Vücudu yenileyen 12 öneri, 7 günlük diyet, 5 tarif
Vücudunuzu, yorgun, yıpranmış mı hissediyorsunuz? Belki de bedeninize kötü davrandınız bir detoksa, arınmaya ihtiyacı var... Elele arşivinden Diyetisyen Berrin Yiğit'in vücudu yenileyen, temizleyen önerileri, tarifleri ve 7 günlük diyet programına bakalım...
Diyetisyen Berrin Yiğit'ten vücudu yenileyen, tazeleyen öneriler... Yiğit, Elele arşivinde yer alan yazısında yaz dönemi öncesi temizlenmiş, arınmış, tazelenmiş, canlanmış bir beden önerilerde bulunmuştu. Artık sıcak günler yavaş yavaş geride kalırken vücudu yenileyen, tazeleyen önerileri yeniden hatırlayalım... (Bu makalenin ardından Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Berrin Yiğit
@diyetisyenberrinyigit
Diyet yapmalıyım kilo vermeliyim değil artık ipleri eline al ve gerçekten bunu başarmak istiyorsan ‘ideal kiloma ulaşmaya karar verdim, bunu yapacağım’ de.
Bedenine ve ruhuna kulak ver, o sana doğru yolu gösterecek, sen yeter ki bir haftalık minik bir detoksla kendini önce uyandır. Vücuduna kötü davranmış, onu yormuş ve yıpratmış olabilirsin. Amacımız ona bildiklerini geri hatırlatmak, tekrardan özüne ve ihtiyaçlarına güvenmesini sağlayarak adeta yeniden doğmasını sağlamak. Miden, bağırsakların, böbreklerin, ruhun ve beynin aslında doğru, kaliteli, yeterli ve dengeli beslenmeyi istiyor, onu arıyor ve onun için sana sinyaller gönderiyor. Şimdi birlikte bir süredir yok saydığın bu sinyallerin farkına varma vakti. Hadi bir hafta boyunca aşağıdaki diyeti uygula ve sonra bedeninle yüzleş, değişimleri fark et, hangi beslenme düzeninde kendini daha özgür ve arınmış hissettiğini düşün. İşte gün gün yapman gerekenler;
BUNLAR ÖNEMLİ!
- 1 hafta boyunca kahve, siyah çay, gazlı içecek ve alkol tüketmeyin.
- Su tüketimini gün içerisine eşit olacak şekilde yaymayı unutmayın.
- Tuzu kesmeyin, ancak ekstra eklemediğinize emin olun.
- Bağırsaklarınız yavaşladıysa geceden 1 bardak suyun içerisine 2 kuru erik ve 2 tam ceviz ekleyip; sabah açken erik ve cevizi tüketin ve suyu için.
- Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler ve trans yağ içeren paketli gıdalar, şeker
ve şekerli içecekler, basit karbonhidrattan uzak durun.
- Az uyumak stres hormonunu tetiklediği için günde 6-8 saat arası kaliteli uykuya özen gösterin.
- Her gün en az 30 dakika fizyolojinize ve ruhunuza en uygun egzersizi yapın.
GÜNLÜK SIVI HEDEFİ;
- 1.5 litre su
- 1 avuç maydanoz, 2 dilim limon, 1 parmak taze zencefil ve 3 ince dilim yeşil elma eklenmiş 1 litre su
- 1 litre ödem atıcı bitki çayı
- Her sabah açken 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmiş 1 bardak ılık su
TARİFLER
ÖDEM ATICI ÇAY
MALZEMELER
- 1 ananasın kabuğu
- 1 yemek kaşığı mısır püskülü
- 1 yemek kaşığı kırkkilit otu
- 20 kiraz sapı
- Bolca maydanoz veya nane
- 1 litre su
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeler 1 litre suda bir taşım kaynatın. Altını kapattıktan sonra 10 dakika daha bekletip süzerek gün boyu için.
BÖREK OMLET
MALZEMELER
- 3 yumurta
- 3 yemek kaşığı karabuğday veya tam buğday veya nohut unu
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş peynir
- İnce kıyılmış sebzeler
- Arzu ettiğiniz baharatlar
- 1 tutam kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
- Yanmaz tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek tüm malzemeleri karıştırıp her iki tarafını da pişirin.
METABOLİZMA HIZLANDIRAN SEBZE ÇORBASI
MALZEMELER
- 1 orta boy brokoli
- 1/2 demet dereotu
- 1 havuç
- 1 soğan
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 su bardağı light süt
- 1 orta boy patates
- 1 tutam kişniş
- 1/2 limonun suyu
- 7-8 tane karabiber
HAZIRLANIŞI
- Sebzeleri ve yulafı az suda pişirip blender’dan geçirin. Püre kıvamındaki karışıma sütü ekleyin. Ardından pul biber, kişniş, limon suyu, karabiberi ekleyerek tekrar pişirin. Üzerine ince kıyım dereotunu serpip servis edebilirsiniz.
