Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan bir haftalık beslenme programı!
1.Gün Uyanınca
1 su bardağı kadar ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su Sabah
1 adet yumurta
1 dilim peynir
1 dilim ekmek
8-10 adet zeytin
1 avuç maydanoz Ara Öğün
1 adet elma Öğle
1 avucunuzun içi kadar kırmızı et ızgara
1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran
Bol salata (Az zeytinyağı ilaveli) Ara Öğün
1 dilim peynir
2 dilim ekmek Akşam
1 yemek tabağı az yağlı pişmiş zeytinyağlı kereviz yemeği
1 dilim tam tahıl ekmeği
1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran
Bol salata (Az zeytinyağı ile ) Gece
1 adet muz