Tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerin porsiyon miktarlarının
farkında olmaya ve tüketilen miktarlarını azaltmaya başlayabilirsiniz. Size
özel olarak hazırlanmış beslenme programını uygulamalısınız. Sağlıklı beslenme
programına destekleyici olarak mutlaka hareket düzeyi arttırılmalı böylece
sağlıklı, dengeli ve kalıcı kilo vermeye şimdiden başlayabilir böylece yazın
formda olabilirsiniz.
Örnek Menü
1. ve 7. GÜN
Sabah
• 1 kepekli tost
• Domates, salatalık
Ara
• 1 bardak ayvalı ıhlamur
• 10 badem
Öğle
• 1 dilim kepekli ekmek
• Izgara tavuklu salata
• 1 bardak naneli ayran
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta
• 2 ceviz
Akşam
• 1 dilim kepekli ekmek
• Haşlanmış brokoli, karnabahar
• 1 kase yoğurt
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• 1 bardak ıhlamur
• 1 mandalina
• 1/2 elma
• 1 kivi
2. GÜN
Sabah
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim beyaz peynir
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates, maydanoz
Ara
• 2 dilim ananas
• 1 kase yoğurt
Öğle
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara köfte
• Salata
• 1 bardak ayran
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 10 fındık
• 2-3 galeta
Akşam
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Zeytinyağlı enginar salatası
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• 1 bardak papatya çayı
• 2 kuru erik
3. GÜN
Sabah
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim dil peyniri
• 1 dilim beyaz peynir
• Salatalık, dereotu
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• 1 bardak tarçınlı süt
• 4 ceviz
Öğle
• 1 kase metabolizmayı hızlandıran maydanozlu köz biber çorbası
• Salata
• 1-2 galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 bardak ıhlamur
• 10 badem
Akşam
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli
Ara
• 1 portakal
• 1 armut
4. GÜN
Sabah
• 1 bardak süt
• 1 elma
• 1 kivi
• 2 ceviz
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta
Öğle
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Kıymalı ıspanak
• Salata
• 1 bardak kefir
Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 1 yağsız tost
Akşam
• 1 kase metabolizmayı hızlandıran köz biber çorbası
• Salata
• 1-2 adet galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 4 ceviz
• 1 kivi
5. GÜN
Sabah
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• 1 yumurtalı, 2 yumurta beyazlı menemen
• Maydanoz, tere
• 2 kuru kayısı
Ara
• 1 bardak ıhlamur
• 10 badem
Öğle
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Kıymalı taze fasulye
• Salata
• 1 kase cacık
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta
Akşam
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Lor peynirli salata
• 1 bardak ayran
Ara
• 1 elma
• 1 portakal
6. GÜN
Sabah
• 2 dilim çavdar ekmeği
• 1 dilim beyaz peynir
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates, dereotu
Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 10 fındık
Öğle
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Haşlanmış kabak
• Salata
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2-3 galeta
Akşam
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli, havuç
Ara
• 1 elma
• 1 kivi