YAĞ YAKTIRAN SOMON
MALZEMELER
- 1 dilim fileto somon
- 1 tatlı kaşığı kuru biberiye
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 damla balzamik sirke
- 1 baş sarımsak
- 1 limonun suyu
- Çekme karabiber
- Roka
HAZIRLANIŞI
- Biberiye, yağ, limon suyu ve balzamik sirkeyi karıştırıp somonun iki tarafına fırçayla sürün. Önceden ısınmış fırında yanına sarımsağı da koyarak ters yüz ederek altın sarısı renk alana kadar pişirin. Bolca roka üzerine somonu servis edin.
AVOKADO MOUSSE
MALZEMELER
- 1/2 olgun avokado
- 1 olgun muz
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı kıyılmış badem veya ceviz veya fındık
HAZIRLANIŞI
- Avokado, muz ve kakaoyu blender’dan geçirin. Üzerine kıyılmış kuruyemiş ekleyerek servis edin.
7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah
- 1 su bardağı laktozsuz light süt
- 3 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi
- 1/2 porsiyon meyve
- 1 silme tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
Öğle
- 1 kase yoğurt
- 1 avuç semizotu
- İnce kıyım dereotu, maydanoz, nane
- 3 tam ceviz
Ara
- 1 bardak sade kefir
- 10 çiğ badem
Akşam
- 100 gr kıyma ile pişmiş sebze yemeği
- 1 kase yoğurt
2. GÜN
Sabah
- İnce kıyım dereotu, maydanoz, nane, roka
- 1 haşlama yumurta
- 2 parmak beyaz peynir
- 1 dilim esmer ekmek
- 3 ince dilim avokado
Öğle
- 120 gr ızgara somonlu salata
Ara
- 2 hurma
- 2 tam ceviz
- 1 kupa yeşil çay
Akşam
- 2 yemek kaşığı zeytinyağlı ve sarımsaklı sebze sote
- 1 kase yoğurt
3. GÜN
Sabah
- 1/2 porsiyon börek omlet
- Bolca söğüş
- 3 zeytin
Öğle
- İnce kıyım 10 çilek
- 1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz
- 2 kibrit kutusu tuzsuz light beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı zeytinyağlı ve balzamik sirkeli Akdeniz yeşilliği
Ara
- 2 ince dilim ananas
- 1 kupa yeşil çay
Akşam
- Sınırsız metabolizma hızlandıran sebze çorbası
4. GÜN
Sabah
- 2 yumurtalı ince kıyım yeşil ve kırmızı biberli omlet
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- İnce kıyım yeşillikler
- 2 tam ceviz
- 3 zeytin
Öğle
- 2 tane buharda pişmiş enginar
- 2 yemek kaşığı nar ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş Akdeniz salatası
Ara
- 10 çiğ badem
- 1 porsiyon meyve
Akşam
- Yağ yaktıran somon
- Salata
5. GÜN
Sabah
- 1 su bardağı badem sütü
- 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 porsiyon meyve, 3 tam ceviz ve tarçın eklenmiş 1 su bardağı badem sütü
Öğle
- Sınırsız etsiz sebze yemeği
Ara
- 1/2 porsiyon meyve ile blender’dan geçirilmiş 1 bardak kefir
Akşam
- 120 gr hindi eti
- 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday veya kinoa
- Salata
6. GÜN
Sabah
- 2 yumurtadan mantarlı omlet
- 5 zeytin
- 1/2 avokado
- Bolca söğüş
Öğle
- Yarım rendelenmiş yeşil elma, yarım rendelenmiş pancar, 3 yemek kaşığı lor peyniri ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş roka salatası
Ara
- Avokado mousse Akşam
- 1 kase çorba
- Sınırsız sebze yemeği
7. GÜN
Sabah
- 2 yumurtadan sebzeli omlet
- 5 zeytin
- Bolca söğüş
- 2 parmak beyaz peynir
Öğle
- Katı meyve sıkacağından geçirilmiş 2 kereviz sapı, 1 yeşil elma, 1 parmak taze zencefil, 1 demet maydanoz, 1/2 kabuksuz limon, 1 küçük havuç, 1 dilim ananas, 1/2 demet nane
Ara
- 1 bardak kefir
- 1 dilim ananas
Akşam
- 6 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği
- Baharat eklenmiş 1 kase yoğurt