Yaz öncesi, kilo verme zamanı!

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan bir haftalık beslenme programı!

1. Gün

Uyanınca

1 su bardağı kadar ılık su

1 su bardağı kadar daha soğuk su

Sabah

1 adet yumurta

1 dilim peynir

1 dilim ekmek

8-10 adet zeytin

1 avuç maydanoz

Ara Öğün

1 adet elma

Öğle

1 avucunuzun içi kadar kırmızı et ızgara

1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran

Bol salata (Az zeytinyağı ilaveli)

Ara Öğün

1 dilim peynir

2 dilim ekmek

Akşam

1 yemek tabağı az yağlı pişmiş zeytinyağlı kereviz yemeği

1 dilim tam tahıl ekmeği

1 su bardağı yoğurt veya 2 su bardağı ayran

Bol salata (Az zeytinyağı ile )

Gece

1 adet muz

