Şeyda Coşkun'dan selülitle savaş için öneriler...

Selülitten korunmak için öncelikle kilonuzu koruyun ve hareket edin, egzersiz yapın. Egzersiz selülitle savaşta önemli bir yer tutar. Dolaşımı artırarak kasların güçlenmesini, yağın yakılmasını sağlar. Özellikle yüzme ve 35-40 dakika tempolu yürüyüş öneriyorum. Ayrıca tuz, şeker, alkol, sigara, koyu çay, kızartma ve 3 beyazdan uzak durun. Selülitten korunmak için dönem dönem ‘selülit diyeti’ uygulayabilirsiniz.



Selülit diyeti

SABAH: Tüm malzemeleri karıştırın; 1 çay kaşığı toz zencefil, bir kahve fincanı soya sütü, 3 kaşık yulaf, 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği tozu ve 4 adet siyah üzüm

ÖĞLE: Tüm malzemeleri suda pişirip robottan geçirin; 2 adet kuşkonmaz, yarım soğan, 2 avuç lahana, 1 bağ maydanoz, bir tutam kimyon, bir tutam karabiber



ARA: 50 gr soya fasulyesi (edamame)

AKŞAM: Tüm malzemeleri suda pişirip robottan geçirin; 2 adet kuşkonmaz, yarım adet soğan, 2 avuç kadar lahana, 1 bağ maydanoz



ARA: 50 gr soya fasulyesi (edamame)



Selülit kremi reçetesi

selülitin yok edilmesi tamamen beslenmeyle ilgilidir, fakat hormonal dengesizlikler sonucu ortaya çıkan selülitler dışarıdan yapılacak uygulamalarla bir nebze azaltılabilir.



Malzemeler

• 1 tatlı kaşığı kekik yağı

• 1 tatlı kaşığı avokado yağı

• 1/2 tatlı kaşığı biberiye yağı

• 1/2 tatlı kaşığı gül yağı

• 1/2 tatlı kaşığı portakal çiçeği yağı



Hazırlanışı

Tüm yağları bir kaba koyup iyice karıştırın ve duştan önce bacak ve kalça bölgenize masaj yapın.



Evde selülit masajı

Kremlerin yanı sıra evde rahatlıkla yapabileceğiniz masajlarla da selülitle mücadele edebilirsiniz. Masaja kalçalarınızdan başlayın ve ellerinizle aşağıya ve yukarıya doğru daireler çizin. Daha sonra derinizi sıkıştırmadan baş ve işaret parmaklarınızın arasına alın ve yoğurur gibi masaj yapın, bu arada dizlerin iç tarafını unutmayın.

