Yoganın pasif ve dişil tarafını simgeleyen ‘yin yoga’ nedir, nasıl uygulanır, faydaları nelerdir? Yoga eğitmeni Asu Somer merak ettiğimiz tüm bu soruları yanıtlarken, örnek bir yin yoga rutinini uygulamalı olarak gösteriyor.

Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi/Pozitif

Fotoğraflar: Ozan Kutsal

Eğitmen: Asu Somer (Cihangir Yoga)

NEFES

Yin yoga uygulaması sırasında nefesiniz doğal bir şekilde aksın. Tıkalı değilse, nefes akışı burundan olmalı. Efor gerektirmeyen, yumuşak ve derin bir nefes idealdir. Çalışma boyunca nefesinizin akışını fark etmeye çalışın. Uygulamanın içinde bazen içinizden derin nefes almak, iç çekmek, ses çıkarmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi tutmayın. Bu ihtiyacı sesli bir şekilde ifade etmek çok rahatlatıcı olabilir.

POZDA KALABİLMEK İÇİN:

Pozlarda uzun süre kalmak zorlayıcı olabilir. Sabırsızlık, hatta bunalma gibi hisler gelebilir. Bu gibi bir durumda pozdan tamamen çıkmak yerine, dikkatinizi bedende duyumsanan hisleri fark etmeye yönlendirin. Gerekliyse bulunduğunuz yoğunluktan birkaç adım geri gelin ve daha rahat kalabileceğiniz bir yer bulun.

EŞİTLEYİN:

Asimetrik pozları, yani sağ ve solda tekrarlamanız gereken pozları eşit süre tutun. Bir poz sonrasında yoğun hislerin tekrar nötr hale gelmesine zaman verin. İhtiyaç duyuyorsanız başka bir poza geçmeden önce sırt üstü yatıp bir süre dinlenin.

YİN YOGANIN FAYDALARI

Yin yoganın fiziksel ve duygusal açıdan birçok faydası bulunuyor. Asu Somer bu faydaları şöyle özetliyor:

“Meridyen kanalları üzerinde etkilidir. Meridyen kanalları; akupunktur gibi tekniklerin de üzerinde çalıştığı, bedendeki enerji kanallarıdır. Bu kanallarda aşırı yoğunluğa bağlı tıkanma veya yetersiz akış nedeniyle donukluk meydana gelebilir. Bu durumlarda enerjinin rahat akışı sekteye uğradığı için fiziksel bedende sorunlar baş gösterir. Uygulama, bu enerji kanallarındaki akışın rahat ve uyumlu olmasına yardımcı olur. Bedenin iç sıvılarını tetikler, nem oranı dengeler. Eklem sıvılarını ve kemik yoğunluğunu arttırır. Kişinin iç gözlem kabiliyetini geliştirir. Zihin ve bedeni meditasyona hazırlar. Yumuşak bir çalışma olmasına rağmen eklemlerde hareket aralığını genişletir. Bedeninizi daha esnek ve sağlıklı kılar. Ancak şüphesiz uygulamanın en büyük faydası, kişiyi dingin ve huzurlu bir zihin ve ruh haline getirmesidir.”