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Yaz öncesi, kilo verme zamanı!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan bir haftalık beslenme programı!
1. Gün
Uyanınca
1 su bardağı kadar ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Sabah
1 adet yumurta
1 dilim peynir
1 dilim ekmek
8-10 adet zeytin
1 avuç maydanoz
Ara Öğün
1 adet elma
Öğle
1 avucunuzun içi kadar kırmızı et ızgara
1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran
Bol salata (Az zeytinyağı ilaveli)
Ara Öğün
1 dilim peynir
2 dilim ekmek
Akşam
1 yemek tabağı az yağlı pişmiş zeytinyağlı kereviz yemeği
1 dilim tam tahıl ekmeği
1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran
Bol salata (Az zeytinyağı ile )
Gece
1 adet muz
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