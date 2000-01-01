Yaza az bir süre kala hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız öncelikle vermek istediğiniz hedef kilonuzu belirleyin ve bu hedefe odaklanın. Vücut dengesini bozmadan sağlıklı bir şekilde metabolizmayı hızlandırmak için doğru bir beslenme planı uygulamak ve egzersizi hayatın parçası haline getirmek gerekiyor.

Buradan başlayın...

• Günde en az 2.5 litre su için.

• Spor yapın. En kötü günde yarım saat tempolu yürüyün.

• Düzenli bir sindirim için probiyotik tüketin.

• Kahvaltısız güne başlamayın.

• Az porsiyonlu ve ara öğünlü beslenin.

• Uykudan en az 2.5 saat önce yemek yemeyi bırakın.

• Hareketli olmaya çalışın. Kısa mesafeleri yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın.

• Gazlı içecek tüketimini sınırlandırın.

• Uykunuzu düzene sokun.





Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 1/2 limonlu avokado

• Lor peyniri

• Domates, salatalık, yeşillik

Öğle

• Kinoalı mevsim salata

Ara

• Sütlü kahve

• 3 fit top

Ara

• 1 orta boy meyve

Akşam

• Brokoli çorbası



2. Gün

Sabah

• Yulaf lapası

• 1 orta boy meyve

• Toz tarçın

Öğle

• Izgara et, tavuk, balık veya köfte

• Yağsız mevsim salatası

Ara• 1 orta boy meyve

Ara

• 1 avuç leblebi

• 1 avuç kuru üzüm

Akşam

• 10 çilek

• 2 dilim ananas

• 2 dilim beyaz peynir







3. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 2 fit poğaça

• Domates, salatalık, yeşillik

Öğle

• 6 yemek kaşığı sebze yemeği

• Mevsim salatası

Ara

• 5 badem

• 5 fındık

Ara

• 1 galeta

• 1 dilim beyaz peynir

Akşam

• 3 yemek kaşığı karabuğdaylı mevsim salatası



4. Gün

Sabah

• 1 yumurtayla yapılmış mantarlı kapya biberli omlet

• 1 dilim esmer ekmek

• Domates, salatalık, yeşillik

Öğle

• Haşlanmış mevsim sebzeleri

• 2 yemek kaşığı yoğurt

Ara

• 1 orta boy meyve

Ara

• 5 badem

• 5 fındık

Akşam

• Yaza özel smoothie







5. Gün

Sabah

• 2 yemek kaşığı granola

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 avuç kuru meyve

Öğle

• 6 yemek kaşığı sebze yemeği

• Yağsız mevsim salatası

Ara

• 2 hurma

• 5 fındık

Ara

• 1 orta boy meyve

Akşam

• 90 gr ton balıklı ya da peynirli az yağlı mevsim salatası



6. Gün

Sabah

• 2 haşlanmış yumurta

• 2 dilim beyaz peynir

• Domates, salatalık, yeşillik

Ara

• 2 hurma

Öğle

• 1 büyük kase kabak detoksu

Ara

• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost

Akşam

• 1 büyük kase kabak detoksu

Ara

• 1 muz



7. Gün

Sabah

• 2 haşlanmış yumurta

• 2 dilim beyaz peynir

• Domates, salatalık, yeşillik

Ara

• 2 hurma

Öğle

• 1 büyük kase kabak detoksu

Ara

• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost

Akşam

• 1 büyük kase kabak detoksu

Ara

• 1 muz







Kabak detoksu

Malzemeler

• 2 orta boy kabak

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 2 ceviz içi

• Baharat



Hazırlanışı

Kabakları rendeleyip yağsız tavada pişirip, soğutun. Diğer malzemeleri ekleyip servis edin.



Fit top

Malzemeler

• 6 iri hurma

• 4 yemek kaşığı yulaf

• 6 badem

• 4 ceviz içi

• 1/4 çay bardağı süt

• 3 kaju fıstık



Hazırlanışı

Hurmaları yumuşaması için 10 dakika ılık suda bekletin. Ardından tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Karışımınıza ceviz büyüklüğünde şekiller vererek dışını kakao ile süsleyin.



Yaza özel smoothie

Malzemeler

• 1 su bardağı süt ya da kefir

• 2 yemek kaşığı yulaf

• 2 ceviz

• 2 hurma

• 1 tatlı kaşığı ay çekirdeği içi

• 1 adet küçük boy muz

• 1/2 ayva

• 1 çay kaşığı bal



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender ya da smoothie makinesine koyun ve akışkan bir sıvı olana kadar makineyi çalıştırmaya devam edin.



Fit poğaça

Malzemeler

• 2 yumurta

• 1 su bardağı yoğurt

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı sirke

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1 demet dereotu

• Aldığı kadar un

• Kapya biber

• Lor peyniri

• Çörekotu

• Susam

• Chia tohumu



Hazırlanışı

1 yumurta sarısını ayırarak, zeytinyağı, yoğurt ve yumurtaları karıştırın. Sirke, tuz, kabartma tozu ekleyin. Dereotunu da karışıma ekledikten sonra yavaş yavaş unu koyarak yoğurun. Yarım saat hamuru dinlendirin. Daha sonra cevizden daha büyük toplar yapıp içerisine kapya biber ve lor peyniri karışımını koyarak şekil verin. Üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu, susam, chia tohumu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.