menu

close

menu

close

menu

close

Sağlıklı kiloyla yaza merhaba

Kış aylarını artık geride bıraktık, yazın gelmesine önümüzde sayılı günler kaldı. Yazın sıcak günlerinde renkli ve ince giysilerin içerisinde eğer güzel ve fit görünmek istiyorsanız, şimdiden kışın aldığınız kilolarla artık vedalaşmaya başlamalısınız. Peki, nasıl beslenmelisiniz? Fazla kilolara nasıl veda edebilirsiniz?

Tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerin porsiyon miktarlarının farkında olmaya ve tüketilen miktarlarını azaltmaya başlayabilirsiniz. Size özel olarak hazırlanmış beslenme programını uygulamalısınız. Sağlıklı beslenme programına destekleyici olarak mutlaka hareket düzeyi arttırılmalı böylece sağlıklı, dengeli ve kalıcı kilo vermeye şimdiden başlayabilir böylece yazın formda olabilirsiniz.


Örnek Menü
1. ve 7. GÜN
Sabah
• 1 kepekli tost
• Domates, salatalık

Ara
• 1 bardak ayvalı ıhlamur
• 10 badem

Öğle
• 1 dilim kepekli ekmek
• Izgara tavuklu salata
• 1 bardak naneli ayran

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta
• 2 ceviz

Akşam
• 1 dilim kepekli ekmek
• Haşlanmış brokoli, karnabahar
• 1 kase yoğurt

Ara
• 1 bardak ıhlamur
• 1 mandalina
• 1/2 elma
• 1 kivi

2. GÜN
Sabah
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim beyaz peynir
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates, maydanoz

Ara
• 2 dilim ananas
• 1 kase yoğurt

Öğle
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara köfte
• Salata
• 1 bardak ayran

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 10 fındık
• 2-3 galeta

Akşam
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Zeytinyağlı enginar salatası

Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 2 kuru erik


3. GÜN
Sabah
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim dil peyniri
• 1 dilim beyaz peynir
• Salatalık, dereotu

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 4 ceviz

Öğle
• 1 kase metabolizmayı hızlandıran maydanozlu köz biber çorbası
• Salata
• 1-2 galeta
• 1 kase yoğurt

Ara
• 1 bardak ıhlamur
• 10 badem

Akşam
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli

Ara
• 1 portakal
• 1 armut

4. GÜN
Sabah
• 1 bardak süt
• 1 elma
• 1 kivi
• 2 ceviz

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta

Öğle
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Kıymalı ıspanak
• Salata
• 1 bardak kefir

Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 1 yağsız tost

Akşam
• 1 kase metabolizmayı hızlandıran köz biber çorbası
• Salata
• 1-2 adet galeta
• 1 kase yoğurt

Ara
• 4 ceviz
• 1 kivi


5. GÜN
Sabah
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• 1 yumurtalı, 2 yumurta beyazlı menemen
• Maydanoz, tere
• 2 kuru kayısı

Ara
• 1 bardak ıhlamur
• 10 badem

Öğle
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Kıymalı taze fasulye
• Salata
• 1 kase cacık

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta

Akşam
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Lor peynirli salata
• 1 bardak ayran

Ara
• 1 elma
• 1 portakal


6. GÜN
Sabah
• 2 dilim çavdar ekmeği
• 1 dilim beyaz peynir
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates, dereotu

Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 10 fındık

Öğle
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Haşlanmış kabak
• Salata
• 1 kase yoğurt

Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta

Akşam
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli, havuç

Ara
• 1 elma
• 1 kivi