Yorgunluğu üzerimizden atıp canlanıyoruz!

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Yenilenme zamanı!

Canlanmak ve eski enerjimizi kazanmak için yapmamız gerekenler aslında çok basit!

Az ve sık beslenin: Her besin tüketiminden üç saat sonra kan şekeri düşmeye başlıyor. Açlık süresi uzadıkça kan şekerinde oluşan düşmeye paralel yorgunluk düzeyi artıyor. Öğünlerde aşırı miktarda besin tüketmek yerine az ve sık beslenmek, kan şekerinizde oluşacak dalgalanmaları azaltacağından ötürü kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Günde en az iki litre su için: Vücutta su oranının azalması, halsizlik ve yorgunluğa yol açabiliyor. Vücuttan su kaybını engellemenin en kolay yolu susuzluk hissinin oluşmasını beklemeden su içmek.

Kan şekerini hızlı yükselten besinlerden kaçının: Kan şekerini hızlı yükselten besinler, aynı zamanda hızlı düşürüyor. Kan şekerinde meydana gelen hızlı düşüş, bahar yorgunluğunun artmasına yol açabiliyor. Bu nedenle beyaz un ve beyaz şeker içeren besinlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.

Ağır yemekleri unutun: Kızartma ve kavurma gibi yüksek yağ içeren ya da hamur işleri gibi sindirimi zor gıdalardan bahar süresince uzak durmanız öneriliyor. Bu tür yiyecekler, öğün sonrası uykunuzun gelmesine neden oluyor.

Günde en az 5 porsiyon taze meyve-sebze tüketin: Yapılan araştırmalar, kaliteli bir yaşam için günde beş porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sebze ve meyvelerde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar vücudun daha enerjik olmasını sağlamanın yanı sıra çevresel faktörler nedeniyle oluşan hücre yaşlanmasını da yavaşlatıyor.

