Denge ve sürdürülebilirlik kilo vermenin sihirli yollarındandır. Başarılı bir diyet ve sonrasında kalıcı yaşam şekli değişikliği geliştirebilmek için öncelikle dengeli beslenmeyi öğrenmeniz gerekir. Enerjinizi, modunuzu ve metabolizmanızı hızlandıran taktiklerle desteklenen bir diyet programı ile sağlıklı yaşam şekline geçişiniz kolaylaşacak.

• Tüm problemlerinizi kilo verince düzelecekmiş gibi odaklamayın. Kalıcı beslenme alışkanlıklarını hedefleyin.



• Günlük egzersiz hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilmek için adımsayar alın. 10 bin adıma ulaşmaya çalışın.



• Tuzu azaltın ve metabolizmayı ateşleyen baharatlara yer açın. Toz zencefil, zerdeçal, pul biber, kekik ve kişnişi mutlaka yemeklerinize ve salatanıza ekleyin.



• Susamayı beklemeyin. İdrar renginiz koyu sarı ise yetersiz su alıyorsunuz demektir. Böbrek detoksu için, her gün en az 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin.



• Günde 3-4 fincan yeşil çay için. Beyaz çay, mate çayı ve rooibos çayının da kilo vermede etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bitki çaylarınıza tarçın, karanfil veya limon ile aromalandırıp keyifle tüketmeyi deneyin.



Örnek Menü

1. Gün

Sabah

• Moso superslim smoothie



Ara

• 1 fincan yeşil çay



Öğle

• Baharatlı ızgara tavuk

• Yeşil salata



Ara

• 2 tahıllı galeta

• 1 üçgen peynir

• 1 taze kırmızıbiber



Akşam

• Fırın mücver

• Yeşil salata

• 1 su bardağı ayran



Ara

10 badem





2. Gün

Sabah

• 1 kutu probiyotik yoğurt

• 2 yemek kaşığı yulaf

• 1 kivi

• 1 çay kaşığı keten tohumu

• Tarçın



Ara

• 1 fincan beyaz çay



Öğle

• 6 yemek kaşığı zeytinyağlı dereotlu kabak

• 3 yemek kaşığı pul biberli, toz zencefilli yoğurt

• 1 dilim çavdar ekmeği



Ara

• 1 wasa

• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

• 1/2 muz

• 10 badem



Akşam

• Izgara balık

• Közlenmiş patlıcan

• Sumaklı roka salatası



Ara

1 bardak badem sütü





3. Gün

Sabah

• 1 yumurta ve 2 yumurta beyazıyla yağsız menemen

• 5 zeytin

• Domates, salatalık, biber

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 1 fincan rooibos çayı



Öğle

• Çam fıstıklı ıspanak sote

• 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

• 3 yemek kaşığı pul biberli, kekikli yoğurt



Ara

• 2 dilim toz tarçınlı ananas

• 3 ceviz



Akşam

• 90 gr keçi peynirli ya da mozerellalı salata

• 1/2 elma



Ara

• 1 bardak zerdeçallı kefir





4. Gün

Sabah

• 3 yemek kaşığı lor peyniri

• 1 çay kaşığı çörek otu

• 1/2 greyfurt

• Domates, salatalık, biber, maydanoz

• 2 hazır kızarmış ekmek



Ara

• 1 fincan mate çayı



Öğle

• 3 ızgara köfte veya 100 gr bonfile

• Sebze sote

• 1 su bardağı ayran



Ara

• 2 hurma

• 2 tatlı kaşığı fındık ezmesi



Akşam

• Avokadolu chia tohumlu kinoa salatası



Ara

• 1 bardak tarçınlı laktozsuz süt





5. Gün

Sabah

• Moso-superslim smoothie



Ara

• 1 fincan yeşil çay



Öğle

• Domates ve fesleğen soslu 1su bardağı integral makarna

• 1 yemek kaşığı parmesan



Ara

• 2 yaprak marul

• 2 dilim dil peyniri

• 2 dilim hindi füme



Akşam

• 2 enginar

• 4 yemek kaşığı kuru börülce

• Yeşil salata

• 1 su bardağı ayran



Ara

• 10 fındık





6. Gün

Sabah

• 3 yumurta akı ile yağsız omlet içine 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı çörek otu

• 1/2 avokado

• 3 ceviz

• Domates, salatalık, biber



Ara

• 1 fincan beyaz çay



Öğle

• Izgara somon

• Buharda sebze



Ara

• 1 toz tarçınlı armut

• 10 badem



Akşam

• Sınırsız Moso yağ yakıcı çorba



Ara

• 1 bardak zerdeçallı kefir

