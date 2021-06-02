Kilo ve yemek takıntısı
Yemek hakkında düşünmeden duramıyormuş gibi hissediyor musunuz? Kendinizi sürekli bir sonraki yemeği düşünürken mi buluyorsunuz? Kendi zihninizde mahkum gibi hissediyor musunuz?
Diyetisyen
Kübra Dal
@diyetisyenkubradal
Ailenizle/sevdiklerinizle yemek yerken kalori hesabı yapmaktan kendinizi alıkoyamıyor musunuz? A kişisi zayıfken siz neden kilo verirken işkence çekiyorsunuz? Bu cümlelerden herhangi biri sizin de beyniniz de yankılanıyor mu?
Metabolizma hızı, vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmek için bir gün içinde herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan dinlenme halinde hayati fonksiyonların devamı için harcanan enerjidir. Dinlenme anında vücudun kalori harcama hızına bakılarak hesaplanır ve kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Kısaca, hareket halinde olmadığımız durumlarda organlarımızın çalışması ve sindirim gibi işlevler için harcanan enerjiyle bağlantılıdır.
Bu değere günlük yaşamsal faaliyetler (uyuma, yemek yeme, ev işleri, kişisel bakım vb.) eklenerek günlük alınması gereken kalori miktarı hesaplanır. Vücuda alınan bütün besinler enerji oluşumunda rol almalarına rağmen; her besinin vücuda verdiği enerji miktarı birbirinden farklıdır. Besinlerdeki bu enerji miktarlarının farklı olmasının nedeni ise, besinlerin bileşimlerindeki besin öğelerinin farklı ve çeşitli miktarlarda olmasından kaynaklanır. Ruh sağlığınızla, beden imajınızla ve takıntılarınızla mücadele etmek sizi yoruyor olabilir. Beyinde programlanmış bazı mekanizmaların farkında olmak, düşüncelerinizi ve hareketlerinizi daha anlamlı haline getirmenize yardımcı olabilir. Beyin enerjiyi korumak için değişimden kaçınır, bu yüzden hızlı alışkanlıklar edinir, otomatik yanıtlar daha az enerji gerektirir.
Aslında bu noktada beyniniz size karşı çalışmıyor, sizi korumaya çalışıyor. O yüzden doğru tercihleri, seçenekleri seçmek, alışkanlıklarınızı bir anda değiştirmeniz zor olabilir. Bu süreci aşarken sabır ve inancınızı bırakmadan ilerlemeniz gerekiyor. Hayatta her şeyin alternatifi var ama mutluluğunuzun yok!
TARİFLER
PANCAR KVASS
MALZEMELER
- 1 orta boy pancar
- 3 su bardağı kaynatılmış su
- 10 gr çavdar veya ekşi maya veya yarım kare yaş maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3-4 diş sarımsak
- 1 küçük parça zencefil
HAZIRLANIŞI
- Pancarları sirkeli suda yıkadıktan sonra çok ufak olmayacak şekilde doğrayın. Bütün malzemeleri kavanoza ekleyin. Ağzını streç yardımı ile sıkıca kapatın. Kapalı bir ortamda bekletin. 3 veya 4 gün sonunda gaz çıkışı olmaya başlayınca süzerek şişelere ekleyip buzdolabında muhafaza edin. Şişelerde gaz sıkışması olacağı için 3-4 cm boşluk bırakın.
YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ
MALZEMELER
- 2 elma
- 2 armut
- 1/2 demet maydanoz
- 1/4 demet dereotu
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin.
YULAF TOPLARI
MALZEMELER
- 6 Medine hurması
- 6 günkurusu kayısı
- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 6 ceviz
- 1 tatlı kaşığı kakao nibi
- 1 su bardağı süt veya su
- 1 yemek kaşığı bitter damla çikolata
HAZIRLANIŞI
- Hurma ve kayısıyı süt ile pişirin. Damla çikolata hariç bütün malzemeleri robottan geçirip karıştırarak yuvarlayın. Damla çikolatayı da ekledikten sonra ister buzdolabında bekletip tüketin. İster 180 derecede 9-10 dakika pişirip tüketin.
