1 kase çorba
1 tabak dolusu zeytinyağlı sebze yemeği
Ara öğün
Yağsız esmer ekmek arasına tost
Akşam
1 kase yoğurt
Fırında yağsız tavuk eti
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
1 orta boy meyve
2. GÜN
Kahvaltı
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 dilim az yağlı beyaz peynir
Domates, salatalık
Öğle
Az peynirli cevizli yağsız ve sossuz mevsim salatası
Ara öğün
1/2 simit
1 dilim beyaz peynir
Akşam
Metabolizma hızlandırıcı çorba
Gece
1 avuç leblebi
3. GÜN
Kahvaltı
6 yemek kaşığı müsli
1 su bardağı light süt
Öğle
Haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç
2 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün
1 avuç leblebi
1 avuç kuru üzüm
Akşam
Fırında somon
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
2 ceviz içi
4. GÜN
Kahvaltı
1 yumurta
1 dilim beyaz peynir
1 dilim esmer ekmek
Domates, salatalık
Öğle
Fırında İzmir köfte
Çoban salata
Ara öğün
2 fırın galetası
1 kutu ayran
Akşam
Izgara tavuk
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
4 hurma
5. GÜN
Sabah
4 fırın galetası
2 dilim beyaz peynir
Salatalık
Öğle
Izgara levrek
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
2 orta boy meyve
Akşam
1 tabak dolusu kuru baklagiller yemeği
1 kase yoğurt
Gece
2 kuru kayısı
6. GÜN
Kahvaltı
2 yumurta
1 dilim peynirle hazırlanmış menemen
1 dilim esmer ekmek
Söğüş sebze
Öğle
Izgara mevsim sebzeleri
1 kase yoğurt
Ara öğün
3 yemek kaşığı granola
1 su bardağı süt
Akşam
Fırında buğulama balık
Yağsız salata
Ara öğün
1 bardak kefir
7. GÜN
Kahvaltı
1/2 simit
1 dilim beyaz peynir
Dereotu
Öğle
1 kase çorba
1 kase yoğurt
Ara öğün
2 diyet kraker
1 yemek kaşığı labne peyniri
Akşam
1 kase çorba
Yağsız mevsim salatası
Ara öğün
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 kutu süt