Taş devri diyeti

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Amerikalı Bilim Adamı Dr. Loren Cordain'den 7 günlük taş devri diyeti...

Son dönemde Amerika’yı kasıp kavuran ve tartışmalara yol açan Paleolitik veya Paleo, Eski Taş Devri ya da Savaşçı Diyeti diye de bilinen diyet, tıpkı mağara adamlarının 10 bin sene

önce yaptığı gibi bitki ve vahşi hayvan etinin yenmesi üzerine kurulu bir beslenme programı. Uzmanlara göre, her ne kadar değişikliğe uğramış olsa da vücudumuz genetik olarak atalarımız gibi yemeye programlı. ‘Paleo Diyeti’ adlı kitabın yazarı Loren Cordain, yapılan araştırmalara göre, bu diyetin kalp ve damar hastalıklarını, yüksek tansiyonu, enfeksiyon

göstergeleri gibi riskleri düşürmeye ve bunun yanı sıra kilo vermeye, sağlıklı olmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Uygulamadan önce bir hekime mutlaka danışın!



