Tadına aşina olmayanların uzak durduğu brokoli faydaları ile sebzelerin yıldızı olmaya aday. Bağışıklığı güçlendirip pek çok hastalığa karşı koruyucu olması sebebiyle brokoli herkesin tüketmesi gereken bir sebze.

Sindirimi rahatlatan, kansere karşı koruyucu olan, kolesterolü düşürmeye yarayan lahana ailesine mensup brokoli faydaları ile bulunmaz bir nimet. Pek çok insan gibi brokoliye karşı önyargılıysanız ve tüketmeye yanaşmıyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Bu önyargının nedeni muhtemelen brokoliyle geç yaşta tanışmış olmanız. Bu sebeple tadını benimsemekte zorlanmanız normal. Çocuğunuzun sizin gibi brokolinin nimetlerinden mahrum kalmasını istemiyorsanız onu küçük yaşta brokoli ile tanıştırmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede çocuğunuzun bağışıklığı kuvvetlenir ve erken yaşta brokolinin tadına alışmış olur. Gelin brokoli faydaları konusunun ayrıntılarına biraz daha inelim.



Kansere Karşı Koruyucu

Brokoli faydaları arasında yok yok. Sindirimi kolaylaştıran brokolinin kansere karşı koruyucu olduğu bilinir. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olduğu gibi vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alımını en yüksek seviyeye çıkarır. Brokoli faydaları bunlarla da sınırlı değil. Böbrek, mesane, prostat ve akciğer kanserine karşı tam bir kalkan görevi görür. İçerisindeki sülforafan östrojeni uzaklaştırdığı için göğüs, rahim ve kolon kanseri risklerini düşüren brokoli kalp hastalıkları ve diyabet için de koruyucu olmasıyla en şifalı sebzeler arasına giriyor. Sağlıklı hücre oluşumunu destekleyen antioksidanlar ile strese karşı da birebir diyebiliriz. Yüksek miktarda protein barındıran brokoli bol miktarda C, K vitamini ve potasyum, manganez, folat, demir, fosfor, selenyum, kolin ve kükürt içeriğiyle lif anlamında zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı için de çok yararlı. Hatta kireçlenmeyi yavaşlattığına dair çalışmalar da var. Brokoli faydaları arasında toksinlerden arınmaya yardımcı olması ve bedenin pH seviyesini dengelemesi de sayılabilir. Tabi kimileri için yan etkileri de olabilir.







Peki Yan Etkileri Var Mı?

Brokoli faydaları ile gönlümüze taht kursa da yan etkileri de dikkate almalıyız. En sık yaşanan yan etkiler arasında mide ekşimesi, gaz ve cilt kuruluğu gelir. Kan sulandırıcı ilaç tüketenlerin kesinlikle doktoruna başvurmasını tavsiye ederiz. Brokoliye bayılan ve aşırı tüketenlerdenseniz iyot değeri yüksek olan yiyeceklerle vücudunuzun dengesini sağlamalısınız. Aşırı tüketim troit problemi olanlar için de sorun teşkil edebilir. Kabızlık sorunu yaşayan hamile kadınların brokoli tüketmesi dertlerine çare olur. Doğum kusurlarını önlemeye de yardımcı olan brokoli faydaları ile hamile kadınların gönül rahatlığıyla tüketebileceği sebzelerden olsa da aşırı tüketimden kaçınmak gerekir.





Brokoli Nasıl Tüketilir?

Yeşilden sarıya dönen brokoli faydaları bakımından yeterli olmayacağı için tercih edilmemeli. Yeşil ve parlak olmasına dikkat ederek ve çiçekleri diri olanları seçmelisiniz. Brokoliyi kâğıt havluya sararak birkaç gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Tüketmeden önce sirkeli suda 10 dakika bekletmeli, ardından iyice durulamalısınız. Minerallerini kaybetmemesi için hafif haşlayarak yemenizi tavsiye ederiz. Tabii en doğrusu mideniz hassas değilse çiğ olarak salatanıza ekleyip tüketmeniz. Haşlayarak tüketmeyi tercih ederseniz 5 dakikayı aşmamaya özen gösterin. Daha lezzetli olması için kızartmayı düşünebilirsiniz ama bu besin değerinin çoğunu kaybetmesine neden olur. Bizce brokoli faydaları tadından çok daha önemli. Tadını sevmeseniz de sarımsaklı yoğurt veya damak zevkinize göre hazırlayacağınız soslarla lezzetlendirmek elinizde.





