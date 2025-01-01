Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı
BURADAN BAŞLAYIN...
• Günde en az 2.5 litre su için.
• Spor yapın.
• Düzenli bir sindirim için probiyotik tüketin.
• Kahvaltısız güne başlamayın.
• Az porsiyonlu ve ara öğünlü beslenin.
• Uykudan en az 2.5 saat önce yemek yemeyi bırakın.
• Hareketli olmaya çalışın. Kısa mesafeleri yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın.
• Gazlı içecek tüketimini sınırlandırın.
• Uykunuzu düzene sokun.
ÖRNEK MENÜ
1. GÜN
SABAH
• 1 yumurta
• 1/2 limonlu avokado
• Lor peyniri
• Domates, salatalık, yeşillik
ÖĞLE
• Kinoalı mevsim salata
ARA
• Sütlü kahve
• 3 adet fit top (Hurma, çiğ badem, fıstık ezmesi, kakao ile hazırlayacağınız soğuk atıştırmalık)
ARA
• 1 orta boy meyve
AKŞAM
• Brokoli çorbası
2. GÜN
SABAH
• Yulaf lapası
• 1 orta boy meyve
• Toz tarçın
ÖĞLE
• Izgara et, tavuk, balık veya köfte
• Yağsız mevsim salatası
ARA
• 1 orta boy meyve
ARA
• 1 avuç leblebi
• 1 avuç kuru üzüm
AKŞAM
• 10 çilek
• 2 dilim ananas
• 2 dilim beyaz peynir
3. GÜN
SABAH
• 1 yumurta
• 2 fit poğaça
• Domates, salatalık, yeşillik
ÖĞLE
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Mevsim salatası
ARA
• 5 badem
• 5 fındık
ARA
• 1 galeta
• 1 dilim beyaz peynir
AKŞAM
• 3 yemek kaşığı karabuğdaylı mevsim salatası
4. GÜN
SABAH
• 1 yumurtayla yapılmış mantarlı omlet
• 1 dilim esmer ekmek
• Domates, salatalık, yeşillik
ÖĞLE
• Haşlanmış mevsim sebzeleri
• 2 yemek kaşığı yoğurt
ARA
• 1 orta boy meyve
ARA
• 5 badem
• 5 fındık
AKŞAM
• Yaz meyve ya da sebzeleriyle smoothie
5. GÜN
SABAH
• 2 yemek kaşığı granola
• 1 yemek kaşığı yoğurt
• 1 avuç kuru meyve
ÖĞLE
• 6 yemek kaşığı sebze yemeği
• Yağsız mevsim salatası
ARA
• 2 hurma
• 5 fındık
ARA
• 1 orta boy meyve
AKŞAM
• 90 gr ton balıklı ya da peynirli az yağlı mevsim salatası
6. GÜN
SABAH
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik
ARA
• 2 hurma
ÖĞLE
• 1 büyük kase kabak detoksu
ARA
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost
AKŞAM
• 1 büyük kase kabak detoksu
ARA
• 1 muz
7. GÜN
SABAH
• 2 haşlanmış yumurta
• 2 dilim beyaz peynir
• Domates, salatalık, yeşillik
ARA
• 2 hurma
ÖĞLE
• 1 büyük kase kabak detoksu
ARA
• 2 dilim esmer ekmekle beyaz peynirli tost
AKŞAM
• 1 büyük kase kabak detoksu
ARA
• 1 muz