Kilo vermek istiyorsanız kendinizi disipline edin ve uzman doktor Dilara Koçak'ın diyet listesine göz atın.
1. Gün
Sabah
1 dilim tam buğday ekmeği
2 çorba kaşığı yağsız labne peynir
3 adet ceviz
Domates, yeşil biber, maydanoz
Şekersiz açık çay
Ara Öğün
2 adet kuru kayısı
Öğle
Izgara tavuk
1 kase cacık veya ayran
Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
1 dilim tam buğday ekmeği
Ara Öğün
1 adet ufak armut (bol tarçınlı)
10 adet tuzsuz badem
Akşam
Izgara balık (180-200 gr.)
4 adet buharda haşlanmış kuşkonmaz
Roka ve yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
Ara Öğün
Yarım muz
10 adet taze badem