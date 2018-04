“Her şeyin online olduğu bir dünyada yoga neden olmasın?” YogaUni.com, online olduğunuz her yerde sizi Türkiye’nin en iyi uzmanlarıyla buluşturuyor. Dilerseniz sıfırdan başlatıyor, dilerseniz ustalığın zirvesinde gezdiriyor.





YogaUni.com değişen mekânlara ayak uyduran bir platform. Çalışma temposu yüksek olanların ya da evde/tatilde/seyahatte spordan uzak kalmak istemeyenlerin ihtiyaçlarına kulak veriyor. Kurucuları Alexis Gulliver ve Nesteren Akçay, yeni yıl planlarınıza ekleyebileceğiniz yepyeni bir spor yapma şekli öneriyor.“Her şeyin online olduğu ve hızla kolaylaştığı bir dünyada yoga neden olmasın?” diyerek yola çıkan YogaUni.com, sizleri online ortamda en iyi yoga uzmanlarıyla buluşturuyor. Ofisteyseniz iş yerine, dışarıdaysanız açık havaya, evinizdeyseniz direkt ayağınıza yoga, fitness ve pilates’i getiriyor. YogaUni.com’da seanslar her türlü seviyeye, yaşa ve tarza uygun. Ayrıca bölgesel ağrılara ya da hamilelere uygun yoga ve pilates egzersizlerinin olduğu videolar da Yogauni.com’da.IOS ve Android uygulamaları sıklıkla güncellenen ve artan videolarıyla YogaUni.com, online olan herkese, her zaman ve her yerde hitap ediyor.*Aylık üyelik 30 TL.