5 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Uyanınca
- 1 bardak geceden hazırlanmış ılık yaban mersinli su
Sabah
- 2 adet yumurtadan yapılmış sebzeli omlet
- Bolca dereotu, maydanoz, 4-5 sivri biber
- 1 ince dilim çavdar veya ekşi mayalı ekmek
- 1 fincan yeşil çay
Öğle
- 5 yemek kaşığı siyah fasulye veya beluga mercimek ile yapılmış bol yeşillikli ve balzamik sirkeli büyük kase salata
- 1 bardak Çengelköy ayranı
Ara
- 3 yulaf topu
- 1 bardak mate çayı
Akşam
- 150 gr ızgara/fırında yağsız tavuk veya et
- 1 yemek kaşığı zeytintağlı balzamik sirkeli ve limonlu bol yeşillik salata
Ara
- 1 kutu sade probiyotik yoğurt
2. GÜN
Uyanınca
- 1 bardak geceden hazırlanmış ılık limonlu su
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 3 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri
- 3 bütün ceviz
- Bol söğüş ve yeşillik
- 1 ince dilim çavdar veya ekşi mayalı ekmek
- 1 fincan ıhlamur
Öğle
- 1 büyük tabak Brüksel lahanalı susuz mantar yemeği
- 1 kase zerdeçallı yoğurt
- 2 hazır diyet kıraker veya 1 dilim hazır kızarmış ekmek
Ara
- 1 avuç tuzsuz kabak çekirdeği
- 2 dilim ananas
Akşam
- Fırınlanmış kabak, patlıcan, karnabahar, brokoli
- 1 kase baharatlı yoğurt
Ara
- 1 büyük bardak salatalıklı, dereotlu, maydanozlu kefir smoothie
3. GÜN
Uyanınca
- 1 bardak geceden hazırlanmış beyaz çaylı su
Sabah
- 3 yemek kaşığı yulaflı, 1 yemek kaşığı öğütülmemiş keten tohumlu, 1 çay kaşığı keçiboynuzu tuzlu, 1 kase sade probiyotik yoğurt
- 2 kivi
- 1 fincan yeşil çay
Öğle
- 200 gr ızgara somon
- Bol yeşillikli salata
- 1 şişe maden suyu
Ara
- 3 kare bitter çikolata
- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi veya Hindistan cevizi yağı eklenmiş filtre kahve
Akşam
- Nohutlu basmati pilav
- Bolca kremasız sebze çorbası
Ara
- 1 avuç çiğ kaju
- 1 fincan hibiskus çayı
4. GÜN
Uyanınca
- 1 bardak geceden hazırlanmış keçiboynuzlu su
Sabah
- 2 haşlanmış yumurta
- 2 dilim dil peyniri
- 1/2 avokado
- Bol söğüş sebze ve yeşillik
- 1 fincan matcha çayı
- 1 dilim çavdar veya tam tahıllı ekmek
Öğle
- Brokoli ve pesto soslu penne makarna
Ara
- Blender’dan geçirilmiş keten tohumlu 1 su bardağı kefir
Akşam
- Bolca yeşil sebzeden hazırlanmış pancar kvasslı salata
Ara
- 1 adet dilimlenmiş fırınlanmış toz tarçınlı elma veya ayva
5. GÜN
Uyanınca
- 1 bardak geceden hazırlanmış çubuk tarçınlı limonlu su
Sabah
- 3 yemek kaşığı süzme peynir
- 1/2 avokado
- Bol söğüş sebze ve yeşillik
- 1 dilim kepekli ekmek
- 1 fincan beyaz çay
Öğle
- Siyez bulgurlu bir büyük kase ıspanak yemeği
- 1 su bardağı maden suyu
- 2 dilim diyet kıraker
Ara
- 3 cevizli kayısı dolma
Akşam
- 1 büyük bardak yeşil detoks içeceği
Ara
- 1 bardak keçiboynuzu tozu eklenmiş laktozsuz süt