Kimileri kilo vermek ister kimileri ise kilo almak... Kilo alamamak, kas yoğunluğunun azalması gibi birçok sorunu beraberinde getirebilir... Peki, kilo almak için ne yapılmalı? Hangi besinler tüketilmeli? Nasıl bir beslenme alışkanlığı oluşturulmalı?

Genellikle insanlar fazla kilolarından şikayetçidir ve kilo vermek isterler. Kilo almak isteyenler çok fazla olmasa da yaşının ve boyunun altında kiloya sahip kişiler fazla zayıf ve güçsüz olmaktan şikayetçi olabilir ve kilo almak isterler. Aşırı zayıflık genellikle genetik nedenlere bağlıdır. Ayrıca kronik bozukluklar ve yetersiz beslenme sonucunda da zayıflık oluşabilir. Zayıf kişilerin dirençleri genellikle düşük olduğu için çabuk yorulur, kolay hasta olurlar. Ayrıca iyileşme süreçleri de daha uzun sürer. Kadınlar ve yaşlılarda aşırı zayıf olmak osteoporoz riskini de arttırır.



Nasıl kilo alırım? Kilo almak için ne yapılmalı?

Öncelikle zayıflığın nedenleri araştırılmalıdır. Eğer zayıflık yetersiz beslenme kaynaklıysa düzenli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı oluşturularak bu durum düzeltilebilir.



Zayıf kişilerde görülebilen bazı rahatsızlıklar

• Kalp ritm problemi ve çarpıntı

• Saçlarda dökülme ve incelme

• Kemik yoğunluğunun azalması, kemik erimesi

• Tırnaklarda güçsüzlük, kırılma

• Çocuklarda büyüme geriliği

• Kadınlarda hamilelik problemleri

• Kadınlarda menstrürasyon eksikliği ve adet düzensizliği

• Organlarda hasar



Nasıl kilo alınır?

Kilo almak aslında sanılanın aksine daha zordur. Hızlı ve yağ ağırlıklı kilo almanın yolu kızartma, fast food, şekerli gıdalar ve karbonhidrattan geçer. Ancak sağlıklı kilo almak isteniyorsa bunun yolu hazır ve yağlı gıdalar değildir. Sağlıklı kilo almak için en önemli şey düzenli bir beslenme şeklidir. Yeme alışkanlığı zayıf olan kişiler genellikle öğünleri atlar ya da iştahsız olduğu için az yerler. Aşırı zayıf kişilerin mideleri de küçüktür. Kilo alma sırasında kilo verme diyetlerinde verilen besinlerin porsiyonları büyütülerek tüketilebilir.



Kilo almanın yolları

Peki, kilo almak için ne yapılmalı? İşte kilo almak için tüketilebilecek besinler;



1. Tropik Meyveler

2. Kırmızı Et

3. Fıstık Ezmesi

4. Avokado

5. Yağlı Süt

6. Patates

7. Tahıllı Ekmek

8. Bitkisel Yağlar

9. Kuru yemişler



Kilo almak için ana öğünlerde yüksek miktarda protein ve demir içeren kırmızı et gibi besinlere mutlaka yer verilmeli.

Tropik meyveler; muz, mango, ananas gibi doyuruculuğu iyi ve yüksek vitamin içeren meyveleri gün içerisinde tüketilmeli.



Sağlıklı bir şekilde kilo almaya çalışan kişiler için fıstık ezmesi ideal besindir. Protein ve katı yağlar içerir.

Çok sağlıklı bir besin olan avokadonun yarısı 140 kaloridir. Yüksek oranda potasyum, folik asit, E vitamini ve B vitamini içerir.



Yağlı süt kalori bakımından ve vitamin açısından çok zengindir ve kilo alımına yardımcı olur.



Yüksek miktarda protein ve C vitamini içeren patatesi öğünlerinizde proteinin yanında tüketebilirsiniz.



Tahıllı ekmek sağlıklı kilo alımına yardımcı olur.



Bitkisel yağları hem salatalarınızda hem de yemeklerinizde kullanın. Hindistan cevizi yağı, fındık yağı, zeytinyağı kalp sağlığı açısından önemlidir.



Kuru yemişler kilo almada önemli besinler arasındadır. Her gün en az bir avuç kuru yemiş tüketebilirsiniz. Badem, ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişler yağ ve lif açısından da zengindir.