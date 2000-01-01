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• Günde en az 2.5 litre su için.
• Spor yapın. En kötü günde yarım saat tempolu yürüyün.
• Düzenli bir sindirim için probiyotik tüketin.
• Kahvaltısız güne başlamayın.
• Az porsiyonlu ve ara öğünlü beslenin.
• Uykudan en az 2.5 saat önce yemek yemeyi bırakın.
• Hareketli olmaya çalışın. Kısa mesafeleri yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın.
• Gazlı içecek tüketimini sınırlandırın.
• Uykunuzu düzene sokun.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• 1/2 limonlu avokado
• Lor peyniri
• Domates, salatalık, yeşillik
Öğle
• Kinoalı mevsim salata
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• Sütlü kahve
• 3 fit top
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• 1 orta boy meyve
Akşam
• Brokoli çorbası
2. Gün
Sabah
• Yulaf lapası
• 1 orta boy meyve
• Toz tarçın
Öğle
• Izgara et, tavuk, balık veya köfte
• Yağsız mevsim salatası
Ara• 1 orta boy meyve
Ara
• 1 avuç leblebi
• 1 avuç kuru üzüm
Akşam
• 10 çilek
• 2 dilim ananas
• 2 dilim beyaz peynir
3. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• 2 fit poğaça
• Domates, salatalık, yeşillik
Öğle
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Mevsim salatası
Ara
• 5 badem
• 5 fındık
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• 1 galeta
• 1 dilim beyaz peynir
Akşam
• 3 yemek kaşığı karabuğdaylı mevsim salatası
4. Gün
Sabah
• 1 yumurtayla yapılmış mantarlı kapya biberli omlet
• 1 dilim esmer ekmek
• Domates, salatalık, yeşillik
Öğle
• Haşlanmış mevsim sebzeleri
• 2 yemek kaşığı yoğurt
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• 1 orta boy meyve
Ara
• 5 badem
• 5 fındık
Akşam
• Yaza özel smoothie
5. Gün
Sabah
• 2 yemek kaşığı granola
• 1 yemek kaşığı yoğurt
• 1 avuç kuru meyve
Öğle
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Yağsız mevsim salatası
Ara
• 2 hurma
• 5 fındık
Ara
• 1 orta boy meyve
Akşam
• 90 gr ton balıklı ya da peynirli az yağlı mevsim salatası
6. Gün
Sabah
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik
Ara
• 2 hurma
Öğle
• 1 büyük kase kabak detoksu
Ara
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost
Akşam
• 1 büyük kase kabak detoksu
Ara
• 1 muz
7. Gün
Sabah
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik
Ara
• 2 hurma
Öğle
• 1 büyük kase kabak detoksu
Ara
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost
Akşam
• 1 büyük kase kabak detoksu
Ara
• 1 muz
Kabak detoksu
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 2 ceviz içi
• Baharat
Hazırlanışı
Kabakları rendeleyip yağsız tavada pişirip, soğutun. Diğer malzemeleri ekleyip servis edin.
Fit top
Malzemeler
• 6 iri hurma
• 4 yemek kaşığı yulaf
• 6 badem
• 4 ceviz içi
• 1/4 çay bardağı süt
• 3 kaju fıstık
Hazırlanışı
Hurmaları yumuşaması için 10 dakika ılık suda bekletin. Ardından tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Karışımınıza ceviz büyüklüğünde şekiller vererek dışını kakao ile süsleyin.
Yaza özel smoothie
Malzemeler
• 1 su bardağı süt ya da kefir
• 2 yemek kaşığı yulaf
• 2 ceviz
• 2 hurma
• 1 tatlı kaşığı ay çekirdeği içi
• 1 adet küçük boy muz
• 1/2 ayva
• 1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender ya da smoothie makinesine koyun ve akışkan bir sıvı olana kadar makineyi çalıştırmaya devam edin.
Fit poğaça
Malzemeler
• 2 yumurta
• 1 su bardağı yoğurt
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı sirke
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
• 1 demet dereotu
• Aldığı kadar un
• Kapya biber
• Lor peyniri
• Çörekotu
• Susam
• Chia tohumu
Hazırlanışı
1 yumurta sarısını ayırarak, zeytinyağı, yoğurt ve yumurtaları karıştırın. Sirke, tuz, kabartma tozu ekleyin. Dereotunu da karışıma ekledikten sonra yavaş yavaş unu koyarak yoğurun. Yarım saat hamuru dinlendirin. Daha sonra cevizden daha büyük toplar yapıp içerisine kapya biber ve lor peyniri karışımını koyarak şekil verin. Üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu, susam, chia tohumu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.