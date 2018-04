Evde hazırladığımız yemekler doğal ve taze ise muhakkak kalori hesabını eksiksiz tutabiliriz lakin aynı yemekler dışarıdan hazır olarak alındığında içerisinde birçok katkı maddesi bulunacağından kalori hesabını da gerçekçi yapamayabiliriz. Bu yüzden elden geldiğince doğal yemekler tüketmeli ve kilomuzu kontrol altında tutmalıyız.

Sağlık ve dengeli beslenmek istiyorsak yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin miktarına ve besin değerlerine dikkat etmeliyiz. Her bünyenin gün içerisinde alması gereken kalori miktarı farklıdır. Metabolizması hızlı çalışan bir birey ile yavaş çalışan bireyin beslenme şekilleri metabolizmaları dikkate alınarak düzenlenebilir. Kişi gün içerisinde alması gereken kadar kalori alırsa ve bu dengeyi korursa sağlıklı yemekler tüketirse doğru beslenmiş olur. Her besinin kendine özel kalori miktarı vardır. Özellikle dışarıdan alınan yemek ve kalori değerleri sağlıksız kilo olarak vücudumuzu olumsuz etkiler. Fakat doğal yemekler tüketen kişi alması gereken kalori miktarını bilerek beslenirse bir süre sonra sağlıklı kilosuna kavuşacaktır. Şekerli gıda tüketimi ülkemizde oldukça fazla. Vücuda ihtiyacından fazla şeker depolamak sağlığımız için eziyettir. Yüksek miktarda şeker tüketimi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.



Yediklerimiz ve içtiklerimizin kalorisini biliyor muyuz?

Sağlığımız için muhakkak yediğimiz yemeklerdeki kalorileri hesaplayarak ilerlemeli ve tükettiğimiz gıdaların içeriklerini kontrol etmeliyiz. Porsiyona ve yemeğin pişirilme özelliğine göre kaloriler farklılık gösterebilir. Eti haşlamak ve yağda kızartmak arasında kalori farkı vardır.

Yemekler ve kalori değerleri dikkate alınırken kullanılan malzemeler de kaloriye dahil edilirse daha doğru sonuçlar elde edilir. Özellikle diyetisyen tarafından diyet listesi verilen kişinin beslenme düzeni tutulurken kalori hesabına gidilir. Zayıf kişilerin de diyetisyene gidip kilo almak istemesi de bu sebepledir. Çünkü günlük alınması gereken kalori miktarı vardır. Bu kalori miktarı artırılarak düzenli bir şekilde devam eder ve diyetisyen tarafından takibe alınır böylelikle kilo alımı yavaş ve sağlıklı vaziyette başlamış olur. Dengeli ve sağlıklı yemekler tüketen bireyin herhangi bir sağlık problemi yoksa kilolu olma ihtimali yoktur. Fazla yağlı yemekler özellikle fast food denilen hazır yemekler vücutta hızla kilo yapar ve bu da oldukça sağlıksızdır. Peki, siz yediğiniz yemekler ne içeriyor biliyor musunuz? Yediğiniz yemekler kalori değeri olarak bünyeniz için uygun mu? Kim bilir belki gün içerisinde vücudunuza almanız gerekenin iki katı fazla yağ, şeker ve tuz giriyordur. Daha dikkatli olmak istemez misiniz? Yemekler ve kalori değerleri aşağıda listelendiği gibidir. Yalnız kendiniz bu dengeyi kurmaya çalışmaktansa uzman bir diyetisyenden yardım alarak size uygun sağlıklı kalori hesabını beraber yapabilirsiniz.



Yemekler ve Kalorileri - Hangi yemek kaç kalori

Etlerin Kalori Değerleri

Et Grubu (30g=1 köfte kadar) | Kalori

·Yağsız dana rosto 60

·Yağsız dana pirzola 61

·Dana et 79

·Sığır (biftek) 62

·Sığır (bonfile) 60

·Kuzu (pirzola) 78

·Tavuk (beyaz et) 50

·Tavuk (siyah et) 58

·Hindi (beyaz et) 44

·Hindi (siyah et) 53



Ev Yemekleri ( Bir porsiyonunda)

· Terbiyeli köfte 231

· Yaz türlüsü 221

· İzmir köfte 348

· Kış türlüsü 238

· Tas kebabı 343

· Fırın makarna 505

· Rosto et(haş.patates ile). 311

· Peynirli makarna 354

· Patlıcan kebabı 406

· Tepsi börek 421

· Zeytinyağlı barbunya 328

· Patlıcan musakka. 201

· Havuç salata 144

· Kıymalı ıspanak 276

· Karışık salata 123

· Kıymalı bezelye 298

· Marul salata 93

· Kıymalı taze fasulye 222

· Cacık 131

· Kıymalı karnıbahar 187

· Kuru erik komposto 178

· Kıymalı kapuska 190

· Elma komposto 193

· Karnıyarık 270

· Bulgur pilavı 291

· Pirinç pilavı 326



Şarküteri ürünleri:

· Jambon 2 dilim (30 gr) 54 kalori

· Pastırma 45 gr 112 kalori

· Salam 2 dilim (26 gr) 117kalori

· Sosis1/2 adet (23 gr) 74 kalori

· Sucuk 4 dilim (24 gr) 108 kalori



Şekerli gıdalar:

· Bal1 tatlı kaşığı 15 kalori

· Bitter 4 kare 95 kalori

· Çikolata 4 kare106 kalori

· Dondurma 3 top 193 kalori

· Kakao1 çorba kaşığı 29 kalori

· Üzüm pekmezi 1 tatlı kaşığı 14 kalori



İçecekler:

· Elma suyu 100 ml 47 kalori

· Gazlı içecek100 ml 39 kalori

· Kola100 ml 59 kalori

· Meyveli soda 100 ml 46 kalori

· Portakal suyu 100 ml 45 kalori

· Soğuk çay 100 ml 30 kalori

· Sütlü ve şekerli kakao 100 ml 91 kalori

· Şekersiz çay 100 ml 3 kalori

· Şekersiz sade kahve 100 ml 9 kalori