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Zayıflatan Karpuzlu İçecek

Diyetisyen Ferin Batman'dan iki öneri...

Zayıflatan Karpuz İçecek
Malzemeler
• 2 su bardağı karpuz
• 8 orta boy çilek
• 1 orta boy muz
• 5 adet nane yaprağı

Hazırlanışı
Karpuzun çekirdeklerini temizleyin. Diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin. Hemen tüketebilirsiniz.

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Bağışıklık Güçlendirici İçecek
Malzemeler
• 1/2 su bardağı yaban mersini
• 3/4 su bardağı ahududu
• 1 su bardağı çilek
• 1 su bardağı portakal suyu
• 2 adet kivi

Hazırlanışı
Kivilerin kabuklarını soyup dilimleyin. Diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin.

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