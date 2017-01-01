Yanlış bilinen 17 zayıflama efsanesi

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Hepimizin dönem dönem kapıldığı diyet efsaneleri vardır. Aklımıza yattıysa, sorgulamaz, uygulamaya koyuluruz. Peki nedir bu diyet efsaneleri ve gerçeklik payları nelerdir?

Kilo kaybetmek ile ilgili sayısız bilgi kulaktan kulağa yayılır hatta bazıları fenomen hale gelir. Zayıflamak isteyen kimi görseniz mutlaka şunu iç, bunu ye, şimdi bu moda şeklinde önerilerde bulunur. Oysa ortalıkta dolaşan bu bilgilerin pek çoğu insanların kendi istekleri ve yaşam tarzlarına göre ortaya atılmış, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yanlış bilgilerdir. Sports International diyetisyeni Çiler Aslanalp, kilo vermek ile ilgili bu mitleri anlattı ve uyardı.



