Üç adımda diyet

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“Kış geldi, hava soğudu, hareket edemiyorum” gibi bahaneleri bir kenara bırakın ve üç adımda incelin! Ödem at, yağ yak, metabolizmanı hızlandır!

*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.



Diyetisyen Taylan Kümeli, bu diyetin mantığını şöyle açıklıyor: “Diyet, vücudumuzda bloke olan ve kilo almamıza neden olan üç sistemi çalıştırıyor. Öncelikle fazla ödem atılıyor, sonra yağ yakılıyor ve takibinde metabolizma hızlanıyor. Kilo alma nedenimiz olan bu üç unsur yiyecekle çözüldüğünde, hem kilo veriliyor hem de sonrasında sağlıklı beslenmeye devam edersek kilo kaybı sürüyor.” Kışın kilo vermenin daha zor olduğuninancının yıkılması gerektiğini belirten Dyt. Kümeli, “Kışın vücut üç şey için enerji harcar: Isınmak, bağışıklık sistemini korumak ve bazal metabolizma... Eğer biz bağışıklık sistemimizi, doğru şeyleri yiyerek güçlendirirsek bizi caydıracak unsurlar kışın çok azdır. Kışın daha çok evde oluruz, ev yemekleri yeriz. Fiziksel aktiviteyi de dışarıda yürüyerek artırırsak daha çok kalori harcarız” diyor. Bu durumda artık kışın kilo verilmez” bahanesinin arkasına saklanamayacağız. O zaman hep birlikte harekete geçelim...



HER SABAH UYANINCA

1 bardak sıcak su + 1 dilim limon + 1 dilim yeşil elma + 1 çay kaşığı elma sirkesi



1 GÜNLÜK ÖDEM ATICI DİYETİNİZ

Tüm gün boyunca 3 eşit parçaya bölünerek içilecek çorbanız;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı kinoa

1 demet maydanoz

1 orta boy kereviz rendesi

1/2 limon suyu

Tüm malzemeleri düdüklü tencerede pişirin ve ardından blender’dan geçirin.

KAHVALTI

Çorbanızın 1/3’ünü için.

2 SAAT SONRA

Salatalık

ÖĞLEN

Çorbanızın 1/3’ünü için.

2 SAAT SONRA

Salatalık

2 SAAT SONRA

Salatalık

AKŞAM

Çorbanızın 1/3’ünü için



