Uzun süren bezdirici ve bitkin düşüren detokslar yerine günlük ve belli besin gruplarına odaklanan
detoks programlarını Şeyda Coşkun sizin için bir araya getirdi.
TEMEL REİS DETOKSU
Yemyeşil gıdalarla zenginleştirilmiş sıvılarla besleneceğiz. Böylece hem bağışıklık sistemimiz güçlenecek hem de vücudumuzdaki fazla su ve yağlardan kurtulacağız. Sıvı ağırlıklı beslenmek, vücudumuzun en çok enerji harcadığı işlem olan sindirimi olabildiğince durdurmayı sağlıyor. Böylece vücudumuz enerjiyi kendisini toksinlerden temizlemeye, gençleştirmeye ve hücrelerini tamir etmeye harcıyor. Küçük bir uyarı: Sıvı detoksu haftada bir defadan fazla yapmayın. Ayrıca sıvı detoksu yaparken protein içerikli gıdaların (kefir, ayran, tavuk suyu) az yağlı olanlarını tercih edin. programda yer alan mucizevi ödem çayını gün boyunca vücudunuzda birikmiş fazla sudan kurtulmak için yudumlayın. Ödem çayı içeriğindeki siyah kayısıyla size potasyum desteği de vererek daha zinde hissetmenizi sağlayacak.
SABAH: Yeşil kefir Malzemeler:
• 250 ml kefir
• Yarım çay bardağı su
• 3-4 dal fesleğen
• 1 adet salatalık
• 4-5 dal maydanoz
• 4-5 dal dereotu Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. İsteğe bağlı, üzerine ısırgan tohumu ekleyerek servis edin.
ARA: Ödem çayı
ÖĞLE: Be light çorba Malzemeler:
• 1 demet semizotu
• 2 adet kabak
• 2 adet kırmızı biber
• 2 adet yeşil biber
• 1 adet kuru soğan
• 1 demet dereotu
• Karabiber, toz zencefil Hazırlanışı: Tüm malzemeleri pişirin, blender’dan geçirerek servis edin. ARA: Çilek frozen Malzemeler:
• 5-6 adet çilek
• 3 kaşık light yoğurt Hazırlanışı: Çilek ve yoğurdu blender’dan geçirin ve servise hazır hale getirin.
AKŞAM: Temel Reis çorba Malzemeler:
• 1 demet brokoli
• 4-5 adet yeşil soğan
• 7-8 adet mantar
• Yarım demet pazı
• Kimyon, karabiber Hazırlanışı: Tüm malzemeleri pişirin. Blender’dan geçirerek servis edin.
ÖDEM ÇAYI Malzemeler:
• Tarçın
• Zencefil
• Karanfil
• Limon
• Maydanoz
• Kiraz sapı
• Yeşil elma
• Siyah kayısı Hazırlanışı: Tüm malzemeler kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra maydanoz ve kiraz sapları çıkartılır. Kalan malzemeler bir kaşık yardımı ile süzgeçten geçirilerek içilir.