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Uzman diyetisyen Dilek Koçak'tan diyet listesi

Kilo vermek istiyorsanız kendinizi disipline edin ve uzman doktor Dilara Koçak'ın diyet listesine göz atın.
1. Gün


Sabah
1 dilim tam buğday ekmeği
2 çorba kaşığı yağsız labne peynir
3 adet ceviz
Domates, yeşil biber, maydanoz
Şekersiz açık çay

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2 adet kuru kayısı

Öğle
Izgara tavuk
1 kase cacık veya ayran
Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
1 dilim tam buğday ekmeği

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1 adet ufak armut (bol tarçınlı)
10 adet tuzsuz badem

Akşam
Izgara balık (180-200 gr.)
4 adet buharda haşlanmış kuşkonmaz
Roka ve yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

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Yarım muz
10 adet taze badem
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