Sadece salata ile beslenmek doğru değil

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Medical Park İzmir Hastanesi Diyetisyeni Fatma Baysal, zayıflamak isteyenlerin bu süreç içerisinde beslenme konusunda sergilediği, doğru bildikleri yanlış davranışlar hakkında bilgiler verdi. Baysal, sadece salata ile beslenmenin doğru olmadığını söyledi.

Salatanın içerdiği posa ve mineral desteği bakımından her gün en az 1 porsiyon mutlaka yenmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Baysal, "Salata çeşitlerini ana öğün olarak tüketirken içeriğine dikkat etmek gereklidir. Ana öğünlerimiz gereksinim duyduğumuz protein ve karbonhidrat bakımından yeterli, tokluk oluşturması bakımından posa açısından da desteklenmelidir. Tek tip besine dayalı bir tüketim içinde salata da olsa sağlıklı değildir" dedi. İnsan vücudunun gereksinimleri çeşitli olduğu için tüketimi de çeşitlendirmek gerektiğini belirten Baysal, şunları söyledi:

"Bu yüzden salata sadece öğün olarak tercih edilecekse peynir çeşitleri, tavuk, kırmızı et, ızgara sebzeler gibi çeşitli besinler ile zenginleştirilmelidir. Sadece yeşillik, domates, salatalıktan oluşan ana öğün posa bakımından belki oldukça yeterli fakat gerekli kalori, protein, karbonhidrat bakımından oldukça yetersiz kalacaktır. Bir sonraki öğüne yoğun açlık ve halsizlik görülebilir. Dışarda tüketilen salata çeşitlerinde genellikle mayonezli veya yağlı soslar kullanılmaktadır. Bu yüzden sipariş verirken yağ miktarını önemle belirtiniz. Salata yanına cacık, ayran veya yoğurt ekleyerek hem daha doyurucu hale getirebilir hem de protein ve kalsiyum alımını destekleyebilirsiniz."



HAFİF AKŞAM YEMEĞİ

Akşam saatlerinde metabolizma yavaşladığı ve daha az kalori harcandığı için ağır öğünler tüketilmesinin doğru olmadığını belirten Baysal, "Akşam yemeğini kaldırmak da doğru bir davranış şekli olmayacaktır. Gece boyunca uzun süren açlığı daha da uzatmak kan şekerinin olumsuz etkilenmesine ve ertesi gün daha aç daha halsiz olunmasına sebep olacaktır. Gece yaşanabilecek hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) tehlikeli olmakla birlikte uyku kalitesini de olumsuz etkileyecektir. Gece boyunca yoğun bir açlıkla savaşmak yerine akşam yemeğini daha hafif ve sağlıklı alternatiflerle değiştirebilir ve gece süt yoğurt veya meyve gibi küçük bir ara öğün tüketerek hem kilo kaybını sağlayabilir hem de tokluğunuzu uzun süre devam ettirebilirsiniz" dedi.



"EKMEĞİ KESİP MAKARNAYA YÜKLENMEYİN"

Diyetisyen Fatma Baysal, ekmeğin günlük enerji için en büyük karbonhidrat kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Aynı zamanda posa, B grubu vitaminleri, çinko, magnezyum, selenyum, krom gibi mineraller, lif, fenol, fitat, saponinler gibi maddeler içerir. Tüketimlerimizin yüzde 50'sinin kompleks karbonhidratlardan oluşmasını istiyoruz. Ekmeği tamamen kesmek gereksinim duyduğumuz yeterli karbonhidratı alamamanın yanında B vitamini grubunun da yeterli alınmamasına sebep olur. Ekmeği tamamen kesmek yerine miktarını azaltmalı ve tam tahıl olanlarını tercih etmeliyiz. Ekmek fazla miktarda yağ içermeyen bir tahıl ürünüdür. Ekmeği keserek pilav veya makarnaya yüklenmek de yapılan büyük diyet hatalarından biridir" diye konuştu.



