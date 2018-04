Şeyda Coşkun'dan yürüyüş önerileri

Şeyda Coşkun sizi yürümeye davet ediyor!

Eğer her gün kolaylıkla yapabileceğiniz basit bir şey olsa ve bu şey kalbinizi korusa, fazla kalorileri yakmanızı, genç ve formda kalmanızı sağlasa hemen uygulamaya başlardınız değil mi? O zaman sizi ‘yürümeye’ davet ediyorum… Kolay, her zaman, her yerde yapılabilir, özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmaz, üstelik herkes yürümeyi bilir!



Ayakkabılarım doğru mu?

Önce ayakkabı seçimiyle işe başlıyoruz… Çünkü ayakkabılarınızın yürüyüş sporuna uygun olması ayak sağlığınız açısından son derece önemli. Ayaklar vücudunuzun tüm yükünü taşıyan, mekanik olarak en fazla zorlanan organlar, hele ki aktif bir şekilde spor yapıyorsanız onlara binen yük daha da artıyor. Sıradan sneaker’lar ile yürüyüş yapmak topuk dikeni, taban düşmesi, ayak deformiteleri gibi sorunlara yol açar, ayrıca eklem sağlığını da tehdit eder. Beton zeminler dışında pek fazla alternatifimizin olmadığını, her yerin beton kaplı olduğunu düşünürsek ayakkabı seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Ayrıca ayaklarınızın içinde rahat edeceği doğru seçilmiş bir çift ayakkabı, sağlığınızı korurken performansınızı da artırır, yürüme sürenizi uzatır.



Dikkat!

•Gündelik hayatta jean pantolonunuzun altına giymek için aldığınız sıradan sneaker’ları bırakıp iyi bir çift yürüyüş ayakkabısı edinin.

• Ayakkabının iyi bir yastıklama sistemine sahip olmasına dikkat edin; ayağa gelen şoku maksimum derecede absorbe etmesi eklemlerinizi korumak için hayati önem taşır. Ayrıca hafif olmalarına da dikkat etmelisiniz.

• Ayakkabının yapısı kadar ayağınıza mükemmel bir şekilde uyması da çok önemli. Mutlaka deneyerek satın alın. Ayakkabı ne sıkmalı, ne de ayağınıza bol gelmeli. Spor ayakkabılarda marka ya da modele göre birçok zaman 1-1.5 numara farklılık olabiliyor. Birçok kadın ayaklarını küçük göstermek için olması gerekenden daha küçük ayakkabıları satın alma yoluna gidiyor. Başparmakla (ya da en uzun parmakla) ayakkabının ön kısmı arasında biraz boşluk olması, parmağın yukarı aşağı rahatlıkla hareket ediyor olması gerektiğini unutmayın.



Babetlerim sırt çantamda

Babetlerinizi ve yedek tişörtünüzü çantanıza koyup, spor ayakkabılarınızı ayağınıza geçirip yürüyün. İşe giderken evden biraz erken çıkıp yolda geçireceğiniz vaktin bir kısmını yürümeye ayırabilirsiniz. Uygun mesafelerde işe yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Artık modern kadın böyle yaşıyor. İş yerine varınca spor ayakkabılarını çıkarır, babetlerini giyersin, tişörtünü değiştirir güne devam edersin. Önemli olan hayatınızda egzersize yer açmak ve günlük yaşamınızı buna göre organize etmek.