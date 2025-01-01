Hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız öncelikle vermek istediğiniz hedef kilonuzu belirleyin ve bu hedefe odaklanın. Vücut dengesini bozmadan sağlıklı bir şekilde metabolizmayı hızlandırmak için doğru bir beslenme planı uygulamak ve egzersizi hayatın parçası haline getirmek gerekiyor.



Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı



BURADAN BAŞLAYIN...

• Günde en az 2.5 litre su için.

• Spor yapın.

• Düzenli bir sindirim için probiyotik tüketin.

• Kahvaltısız güne başlamayın.

• Az porsiyonlu ve ara öğünlü beslenin.

• Uykudan en az 2.5 saat önce yemek yemeyi bırakın.

• Hareketli olmaya çalışın. Kısa mesafeleri yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın.

• Gazlı içecek tüketimini sınırlandırın.

• Uykunuzu düzene sokun.



ÖRNEK MENÜ

1. GÜN

SABAH

• 1 yumurta

• 1/2 limonlu avokado

• Lor peyniri

• Domates, salatalık, yeşillik



ÖĞLE

• Kinoalı mevsim salata



ARA

• Sütlü kahve

• 3 adet fit top (Hurma, çiğ badem, fıstık ezmesi, kakao ile hazırlayacağınız soğuk atıştırmalık)



ARA

• 1 orta boy meyve



AKŞAM

• Brokoli çorbası



2. GÜN

SABAH

• Yulaf lapası

• 1 orta boy meyve

• Toz tarçın



ÖĞLE

• Izgara et, tavuk, balık veya köfte

• Yağsız mevsim salatası



ARA

• 1 orta boy meyve



ARA

• 1 avuç leblebi

• 1 avuç kuru üzüm



AKŞAM

• 10 çilek

• 2 dilim ananas

• 2 dilim beyaz peynir



3. GÜN

SABAH

• 1 yumurta

• 2 fit poğaça

• Domates, salatalık, yeşillik



ÖĞLE

• 6 yemek kaşığı sebze yemeği

• Mevsim salatası



ARA

• 5 badem

• 5 fındık



ARA

• 1 galeta

• 1 dilim beyaz peynir



AKŞAM

• 3 yemek kaşığı karabuğdaylı mevsim salatası



4. GÜN

SABAH

• 1 yumurtayla yapılmış mantarlı omlet

• 1 dilim esmer ekmek

• Domates, salatalık, yeşillik



ÖĞLE

• Haşlanmış mevsim sebzeleri

• 2 yemek kaşığı yoğurt



ARA

• 1 orta boy meyve



ARA

• 5 badem

• 5 fındık



AKŞAM

• Yaz meyve ya da sebzeleriyle smoothie



5. GÜN

SABAH

• 2 yemek kaşığı granola

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 avuç kuru meyve



ÖĞLE

• 6 yemek kaşığı sebze yemeği

• Yağsız mevsim salatası



ARA

• 2 hurma

• 5 fındık



ARA

• 1 orta boy meyve



AKŞAM

• 90 gr ton balıklı ya da peynirli az yağlı mevsim salatası



6. GÜN

SABAH

• 2 haşlanmış yumurta

• 2 dilim beyaz peynir

• Domates, salatalık, yeşillik



ARA

• 2 hurma



ÖĞLE

• 1 büyük kase kabak detoksu



ARA

• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost



AKŞAM

• 1 büyük kase kabak detoksu



ARA

• 1 muz



7. GÜN

SABAH

• 2 haşlanmış yumurta

• 2 dilim beyaz peynir

• Domates, salatalık, yeşillik



ARA

• 2 hurma



ÖĞLE

• 1 büyük kase kabak detoksu



ARA

• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost



AKŞAM

• 1 büyük kase kabak detoksu



ARA

• 1 muz