Mevsim geçişlerinde vücudunuzda oluşabilecek dirençsizlikleri önlemek için nasıl beslenmelisiniz?

Sonbahar ve ardından gelen kışınla birlikte yaşanan sıcaklık düşüşleri beraberinde hastalıkları da getiriyor. Kışın tüketilmesi gereken besinler konusunda açıklamalarda bulunan Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Orçun Orhun, vücudumuzun bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu gıdaların D vitaminince zengin besinler olduğunu ve mevsim geçişlerinde vücutta oluşan dirençsizliği önlemek için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

Kış aylarında salgın hastalıkların, özellikle de gribin artması ile birlikte vücut direncinde azalma görüldüğünü belirten Orhun, bu dönemde C vitamini içeren besinlerin daha fazla tüketilmesi gerektiğini, C vitamini ile beraber; A, D ve E vitaminlerine de vücudumuzun daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Savunma sistemini güçlendirici gıdalar

Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi de önemli. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin yeterli miktarlarda tüketilmesi de bağışıklık sisteminin kuvvetlendiriyor.

Kış aylarında vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminler ve besinler

Cildimiz güneşin UV ışınlarını kullanarak D vitamini üretme kapasitesine sahip. Bu vitamin eksikliğinin yaygın olmasının sebebi ise D vitamini içeren gıda sayısının az olması ve gıdalarda vücudun ihtiyaç duyduğu kadar D vitamini bulunmamasından kaynaklanıyor. Balık, havuç, kayısı, yeşil yapraklı sebzeler ile kuşburnu, yeşil biber, çilek ve turunçgillerin tüketilmesi de kışın vücutta oluşan vitamin eksikliğini dengeleyebiliyor.

Günlük olarak tüketilmesi gereken besinler

Süt ve sütten yapılan yiyecekler ile kalsiyum açısından zengin; yoğurt ve peynir grubundaki besinlerin yetişkinler tarafından günde en az 2 porsiyon; çocuklar, hamile ve yaşlılar için ise 3-4 porsiyon kadar tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Orçun Orhun; et, tavuk, balık, yumurta, kuru nohut, fasulye, mercimek ve bu besinlerden yapılan ürünlerin vücudun enerji ihtiyacını karşıladığını, bu besinlerin de günde 2 porsiyon tüketilebileceğinin altını çizdi.

D vitamini eksikliği

D vitamininin az sayıda gıdada ve az miktarda bulunuyor. Beslenme yoluyla vücudun ihtiyaç duyduğu miktarı tamamlamak ise oldukça zor. Bu alanda yapılan araştırmalar ortalama bir kişinin D vitamini ihtiyacının sadece %20’sini besinler aracılığıyla aldığını gösteriyor. Anne sütü içinde bulunan D vitamini de genellikle bebeğin ihtiyacını tam olarak karşılamak için yeterli değil bu nedenle yaz aylarında bebeğin düzenli olarak güneşe çıkarılarak (en az 10-15 dakika) yeterli oranda D vitamini aldığından emin olunması gerekiyor. Kilo vermeye yardımcı ilaçlar da kalsiyum emilimini azaltıyor ve bu gibi ilaçlar D vitamini üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu eksiklikler yetişkinlerde osteoporoz, çocuklarda ise raşitizme yol açabiliyor.

Vitamin ölçümü ve gıda takviyeleri

Kış aylarında gerek iş temposu gerekse farklı sebeplerden dolayı sağlıklı beslenemediğini düşünen kişilerin kendilerini gıda takviyeleri ile dengelemek için alternatif çözümler üretebileceğini belirten Dr. Orçun Orhun; bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun gıda takviyelerinin doğru uygulanması olduğunu söylüyor ve düzenli olarak tahlil yaptırarak eksik vitamin ve mineralleri öğrenip doktorunuzun önerdiği ürünleri kullanabileceğinizi ifade ediyor.