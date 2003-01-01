Doğduğumuz günden itibaren vücudumuz birçok toksin ile karşı karşıya kalır, metabolizmamızdaki koruyucu bileşiklerle bu zararlı öğelerin olumsuz etkilerini yavaşlatmak için çalışır.

Diyetisyen: Taylan Kümeli



Detoks, yanlış beslenme, stres, çevresel etmenler ve ilaç kullanımı ile beraber vücutta oluşan toksik madde birikimlerini uzaklaştırmak için yapılan bir programdır. Vücudun kendi kalkanı zamanla, aşırı çevre kirliliği, egzoz gazı, sigara dumanı, aşırı alkol alımı, kullanılan gereksiz ilaçlar, aşırı katkı maddesi kullanımı, tarımsal ilaçlar, hormonlu gıdalar ve radyasyon gibi doğamıza aykırı bu yaşlandırıcı faktörlere karşı etkisiz kalabilir ve sağlığımız tehlikeye girebilir. Bunun için detoks programlarıyla düzenli olarak bedenimizi arındırmak, karaciğer, böbrek ve bağırsaklar kanalıyla insanın kendini daha mutsuz, daha yorgun, daha huzursuz hissetmesine neden olan toksik maddelerin vücuttan atılması gerekir. Detoks programı süresince bol su içmelisiniz. Sıvı ihtiyacının büyük bir kısmı sebze/meyve suları ve bitki çayları ile karşılanacaktır ancak yine de bu sürede bolca ılık su içilmesi de gerekir. Bitki çaylarından piyasada detoks adı altında satılanlar dışında, zencefil, hindiba, rezene, yeşil çay da kullanılabilirsiniz. Bu süre içinde kafeinli içeceklerden, alkol, hazır gıda ve sigaradan uzak durmalısınız.









TARİFLER

BULGURLU YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

5 bardak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy kabak

2 çorba kaşığı bulgur

4 çorba kaşığı light yoğurt

1 yumurta1 tutam dereotu

1 çay kaşığı tuz

Limon

Karabiber



Hazırlanışı

Küp küp doğranan kabakları ve bulguru 5 bardak su ile zeytinyağı ve az miktardaki tuzla kaynatın. Yumurta ve yoğurt karıştırılarak terbiye edin. Ilıyan çorbaya hazırlanan terbiyeyi ekleyin. Üzerine dereotu serpin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Limon ve karabiber ekleyerek servis edin.







DOMATES ÇORBASI

Malzemeler

4 domates

5.5 fincan domates suyu

Yarım doğranmış kırmızıbiber

2 çorba kaşığı doğranmış maydanoz

1/4 çay kaşığı doğranmış sarımsak

Mercanköşk, dereotu, karanfil, defne yaprağı



Hazırlanışı

Blenderda domatesleri püre haline getirin. Püre olmuş domates ile diğer tüm karışımları büyük bir tencerenin içine yerleştirin. Kaynayıncaya kadar karıştırarak ısıtın, sonra ısıyı kısın ve tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirin.



ISPANAK ÇORBASI

Malzemeler

200 gr tavuk göğsü

1 baş soğan

1.5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kg ıspanak

1 fincan pirinç

1 kaşık salça

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

2 diş sarımsak

5 bardak su

Yeteri kadar tuz

1 limon suyu



Hazırlanışı

Bir tencereye sıvıyağ konup ince kesilmiş soğanı ilave edin. Soğan kavrulmadan, pembeleşince ince doğranmış tavuk ve ıspanağı ekleyin. Beş dakika pişirilip sarımsak, salça, karabiber ve pul biber koyun. İki dakika karıştırdıktan sonra pirinç ve su ekleyin. Pirinç pişinceye kadar kaynattıktan sonra servis yapın.



TAYLİGHT SEBZE ÇORBASI

Malzemeler

1 kabak

1 kereviz rendesi

1 kereviz sapı

150 gr ıspanak

1 demet maydanoz

1/2 kahve fincanı bulgur

100 gr tavuk eti

2 domates

1 orta boy pırasa



Hazırlanışı

Malzemelerimizi temizleyip ayırdıktan sonra 1.5 litre su dolu tencereye alın ve bütün malzemeler dağılıncaya kadar pişirin. Blenderdan geçirerek üzerine nane veya kırmızıbiber ilave ederek tüketin.



KABAK SPAGETTİ

Malzemeler

1-2 kabak

Domates

Yoğurt

Sarımsak

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Kabakları jülyen yapma makinesinde spagetti gibi kesin. Makineniz yoksa, elde, ince uzun doğrayabiliriz. Sıvıyağ ile kabakları pişirin. Ayrı bir yerde, domates sosu hazırlayan. Tabağa önce kabakları koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. En son üzerine domates sosu ekleyin. Tuz ve karabiber ile baharatlandırın.







SEBZELİ PATLICAN

Malzemeler

1-2 patlıcan

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1/2 paket mantar

Soğan veya pırasa

1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Tencereye yağı koyun, önce soğanı veya pırasayı soteleyin. Diğerlerini aynı anda koyabilirsiniz. Karabiber ve azıcık tuz ekleyip soteleyin. Yanında yoğurt ile servis edebilirsiniz.



BAĞIRSAK ÇALIŞTIRICI KÜR

Malzemeler

3 kuru kayısı

3 kuru erik

1 kuru incir

1.5 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp, suda haşlayın. İçine zeytinyağını ve öğütülmüş keten tohumunu ekleyerek robottan geçirin. Marmelat kıvamındaki bu karışımdan aç karnına 1 tatlı kaşığı yiyerek üzerine de 2 bardak ılık su için. Kalanını buzdolabında saklayarak tüketin.







1 günlük detoks programı

Sabah

Domates çorbası

Ara öğün

1 ceviz ya da 5 badem

Öğle

Domates çorbası

Ara öğün

1 ceviz ya da 5 badem

Ara öğün

1 ceviz ya da 5 badem

Akşam

Domates çorbası

Ara öğün

1 ceviz ya da 5 badem



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