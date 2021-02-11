Sağlık deposu turpun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli?

Halk arasında “Turp gibi olmak” tabiri boşuna kullanılmıyor. Turpun faydaları; içerdiği vitamin, mineral ve lifler sayesinde o kadar fazla ki çoğu insan için doğal bir ilaç olarak da nitelendiriliyor. Yalnızca sağlığa olan faydasıyla değil, gerek balığın yanında gerek garnitür veya salata olarak da sofralara lezzet katmasıyla da oldukça severek tüketiyoruz. Siyah turp ve kırmızı turp olarak ikiye ayrılır. Özellikle siyah turp, tarih öncesinden bugüne dek doğal ilaç olarak kullanılacak kadar sağlığa faydalıdır.

TURPUN FAYDALARI

İçerdiği zengin antioksidan ve vitaminler sayesinde turpun insan sağlığına faydası oldukça fazla. Kalp sağlığından böbreğe, sağlıklı saçlardan damar sağlığına kadar liste uzadıkça uzuyor.

Demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin içeriğiyle vücudun tüm gereksinimlerini karşılar.

Tam bir C vitamini deposudur. Vücudun kolajen üretmesine çok yardımcı olur. Bu yüzden de cildi kuruluktan ve sivilcelere karşı korur.

Kana oksijen sağlar.

Kalp-damar hastalıklarının riskini azaltır. Kalp dostudur.

Turp suyunun, saçların kepeklenmesi ve dökülmesini engellediği bilinir.

İçerdiği C vitamini sayesinde düzenli tüketilirse kış aylarında özellikle soğuk algınlığına ve diğer hastalıklara karşı direnç sağlar.

Aynı zamanda kırmızı turp; A, E, B6, K vitaminleri de içerir. Bu yüzden besin değeri çok yüksektir.

Vücudu toksinlerden arınmasını sağlar.

Siyah turp; bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir. Siyah turp suyunu bir bal veya tatlandırıcıyla karıştırmak doğal öksürük şurubu olarak bilinir.

Yüksek lif oranı ile karaciğeri ve mideyi temizlemekte oldukça etkilidir.

TURP NASIL TÜKETİLMELİ?

Turpun faydaları olduğu kadar elbette aşırı veya yanlış sebeple tüketiminden doğan zararları da olabilir. İçerdiği kükürtlü bileşikler ile birlikte gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları bulunanlar için kramp, ishal ve gaz gibi şikayetlere sebep olabilir.

TURPUN BESİN DEĞERLERİ

Su: 95.27 g

Enerji: 16 kcal

Lif: 1.6 g

Kalori (kcal): 15

Toplam Yağ: 0,1 g

Doymuş Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 39 mg

Potasyum: 233 mg

Karbonhidrat: 3.4 g

Şeker: 1.9 g

Protein: 0.7 g

A Vitamini: 7 IU

Kalsiyum: 25 mg

D Vitamini: 0 IU

C Vitamini: 14.8 mg

Demir: 0.3 mg

B6 Vitamini: 0.1 mg

Magnezyum: 10 mg

Çinko: 0.28 mg

K Vitamini (filokinon): 1.3 mg

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