Son trend: Çıplak yoga

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New York'ta açılan bir yoga sınıfı katılımcıları 'çıplak ve cesur' olmaya davet ediyor.

‘Bold&Naked Yoga ’ adlı sınıfın yaratıcıları; çıplak yoga yapmadaki amacı; kişinin beden çıplaklığı aracılığıyla kendi kırılganlıklarıyla yüzleşme güüc bulması ve kendisiyle en derinlerde iletişime geçebilmesi olarak açıklıyor.

Merkezde eşofmanla yapılan Vinyasa Yoga, mayoyla yapılan Half-Naked Yoga (Yarı çıplak yoga) ve tamamen çıplan yapılan Naked-Yoga (Çıplak Yoga) adlı üç kategoride yoga dersleri düzenleniyor.