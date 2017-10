Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan kalıcı kilo verme önerileri...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, "Acil ve hızlı kilo verme yöntemleri metabolizmanızı yavaşlatır, sakın denemeyin" diyor ve ekliyor: "Kilo vermek için uyguladığınız sağlıksız yöntemlerle, ihtiyacınız olan enerjinin çok altında enerji aldığınız için; vücudunuz savunma mekanizması gereği , daha az enerji harcar, daha çok depolama eğilimine girer. Metabolizmanızın çalışma hızı düşer ve daha az enerjiyle yaşamaya adapte olursunuz. Sonra diyeti bırakıp normal yemeye başlayınca; az enerjiyle çalışmaya alışmış olduğunuz için, fazla gelen enerjiyi yağ olarak depolamanız çok daha kolaydır. Her seferinde, kilo vermek istediğiniz de daha düşük enerjiler tüketmek zorunda kalırsınız. Ve bir süre sonra çok düşük enerji tüketerek, hatta aç gezerek ancak kilonuzu koruyabiliyor duruma gelmeniz kaçınılmaz olur."





Peki adım adım kilo vermek ve enerjiyi dengede tutmak için neler yapabiliriz? İşte Nil Şahin Gürhan'ın bu konudaki önerileri:

• Optimum beslenin. Ne çok fazla, ne de çok az. İhtiyacınız olan besin miktarlarının ne olduğunu öğrenmek için bir diyetisyenden yardım alın.

• Sabah uyandıktan sonra bir saat içinde enerji alıp vücudunuzu çalıştırmalısınız. Kahvaltınızı geciktirmeyin.

• Öğün atlamayın. Metabolizmanızı dinç tutmak için, gün içinde dört saatten fazla aç kalmayın.

• Vücudumuzun %60 ‘ı sudan oluşuyor. Vücudunuzun hızlı çalışması için; her gün en az 2 litre su içmelisiniz. Su tüketimi günün istediğiniz saatinde istediğiniz şekilde istediğiniz sıcaklıkta olabilir.

• Her gün mutlaka 2-3 porsiyon taze meyve yiyin. Taze meyvedeki enzimler, vitaminler metabolizmanızı hızlandırır.

• Her ana öğünde sabah öğlen akşam mutlaka çiğ sebze veya salata tüketin.

• Öğünlerinizde yediğiniz salatalarınıza mutlaka zeytinyağı kullanın

• Besinlerin hazırlama ve pişirme şekli de çok önemli. Kilo vermek istediğiniz dönemde asla kızarmış yiyecekler yemeyin

• En az haftada bir öğünde kurubaklagil yemeği ( kurufasulye, nohut, yeşil mercimek) tüketin.

• Bezelye, barbunya, mantar, gibi güçlü sebzelerden kaçmayın, bu sebzelere de sofranızda yer verin.

• Günü hareketli geçirmeye çalışın. Her gün en az yarım saat orta tempoda açık havada yarım saat yapacağınız yürüyüş kilo vermenizi ilaç gibi etkiler.

• Süt ve yoğurdu tam yağlı olarak tüketin. Yağsız ve diyet sütlerin glisemik indexi düşük olduğu için daha çabuk acıktırır, metabolizmanızı yavaşlatma eğilimi gösterir.

• Herhangi bir yiyecek kaçamağını eğer gerçekten istiyorsanız ölçülü bir şekilde yapın. İstemediğiniz halde ortama uymak için fazla kalori almayın.

• Diyet içecekleri sınırlı tüketin. Kalorisi yok diye istediğiniz kadar tüketmeyin. Onların da aşırı tüketimi kilo vermeyi engeller.

• Kilo verirken kendinize süre sınırı koymayın. Hedef sağlıklı kilonuza inmek, indikten sonra da; kazandığınız sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarını ömür boyu devam ettirmek olmalı.