Dünyaya Dukan metodunu tanıtarak milyonları forma kavuşturan, imkânsız sanılan kiloların gözle görülür şekilde verilmesini sağlayan Fransız Doktor Pierre Dukan’ın sağlıklı lezzetleri, yeni yılı karşılarken en yakın arkadaşınız olmaya hazır!
Lif oranı yüksek, beyaz un, şeker ve yağ içermeyen birbirinden hafif Dukan lezzetleri ile kalori hesabı yapmadan yeni yıla sağlıklı ve formda başlamak hiç de zor değil! Yüksek miktarda yulaf kepeği içeren tatlar ile sağlıklı beslenirken aynı zamanda ideal kilonuza ulaşmanız mümkün.
Gün boyu keyifle yiyebileceğiniz, uzun süre tok tutan, mini krakerler, bisküviler ve barlar ile açlık hissinizle vedalaşırken, gevrekler ile güne sağlıklı başlayarak, 2015’e formda gireceksiniz!
Acıktığınız anlarda sevdiklerinizle birlikte atıştırmanın keyfini paylaşmak ve yeni yıl yaklaşırken daha sağlıklı olmak için Dukan lezzetlerine seçkin eczaneler ve tüm Macro Center, Migros mağazalarından ulaşabilirsiniz.