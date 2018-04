Zayıflamanın kilit unsuru motivasyon

Diyet yaparken motivasyonunuz düşüyor ve amacınıza ulaşma yolundan vazgeçme eğiliğimi mi gösteriyorsunuz?

Zayıflamak da, hayattaki her şey gibi bir amaçtır. Amaçlara ulaşırken genelde 4-6’ncı hafta arasında, bazı kişilerde de 11’inci haftadan sonra ‘çukur’ su¨reci başlar. Çukur, yaşam koçluğuna göre kişinin amacına ulaşmak için çıktığı yolda motivasyonunun düştüğü ve amaca ulaşma yolundan vazgeçme eğilimi gösterdiği yer olarak tanımlanabilir. Zayıflama sürecinde iki çeşit çukur vardır.

Fizyolojik çukur: Zayıflama sürecinde kilo vermenizin durduğu hatta sizinle inatlaştığı dönemler olabilir. Bu dönemler genelde; son beş sene içerisinde en uzun kaldığınız kilo veya hiç inemediğiniz vücut ağırlığı ya da artık dikkatinizin ve konsantrasyonunuzun dağılmaya başladığı son 2-3 kilodur. Bu dönemlerde hemen yediklerinizi azaltmak veya egzersize aşırı yüklenmek yerine; sisteminizi gözden geçirmek, beslenme düzeninizde bazı değişiklikler yapmak, yaptığınız egzersiz programının kardiyo/esneme/kas egzersizi oranlarını değiştirmek işe yarayacaktır. Eğer hiçbir şekilde sonuç alamıyorsanız, kan değerlerinizi kontrol ettirmelisiniz.

Psikolojik çukur: Aslında hepimizin içinde farklı oranlarda da olsa bir anarşist yaşıyor. Bu nedenle aynı sistemi uzun süre sürdürmek kişiyi zamanla sıkmaya, bunaltmaya başlıyor. Psikolojik çukurun en sık rastlanan diğer nedenleri ise içsel motivasyonlu insanlarda fazla mükemmeliyetçi olmak veya kesinlikle başaramayacağına inanmak; dışsal motivasyonlu insanlarda ise zayıflamaya başladıktan sonra çevreden gelen ‘daha zayıflama hasta olursun’, ‘böyle çok gu¨zel olmuşsun’ gibi tepkiler hatta kıyafetlerinin bollaşması ve aynada kendini eskiye göre tatmin eden bir görüntü görmek. Psikolojik çukurdan korunmak için eğer çevreden gelen tepkilerden çok etkileniyorsanız çevrenizi bu konuda uyarmanız gerekir. Ayrıca bol kıyafetlerinizi göz önünden kaldırmalı, her gün ayna karşısında kendinizdeki değişiklikleri incelemekten vazgeçmeli ve başarılarınızı küçümsemekten veya abartmaktan vazgeçmelisiniz. Hedefinizi parçalara bölerek görmeye başlayın, her küçük hedefe ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin. Mükemmeliyetçi olmaktan vazgeçmelisiniz. Diyet bir sebepten bozulduysa bir sonraki öğünden devam edebilir. Tıpkı hayatta önümüze çıkan zorluklara rağmen hayatın devam ediyor olması gibi.