• Tüm problemlerinizi kilo verince düzelecekmiş gibi
odaklamayın. Kalıcı beslenme alışkanlıklarını hedefleyin.
• Günlük egzersiz hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilmek için adımsayar alın. 10 bin adıma ulaşmaya çalışın.
• Tuzu azaltın ve metabolizmayı ateşleyen baharatlara yer açın. Toz zencefil, zerdeçal, pul biber, kekik ve kişnişi mutlaka yemeklerinize ve salatanıza ekleyin.
• Susamayı beklemeyin. İdrar renginiz koyu sarı ise yetersiz su alıyorsunuz demektir. Böbrek detoksu için, her gün en az 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin.
• Günde 3-4 fincan yeşil çay için. Beyaz çay, mate çayı ve rooibos çayının da kilo vermede etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bitki çaylarınıza tarçın, karanfil veya limon ile aromalandırıp keyifle tüketmeyi deneyin.
Örnek Menü
1. Gün
Sabah
• Moso superslim smoothie
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• 1 fincan yeşil çay
Öğle
• Baharatlı ızgara tavuk
• Yeşil salata
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• 2 tahıllı galeta
• 1 üçgen peynir
• 1 taze kırmızıbiber
Akşam
• Fırın mücver
• Yeşil salata
• 1 su bardağı ayran
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10 badem
2. Gün
Sabah
• 1 kutu probiyotik yoğurt
• 2 yemek kaşığı yulaf
• 1 kivi
• 1 çay kaşığı keten tohumu
• Tarçın
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• 1 fincan beyaz çay
Öğle
• 6 yemek kaşığı zeytinyağlı dereotlu kabak
• 3 yemek kaşığı pul biberli, toz zencefilli yoğurt
• 1 dilim çavdar ekmeği
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• 1 wasa
• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
• 1/2 muz
• 10 badem
Akşam
• Izgara balık
• Közlenmiş patlıcan
• Sumaklı roka salatası
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1 bardak badem sütü
3. Gün
Sabah
• 1 yumurta ve 2 yumurta beyazıyla yağsız menemen
• 5 zeytin
• Domates, salatalık, biber
• 1 dilim tam buğday ekmeği
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• 1 fincan rooibos çayı
Öğle
• Çam fıstıklı ıspanak sote
• 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
• 3 yemek kaşığı pul biberli, kekikli yoğurt
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• 2 dilim toz tarçınlı ananas
• 3 ceviz
Akşam
• 90 gr keçi peynirli ya da mozerellalı salata
• 1/2 elma
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• 1 bardak zerdeçallı kefir
4. Gün
Sabah
• 3 yemek kaşığı lor peyniri
• 1 çay kaşığı çörek otu
• 1/2 greyfurt
• Domates, salatalık, biber, maydanoz
• 2 hazır kızarmış ekmek
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• 1 fincan mate çayı
Öğle
• 3 ızgara köfte veya 100 gr bonfile
• Sebze sote
• 1 su bardağı ayran
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• 2 hurma
• 2 tatlı kaşığı fındık ezmesi
Akşam
• Avokadolu chia tohumlu kinoa salatası
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• 1 bardak tarçınlı laktozsuz süt
5. Gün
Sabah
• Moso-superslim smoothie
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• 1 fincan yeşil çay
Öğle
• Domates ve fesleğen soslu 1su bardağı integral makarna
• 1 yemek kaşığı parmesan
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• 2 yaprak marul
• 2 dilim dil peyniri
• 2 dilim hindi füme
Akşam
• 2 enginar
• 4 yemek kaşığı kuru börülce
• Yeşil salata
• 1 su bardağı ayran
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• 10 fındık
6. Gün
Sabah
• 3 yumurta akı ile yağsız omlet içine 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı çörek otu
• 1/2 avokado
• 3 ceviz
• Domates, salatalık, biber
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• 1 fincan beyaz çay
Öğle
• Izgara somon
• Buharda sebze
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• 1 toz tarçınlı armut
• 10 badem
Akşam
• Sınırsız Moso yağ yakıcı çorba
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• 1 bardak zerdeçallı kefir