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Kış aylarını artık geride bıraktık, yazın gelmesine önümüzde sayılı günler kaldı. Yazın sıcak günlerinde renkli ve ince giysilerin içerisinde eğer güzel ve fit görünmek istiyorsanız, şimdiden kışın aldığınız kilolarla artık vedalaşmaya başlamalısınız. Peki, nasıl beslenmelisiniz? Fazla kilolara nasıl veda edebilirsiniz?