt (içine istenirse ceviz ya da meyve konulabilir)

Salata (1 kase, az miktarda zeytinyağlı veya yağsız)

Akşam

Az yağlı ızgara kırmızı et (bonfile, biftek)

1 kase yağsız mevsim salatası



Protein diyeti çorbası tarifi

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü

Tavuk bulyon

250 gram yoğurt (yağsız)

1-2 tatlı kaşığı köri ve dilediğiniz sebzeler.

Tencereye 1 litre su koyun, içine tavuk bulyonları ekleyin ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra tencereye doğradığınız sebzeleri (havuç veya patates olabilir), tavuğu ve köriyi ekleyin. Tavuk ve sebzeler pişene kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Piştikten sonra yoğurdu da katarak servis edin. Afiyet olsun.



Protein diyeti kaç gün yapılır?

Protein diyeti alışma süreci çok önemlidir ve vücudun uyum sağlaması biraz vakit alabilir. Bu nedenle de genelde arka arkaya 2 hafta protein diyeti yapılması önerilmez. 1 hafta uyguladıktan sonra 1 hafta beklemek daha sağlıklıdır. Ancak diyetin uygulanmadığı o 1 hafta da öğünlere özen göstermek önemlidir.



Protein diyetinin zararları var mıdır?

Protein diyeti gibi yüksek proteinli diyetler, hassas kişilerde böbrek taşları oluşumunu uyarabilir. Bu konuda yapılan bir çalışma, bu etkinin sebze proteininden ziyade yüksek miktarda hayvan proteini için geçerli olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte yüksek miktarda protein içeren bir diyetin sağlıklı insanlarda da bir takım problemlere yol açabileceği bilinen bir gerçek. Vücudunuzun kullanabileceğinden daha fazla kalori almanız, ister protein ister başka bir kaynak olsun, sizin daha sağlıklı olmanızı sağlamayacak ve kilo artışına sebep olacaktır. Çok yüksek protein, kan şekeri düzeyinde değişikliklere ve bağırsakta bakteri oluşumuna neden olabilir. Buna göre, protein diyetinde kabızlık sorunu yaşanır mı? sorusu da akla gelebilir. Evet, fazla miktarda protein tüketimi kabızlık ve tuvalete çıkmakta zorluk çekmek gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Özetle protein, sağlıklı bir diyette çok büyük bir rol oynar ancak önemli olan kalitedir. Ayrıca yeterince sebze, meyve ve sağlıklı yağ tüketmeden proteinli gıdalara gün boyu yüklenmemek gerekir.