Diyetisyen Ferin Batman'dan iki öneri...

Zayıflatan Karpuz İçecek

Malzemeler

• 2 su bardağı karpuz

• 8 orta boy çilek

• 1 orta boy muz

• 5 adet nane yaprağı



Hazırlanışı

Karpuzun çekirdeklerini temizleyin. Diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin. Hemen tüketebilirsiniz.



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Bağışıklık Güçlendirici İçecek

Malzemeler

• 1/2 su bardağı yaban mersini

• 3/4 su bardağı ahududu

• 1 su bardağı çilek

• 1 su bardağı portakal suyu

• 2 adet kivi



Hazırlanışı

Kivilerin kabuklarını soyup dilimleyin. Diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin.

