menu

close

menu

close

menu

close

Yaz diyeti programı ve tarifleri

Kış aylarında alınan kilolardan kurtulmak ve yaza formda girebilmek için her birey öncelikle kendi metabolizmasını tanımalı ve doğru bir beslenme planı oluşturmalı.

TARİFLER
METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇORBA
Malzemeler
• Soğan
• Enginar
• Kabak
• Dereotu
• Domates
• Zerdeçal
• Kırmızıbiber
• Karabiber

Hazırlanışı
Tüm sebzeleri doğrayıp suda haşlayın. Blender’dan geçirip baharatları ekleyin.

GRANOLA
Malzemeler
2-3 yemek kaşığı yulaf
Kuru meyve
2 yemek kaşığı pekmez

Hazırlanışı
Hepsini karıştırıp yağlı kağıtta pişirin.

1. GÜN
Kahvaltı
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 dilim az yağlı beyaz peynir
5 zeytin
Domates, salatalık
Öğle

1 kase çorba
1 tabak dolusu zeytinyağlı sebze yemeği
Ara öğün
Yağsız esmer ekmek arasına tost
Akşam
1 kase yoğurt
Fırında yağsız tavuk eti
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
1 orta boy meyve

2. GÜN
Kahvaltı
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 dilim az yağlı beyaz peynir
Domates, salatalık
Öğle
Az peynirli cevizli yağsız ve sossuz mevsim salatası
Ara öğün
1/2 simit
1 dilim beyaz peynir
Akşam
Metabolizma hızlandırıcı çorba
Gece
1 avuç leblebi

3. GÜN
Kahvaltı
6 yemek kaşığı müsli
1 su bardağı light süt
Öğle
Haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç
2 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün
1 avuç leblebi
1 avuç kuru üzüm
Akşam
Fırında somon
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
2 ceviz içi

4. GÜN
Kahvaltı
1 yumurta
1 dilim beyaz peynir
1 dilim esmer ekmek
Domates, salatalık
Öğle
Fırında İzmir köfte
Çoban salata
Ara öğün
2 fırın galetası
1 kutu ayran
Akşam
Izgara tavuk
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
4 hurma

5. GÜN
Sabah
4 fırın galetası
2 dilim beyaz peynir
Salatalık
Öğle
Izgara levrek
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
2 orta boy meyve
Akşam
1 tabak dolusu kuru baklagiller yemeği
1 kase yoğurt
Gece
2 kuru kayısı

6. GÜN
Kahvaltı
2 yumurta
1 dilim peynirle hazırlanmış menemen
1 dilim esmer ekmek
Söğüş sebze
Öğle
Izgara mevsim sebzeleri
1 kase yoğurt
Ara öğün
3 yemek kaşığı granola
1 su bardağı süt
Akşam
Fırında buğulama balık
Yağsız salata
Ara öğün
1 bardak kefir

7. GÜN
Kahvaltı
1/2 simit
1 dilim beyaz peynir
Dereotu
Öğle
1 kase çorba
1 kase yoğurt
Ara öğün
2 diyet kraker
1 yemek kaşığı labne peyniri
Akşam
1 kase çorba
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 kutu süt

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler