Şeyda Coşkun'dan detoks önerileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzun süren bezdirici ve bitkin düşüren detokslar yerine günlük ve belli besin gruplarına odaklanan detoks programlarını Şeyda Coşkun sizin için bir araya getirdi.

TEMEL REİS DETOKSU

Yemyeşil gıdalarla zenginleştirilmiş sıvılarla besleneceğiz. Böylece hem bağışıklık sistemimiz güçlenecek hem de vücudumuzdaki fazla su ve yağlardan kurtulacağız. Sıvı ağırlıklı beslenmek, vücudumuzun en çok enerji harcadığı işlem olan sindirimi olabildiğince durdurmayı sağlıyor. Böylece vücudumuz enerjiyi kendisini toksinlerden temizlemeye, gençleştirmeye ve hücrelerini tamir etmeye harcıyor. Küçük bir uyarı: Sıvı detoksu haftada bir defadan fazla yapmayın. Ayrıca sıvı detoksu yaparken protein içerikli gıdaların (kefir, ayran, tavuk suyu) az yağlı olanlarını tercih edin. programda yer alan mucizevi ödem çayını gün boyunca vücudunuzda birikmiş fazla sudan kurtulmak için yudumlayın. Ödem çayı içeriğindeki siyah kayısıyla size potasyum desteği de vererek daha zinde hissetmenizi sağlayacak.



SABAH: Yeşil kefir

Malzemeler:

• 250 ml kefir

• Yarım çay bardağı su

• 3-4 dal fesleğen

• 1 adet salatalık

• 4-5 dal maydanoz

• 4-5 dal dereotu

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. İsteğe bağlı, üzerine ısırgan tohumu ekleyerek servis edin.



ARA: Ödem çayı



ÖĞLE: Be light çorba

Malzemeler:

• 1 demet semizotu

• 2 adet kabak

• 2 adet kırmızı biber

• 2 adet yeşil biber

• 1 adet kuru soğan

• 1 demet dereotu

• Karabiber, toz zencefil

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri pişirin, blender’dan geçirerek servis edin.

ARA: Çilek frozen

Malzemeler:

• 5-6 adet çilek

• 3 kaşık light yoğurt

Hazırlanışı: Çilek ve yoğurdu blender’dan geçirin ve servise hazır hale getirin.



AKŞAM: Temel Reis çorba

Malzemeler:

• 1 demet brokoli

• 4-5 adet yeşil soğan

• 7-8 adet mantar

• Yarım demet pazı

• Kimyon, karabiber

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri pişirin. Blender’dan geçirerek servis edin.



ÖDEM ÇAYI

Malzemeler:

• Tarçın

• Zencefil

• Karanfil

• Limon

• Maydanoz

• Kiraz sapı

• Yeşil elma

• Siyah kayısı

Hazırlanışı: Tüm malzemeler kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra maydanoz ve kiraz sapları çıkartılır. Kalan malzemeler bir kaşık yardımı ile süzgeçten geçirilerek içilir.

