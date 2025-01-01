menu

close

menu

close

menu

close

Yaza fit girmek mümkün

Yaza fit girmek mümkün

Hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız öncelikle vermek istediğiniz hedef kilonuzu belirleyin ve bu hedefe odaklanın. Vücut dengesini bozmadan sağlıklı bir şekilde metabolizmayı hızlandırmak için doğru bir beslenme planı uygulamak ve egzersizi hayatın parçası haline getirmek gerekiyor.

 
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı

BURADAN BAŞLAYIN...
• Günde en az 2.5 litre su için.
• Spor yapın.
• Düzenli bir sindirim için probiyotik tüketin.
• Kahvaltısız güne başlamayın.
• Az porsiyonlu ve ara öğünlü beslenin.
• Uykudan en az 2.5 saat önce yemek yemeyi bırakın.
• Hareketli olmaya çalışın. Kısa mesafeleri yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın.
• Gazlı içecek tüketimini sınırlandırın.
• Uykunuzu düzene sokun.

ÖRNEK MENÜ
1. GÜN
SABAH
• 1 yumurta
• 1/2 limonlu avokado
• Lor peyniri
• Domates, salatalık, yeşillik

ÖĞLE
• Kinoalı mevsim salata

ARA
• Sütlü kahve
• 3 adet fit top (Hurma, çiğ badem, fıstık ezmesi, kakao ile hazırlayacağınız soğuk atıştırmalık)

ARA
• 1 orta boy meyve

AKŞAM
• Brokoli çorbası

2. GÜN
SABAH
• Yulaf lapası
• 1 orta boy meyve
• Toz tarçın

ÖĞLE
• Izgara et, tavuk, balık veya köfte
• Yağsız mevsim salatası

ARA
• 1 orta boy meyve

ARA
• 1 avuç leblebi
• 1 avuç kuru üzüm

AKŞAM
• 10 çilek
• 2 dilim ananas
• 2 dilim beyaz peynir

3. GÜN
SABAH
• 1 yumurta
• 2 fit poğaça
• Domates, salatalık, yeşillik

ÖĞLE
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Mevsim salatası

ARA
• 5 badem
• 5 fındık

ARA
• 1 galeta
• 1 dilim beyaz peynir

AKŞAM
• 3 yemek kaşığı karabuğdaylı mevsim salatası

4. GÜN
SABAH
• 1 yumurtayla yapılmış mantarlı omlet
• 1 dilim esmer ekmek
• Domates, salatalık, yeşillik

ÖĞLE
• Haşlanmış mevsim sebzeleri
• 2 yemek kaşığı yoğurt

ARA
• 1 orta boy meyve

ARA
• 5 badem
• 5 fındık

AKŞAM
• Yaz meyve ya da sebzeleriyle smoothie

5. GÜN
SABAH
• 2 yemek kaşığı granola
• 1 yemek kaşığı yoğurt
• 1 avuç kuru meyve

ÖĞLE
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Yağsız mevsim salatası

ARA
• 2 hurma
• 5 fındık

ARA
• 1 orta boy meyve

AKŞAM
• 90 gr ton balıklı ya da peynirli az yağlı mevsim salatası

6. GÜN
SABAH
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik

ARA
• 2 hurma

ÖĞLE
• 1 büyük kase kabak detoksu

ARA
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost

AKŞAM
 1 büyük kase kabak detoksu

ARA
• 1 muz

7. GÜN
SABAH
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik

ARA
• 2 hurma

ÖĞLE
• 1 büyük kase kabak detoksu

ARA
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost

AKŞAM
• 1 büyük kase kabak detoksu

ARA
• 1 muz

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yağ yakıcı diyet
Değişim zamanı
Vücudunuzu yormayın
Ayurveda ve beden tipine göre beslenme
GI diyeti ile zayıflayın
Diyetten korkmayın
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yağ yakıcı diyet
Değişim zamanı
Vücudunuzu yormayın
Ayurveda ve beden tipine göre beslenme
GI diyeti ile zayıflayın
Diyetten korkmayın


En çok okunanlar

Son Eklenenler