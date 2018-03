Fazla kilolarından kurtulmak, daha fit bir görünüme sahip olmak ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyor fakat kendinize en uygun zayıflama yöntemini bilmiyorsanız, zayıflama yöntemleri hakkında detaylı bilgi burada!

Genellikle kadınların ilgi alanıymış gibi gözükse de erkekler tarafından da zayıflamanın yolları sıklıkla aranıyor. Fazla kilolar, öncelikle sağlık açısından son derece tehlikeli olabiliyor. Pek çok hastalığı beraberinde getiren kilolar, fiziksel olarak da kötü bir görünüme sebep oluyor. Hem sağlığın bozulması hem de dış görünüşteki bozukluk, kişinin psikolojisini olumsuz yönden etkileyerek bir zarara daha yol açıyor. Tüm bu durumların yaşanması üzerine kilolu kişiler özgüvenlerini kaybediyor ve hayatları çekilmez bir hal alıyor. Bu sıkıntıları yaşamak istemeyen kişiler ise kendileri için zayıflama yolları arıyor. Siz de fazla kilolarınızdan doğru bir şekilde kurtulmak istiyorsanız çeşitli zayıflama yöntemleri arasından size uygun olanı seçebilirsiniz.



Zayıflama yöntemleri nelerdir?

Gerek geleneksel yöntemler gerekse gelişen tıp dünyasının imkanları, zayıflamak isteyenlere çeşitli zayıflama yöntemleri sunuyor. Bu zayıflama yöntemlerinden her biri, farklı metabolizmadaki insanlar için farklı etkiler yaratıyor. Kimi zaman ise zayıflama yöntemleri birbirleri ile bir bütün oluşturuyor. Birbirini tamamlayan yöntemler ile daha etkili bir zayıflama sağlanabiliyor. Bu aşamada en basit seçenek, doğal zayıflama yöntemleri olabiliyor. Doğal zayıflama yöntemleri bir uzman kontrolünde ya da alternatif bir diyetle düzenli beslenmeyi sağlamak suretiyle yapılabiliyor. Bir başka doğal yöntem ise spor olarak kabul ediliyor. Sporla zayıflama yöntemleri, her yaş grubundaki insana sağlık açısından da son derece faydalı oluyor. Bunların yanı sıra çeşitli bitkisel karışım ve çaylarla uygulanan alternatif zayıflama yöntemleri de yararlı olabiliyor. Bu basit ama uzun süreç gerektiren yöntemlerle zayıflayamayan kişiler, ilaç ve ameliyatı tercih edebiliyor. Çeşitli ilaçlarla ya da başarılı bir operasyonla kısa yoldan zayıflamak mümkün olabiliyor.



Ameliyatla zayıflama yöntemleri nelerdir?

Zayıflamak isteyenler için ameliyat seçeneğinin her zaman en son seçenek olarak kalması gerekiyor. Uzmanlar, ancak sağlığı tehdit eden durumlarda ameliyatla zayıflamayı öneriyor. Diğer zayıflama yöntemleri denendikten sonra başarısız sonuçlar alınırsa ameliyat tercih ediliyor. Mide küçültme operasyonu adı altına ameliyata alınan kişilere mide kelepçesi, tüp mide, gastrik bypass gibi metodlar uygulanıyor. Bu zayıflama metodları sonrasında uzman tavsiyesindeki diyet programı uyulduğu takdirde kalıcı bir zayıflama sağlanabiliyor.



Sporla zayıflama yöntemleri nelerdir?

Sporu her yaşta insanın, hayatının her anında yapması gerekiyor. Sağlık için geniş kapsamlı faydalar sağlayan spor, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Zayıflama yöntemleri arasındaki olmazsa olmaz metod olan spor, diğer tüm zayıflama yöntemleri için tamamlayıcı etken oluyor. Fazla kilolardan kurtulmak amacıyla uygulanan yöntem ne olursa olsun, spor ile birlikte yapıldığında daha etkili oluyor. Bu bağlamda yapılacak fitness, pilates, kardiyo gibi yöntemlerden en etkili olanları seçmek için bir uzmana başvurmak gerekiyor.



Doğal zayıflama yöntemleri neler?

Doğal zayıflama yöntemleri, zayıflamak isteyen herkes için her zaman ilk seçenek oluyor. Doğal yollarla zayıflamak isteyenler, birkaç basit yöntemi uygulayarak istediği kiloya ulaşabiliyor. Fakat yine de bir diyetisyenden yardım almak daha faydalı oluyor. Diyetisyenin hazırladığı diyet programına uyarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza imkan tanıyor. Bunun yanı sıra bilinen bazı doğal yollarla zayıflamak mümkün olabiliyor. En çok bilinen klasik doğal yolla zayıflama yöntemleri ise şöyle:



• Bol su içmek

• Tuzu, şekeri ve unlu mamüllerin tüketimini azaltmak

• Kahve ve yeşil çay içmek

• Karbonhidrat alımını azaltmak

• Sebze ve meyve tüketimini artırmak

• Öğün sayısını artırmak ve öğünlerdeki gıdaları azaltmak

• Yemekleri yavaş yemek

• Düzenli uyumak

• Düzenli spor yapmak



İlaçla zayıflama yöntemleri

Geleneksel basit yöntemler ile zayıflayamayan ya da zayıflaması uzun süren kişiler, ilaçla zayıflama yöntemine başvurabiliyor. Bu yöntem, zayıflamak isteyen kişinin isteğinden ziyade bir uzmanın önerisiyle uygulanıyor. Fazla kilolardan kurtulmak için bilinçsizce ilaç kullanmak, çok daha tehlikeli hastalıklara yol açabiliyor. Bu nedenle sadece doktor tavsiyesi ve reçetesi ile alınan ilaçlarla fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Uzmanlar, ilaçları ancak çok gerekli durumlarda hastalara veriyor. Bu aşamada vücut kitle endeksi çok dengesiz olan kişilere sıklıkla ilaç yöntemi uygulanıyor. Ayrıca fazla kilolardan dolayı sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiler için de en ideal yöntem ilaç kullanmak oluyor.