Kilo ve yemek takıntısı



Diyetisyen

Kübra Dal

@diyetisyenkubradal

Ailenizle/sevdiklerinizle yemek yerken kalori hesabı yapmaktan kendinizi alıkoyamıyor musunuz? A kişisi zayıfken siz neden kilo verirken işkence çekiyorsunuz? Bu cümlelerden herhangi biri sizin de beyniniz de yankılanıyor mu?

Metabolizma hızı, vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmek için bir gün içinde herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan dinlenme halinde hayati fonksiyonların devamı için harcanan enerjidir. Dinlenme anında vücudun kalori harcama hızına bakılarak hesaplanır ve kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Kısaca, hareket halinde olmadığımız durumlarda organlarımızın çalışması ve sindirim gibi işlevler için harcanan enerjiyle bağlantılıdır.

Bu değere günlük yaşamsal faaliyetler (uyuma, yemek yeme, ev işleri, kişisel bakım vb.) eklenerek günlük alınması gereken kalori miktarı hesaplanır. Vücuda alınan bütün besinler enerji oluşumunda rol almalarına rağmen; her besinin vücuda verdiği enerji miktarı birbirinden farklıdır. Besinlerdeki bu enerji miktarlarının farklı olmasının nedeni ise, besinlerin bileşimlerindeki besin öğelerinin farklı ve çeşitli miktarlarda olmasından kaynaklanır. Ruh sağlığınızla, beden imajınızla ve takıntılarınızla mücadele etmek sizi yoruyor olabilir. Beyinde programlanmış bazı mekanizmaların farkında olmak, düşüncelerinizi ve hareketlerinizi daha anlamlı haline getirmenize yardımcı olabilir. Beyin enerjiyi korumak için değişimden kaçınır, bu yüzden hızlı alışkanlıklar edinir, otomatik yanıtlar daha az enerji gerektirir.

Aslında bu noktada beyniniz size karşı çalışmıyor, sizi korumaya çalışıyor. O yüzden doğru tercihleri, seçenekleri seçmek, alışkanlıklarınızı bir anda değiştirmeniz zor olabilir. Bu süreci aşarken sabır ve inancınızı bırakmadan ilerlemeniz gerekiyor. Hayatta her şeyin alternatifi var ama mutluluğunuzun yok!

TARİFLER

PANCAR KVASS

MALZEMELER

1 orta boy pancar

3 su bardağı kaynatılmış su

10 gr çavdar veya ekşi maya veya yarım kare yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 diş sarımsak

1 küçük parça zencefil



HAZIRLANIŞI

Pancarları sirkeli suda yıkadıktan sonra çok ufak olmayacak şekilde doğrayın. Bütün malzemeleri kavanoza ekleyin. Ağzını streç yardımı ile sıkıca kapatın. Kapalı bir ortamda bekletin. 3 veya 4 gün sonunda gaz çıkışı olmaya başlayınca süzerek şişelere ekleyip buzdolabında muhafaza edin. Şişelerde gaz sıkışması olacağı için 3-4 cm boşluk bırakın.

YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ

MALZEMELER

2 elma

2 armut

1/2 demet maydanoz

1/4 demet dereotu



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin.

YULAF TOPLARI

MALZEMELER

6 Medine hurması

6 günkurusu kayısı

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

6 ceviz

1 tatlı kaşığı kakao nibi

1 su bardağı süt veya su

1 yemek kaşığı bitter damla çikolata



HAZIRLANIŞI

Hurma ve kayısıyı süt ile pişirin. Damla çikolata hariç bütün malzemeleri robottan geçirip karıştırarak yuvarlayın. Damla çikolatayı da ekledikten sonra ister buzdolabında bekletip tüketin. İster 180 derecede 9-10 dakika pişirip tüketin.

5 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Uyanınca

1 bardak geceden hazırlanmış ılık yaban mersinli su



Sabah

2 adet yumurtadan yapılmış sebzeli omlet

Bolca dereotu, maydanoz, 4-5 sivri biber

1 ince dilim çavdar veya ekşi mayalı ekmek

1 fincan yeşil çay



Öğle

5 yemek kaşığı siyah fasulye veya beluga mercimek ile yapılmış bol yeşillikli ve balzamik sirkeli büyük kase salata

1 bardak Çengelköy ayranı



Ara

3 yulaf topu

1 bardak mate çayı



Akşam

150 gr ızgara/fırında yağsız tavuk veya et

1 yemek kaşığı zeytintağlı balzamik sirkeli ve limonlu bol yeşillik salata



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1 kutu sade probiyotik yoğurt

2. GÜN

Uyanınca

1 bardak geceden hazırlanmış ılık limonlu su



Sabah

1 haşlanmış yumurta

3 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri

3 bütün ceviz

Bol söğüş ve yeşillik

1 ince dilim çavdar veya ekşi mayalı ekmek

1 fincan ıhlamur



Öğle

1 büyük tabak Brüksel lahanalı susuz mantar yemeği

1 kase zerdeçallı yoğurt

2 hazır diyet kıraker veya 1 dilim hazır kızarmış ekmek



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1 avuç tuzsuz kabak çekirdeği

2 dilim ananas



Akşam

Fırınlanmış kabak, patlıcan, karnabahar, brokoli

1 kase baharatlı yoğurt



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1 büyük bardak salatalıklı, dereotlu, maydanozlu kefir smoothie

3. GÜN

Uyanınca

1 bardak geceden hazırlanmış beyaz çaylı su



Sabah

3 yemek kaşığı yulaflı, 1 yemek kaşığı öğütülmemiş keten tohumlu, 1 çay kaşığı keçiboynuzu tuzlu, 1 kase sade probiyotik yoğurt

2 kivi

1 fincan yeşil çay



Öğle

200 gr ızgara somon

Bol yeşillikli salata

1 şişe maden suyu



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3 kare bitter çikolata

1 fincan şekersiz Türk kahvesi veya Hindistan cevizi yağı eklenmiş filtre kahve



Akşam

Nohutlu basmati pilav

Bolca kremasız sebze çorbası



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1 avuç çiğ kaju

1 fincan hibiskus çayı

4. GÜN

Uyanınca

1 bardak geceden hazırlanmış keçiboynuzlu su



Sabah

2 haşlanmış yumurta

2 dilim dil peyniri

1/2 avokado

Bol söğüş sebze ve yeşillik

1 fincan matcha çayı

1 dilim çavdar veya tam tahıllı ekmek



Öğle

Brokoli ve pesto soslu penne makarna



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Blender’dan geçirilmiş keten tohumlu 1 su bardağı kefir



Akşam

Bolca yeşil sebzeden hazırlanmış pancar kvasslı salata



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1 adet dilimlenmiş fırınlanmış toz tarçınlı elma veya ayva

5. GÜN

Uyanınca

1 bardak geceden hazırlanmış çubuk tarçınlı limonlu su



Sabah

3 yemek kaşığı süzme peynir

1/2 avokado

Bol söğüş sebze ve yeşillik

1 dilim kepekli ekmek

1 fincan beyaz çay



Öğle

Siyez bulgurlu bir büyük kase ıspanak yemeği

1 su bardağı maden suyu

2 dilim diyet kıraker



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3 cevizli kayısı dolma



Akşam

1 büyük bardak yeşil detoks içeceği



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1 bardak keçiboynuzu tozu eklenmiş laktozsuz süt