Bahar ayları hazırlık ve yenilenme dönemi gibidir. Kış aylarında aldığınız kiloları yaz gelince vermeye uğraşmak yerine, baharla birlikte bu hazırlığa başlamak en doğrusudur.

Diyetisyen Ve Beslenme Uzmanı: Dilara Koçak



Yaza hazırlanmak için her ay en fazla 4-5 kg vermenin sağlıklı olduğunu unutmayın. Hızlı kilo kaybı kas ve su kaybı ile sonuçlanıp metabolizmanızı yavaşlatabilir üstelik bu durum beden estetiğinizi de bozar.



Belirli aralıklarla kilo alıp veriyorsanız; dikkat! Sıklıkla kilo alıp geri verme döngüsünde yoyo sendromu denir. Kilo döngüsü 2-4 kg’dan 25 kg ve fazlasını alıp vermeye kadar değişebilir. Kiloları geri aldığınızda, vermek daha zor olur. Bir balonu durmaksızın şişirip söndürdüğünüzde balon pörsümeye başlar. Sürekli kilo alıp veren insanların metabolizması yorulduğu için, kilolarını yeniden vermesi, ilk defaya göre daha zor olur. Bu durum obeziteye davetiye çıkartabilir. Benim diyetimi uygularken uymanız gereken birkaç küçük kural var;



• Domates, salatalık, marul, kıvırcık, roka, yeşil soğan, maydanoz gibi salata türü yiyecekleri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz.



• Sebze pişirirken 1 kg sebzeye 2 yemek kaşığı yağ koyun.



• Şekersiz olarak açık çay, meyve çayları, ıhlamur serbest.



• Öğle ve akşam öğünlerini yer değiştirebilirsiniz.



• Ara öğünleri mutlaka yiyin, öğün atlamayın.



• Salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya 5 zeytin ilave edebilirsiniz.



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