Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmenin ilk vazgeçilmez kuralı ana ve ara öğünlerin dengelenmesi...

Ara öğünler, açlık hissini ortadan kaldırdığı için kurtarıcı öğünler de sayılabilir. Sahilde gün boyu vakit geçirirken ara öğünlerin de atlanmaması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhanıın sağlıklı ara öğün önerileri şu şekilde:

Simit + Ayran: Bu ikili uzun süre tok kalmayı sağlayabilecek pratik ve güçlü bir öğün. Gücü; karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içermesinden geliyor. Simit, karbonhidrat kaynağı olarak enerji verir. Üzerindeki susamlar ise yağ kaynağıdır. Susam, antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla birlikte kalsiyum, demir, magnezyum minerallerini içerir. Ayran ise protein kaynağıdır. İçeriğindeki proteinlerle uzun süre tok kalmayı sağlar ve vücut dokularının yapımı ve onarımına katkı sağlar.

Simit + Peynir + Domates: Karbonhidrat ve yağ kaynağı simit ile 1 dilimi 1 köfte kadar protein içeren peynir, A vitamini, antioksidanlar ve likopen içeren domates ile birlikte besin değeri ve gücü artan bir öğün oluyor. Domatesi kalori hesabı yapmadan gün içinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Üstelik bağışıklık sistemimize ekstra destek sağlıyor. Göz sağlığında da etkili olan domates, cildimizin daha sağlıklı olmasını sağlıyor ve güneşe karşı koruyucu etki yapıyor. Domatesteki enzimler kan basıncını düşürerek kalp rahatsızlıklarına karşı korunmamızda da etkili. Domatesin tüm bu faydalarından yararlanmak için tek şart mevsiminde tüketmek elbette.

Haşlanmış Mısır: Mısır, içerdiği yüksek orandaki nişasta sayesinde yüksek bir enerji kaynağıdır. Yazın aktif olduğunuz ve bolca yüzdüğünüz günlerde size enerji sağlayacaktır. Ayrıca kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, çinko, demir ve bakır mineralleri açısından da zengin bir besindir ve antioksidan içeriğe sahiptir.

Yaz Meyvesi + Süt, Yoğurt, Kefir Grubu: Ara öğünlerde ve ana öğünlerinizin peşi sıra bu meyveleri miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz. Ayrıca bu meyveleri süt, yoğurt veya kefir gibi kalsiyum grubu bir besinle beraber tükettiğinizde faydayı iki katına çıkarırsınız. Süt yoğurt kefir gibi yiyeceklerin içerdiği; kalsiyum ve magnezyum kemik ve kas sağlığını korur, krampları önler. Özellikle protein ve kalsiyum kaynağı olan süt grubu yiyecekler hafızanın güçlendirilmesi için çok önemli olan ve sadece hayvansal kaynaklardan alabildiğimiz B12 vitaminini de içerir.

Dondurma: Taze sütten yapılan doğal dondurmalar kaliteli protein içeriği, vitamin ve mineral zenginliği ile birçok faydası olan keyifli bir yiyecektir. Kalsiyum kaynağı olan dondurmada A, B, C, D, E vitaminleriyle, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko mineralleri de bulunur. A vitamini cilt ve göz sağlığımızı korumamıza katkı sağlar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Özellikle taze sütten yapılan dondurma A vitamini kaynağıdır. Dondurma meyvelerden sonraki tatlı tercihiniz olsun. Ara öğününüzde taze sütle yapıldığına emin olduğunuz yerlerden 2 top dondurma yiyebilirsiniz.



Dondurulmuş meyveler: Kiraz, çilek, kayısı, şeftali, dut, kavun, karpuz gibi yaz meyvelerini çekirdeklerinden ay��rın rendeleyin ya da blenderdan geçirin. Bir süre derin dondurucunuzda bekletin. Çıkardığınızda serin mi serin üstelik sağlıklı, vitamin, mineral ve antioksidan deposu bir öğüne sahip olacaksınız.



Kuru yemişler: Her gün bir avuç kadar taze ceviz, taze fındık, taze badem tüketmelisiniz. Bu kuru yemişler omega-3, mineral yoğunluğu ve E vitamini içeriği ile vücudumuzu güçlendir. Ayrıca bu kuru yemişlerin içinde bulunan flavonoidlerin en yoğun ve işlevsel olduğu zamanlar taze çıktığı zamandır. Omega- 3 zengini ceviz, tok tutmasının yanında çocukların beyin gelişiminde önemli bir rol oynar, metabolizmamızı hızlandırır ve diyet yapanlar için yağ yakmayı kolaylaştırır.

