Uzman diyetisyen Dilek Koçak'tan diyet listesi

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Kilo vermek istiyorsanız kendinizi disipline edin ve uzman doktor Dilara Koçak'ın diyet listesine göz atın.

1. Gün





Sabah

1 dilim tam buğday ekmeği

2 çorba kaşığı yağsız labne peynir

3 adet ceviz

Domates, yeşil biber, maydanoz

Şekersiz açık çay



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2 adet kuru kayısı



Öğle

Izgara tavuk

1 kase cacık veya ayran

Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

1 dilim tam buğday ekmeği



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1 adet ufak armut (bol tarçınlı)

10 adet tuzsuz badem



Akşam

Izgara balık (180-200 gr.)

4 adet buharda haşlanmış kuşkonmaz

Roka ve yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)



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Yarım muz

10 adet taze badem

