Kilo verme programlarında en önemli nokta kendinizi zihnen hazır hissetmenizdir. Birçok beslenme programı size ne yapmanız gerektiğini güzel şekilde anlatır. Ancak motivasyon, pozitiflik, yeni alışkanlıklarınız için plan yapabilmek ve kararlı olabilmek için beslenme listelerinden daha fazlasına ihtiyaç var.

Gelecekteki kendinizi düşünmeniz, sizi yapmanız gerekene teşvik eder, motivasyonunuzu arttırır. Eğer daha önce istediğiniz vücut ağırlığında olduğunuz bir dönem varsa, o dönemdeki fotoğraflarınıza daha sık bakmanız motivasyon ve kararlılık için yardımcı olacaktır. Kilo verdikçe size büyük gelen kıyafetlerinizi evinizden çıkarın. İhtiyacı olanlara verin ya da terziye götürün. Bir daha o kiloda olmayacaksınız. Bu davranış sizin kararlı olduğunuzu gösterecek.



Yasak kelimesini düşünmeyin, eğer önemli bir kronik rahatsızlığınız yoksa, zaten beslenme listenizde yasak bir besin olmaz. Yememeniz gerekeni değil, yemeniz gerekenleri daha çok düşünün. Sağlıklı seçimleri sık tükettikçe bir süre sonra o besinler kendiliğinden beslenme alışkanlarınıza dahil olur.



Kilo verme döneminde ara ara istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Vücudumuz bir makina değil, bize her zaman istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Önemli olan her hafta kilo vermek değil, verdiğiniz kiloların kalıcı olmasıdır. Verdiğiniz kiloların kalıcı olmasına odaklanın.



Çevrenizde beslenme ve kilo verme ile ilgili beslenme uzmanı olmayan kişilerin söylediklerini önemsemeyin. Kilo verme hızınızı başkalarıyla kıyaslayan kişileri uyarın ve bunu yapmasının doğru olmadığını söyleyin. Her birey farklıdır, dolayısıyla kilo verme hızı da farklı olacaktır. Size kilo verme döneminde sözleriyle ve davranışlarıyla destek olmayan kişileri uyarın, motivasyonunuzu etkilemelerine izin vermeyeceğinizi söyleyin.





Diyetisyen İrem Çelik Tütüncü



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek

Öğle

• 8 yemek kaşığı susuz sebze yemeği

• Bol çiğ sebze

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Ara

• 10 badem

• 1 portakal

Akşam

• 1 yumurta

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek

Ara

• 1 bardak tarçınlı karanfilli bitki çayı



2. Gün

Sabah

• 2-3 dilim yağsız peynir

• 3-4 zeytin

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek

Öğle

• 6 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

• 1 bardak ayran

Ara

• 10 badem

• 2 kuru incir

Akşam

• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı ve baharatlı sınırsız fırınlanmış veya haşlanmış sebze

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Ara

• 1 bardak tarçınlı ıhlamur çayı







3. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 1 dilim hindi füme

• 4 tam ceviz

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

Öğle

• 8 yemek kaşığı nohut

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Ara

• 1 elma

• 2 dilim yağsız beyaz peynir

Akşam

• Sınırsız çorba

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

Ara

• 1 bardak rooibos çayı



4. Gün

Sabah

• Mevsim sebzeleri

• 2-3 dilim yağsız peynir

• 2 ince dilim tam buğday unundan ekmek

Ara

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Öğle

• Sınırsız fırın ya da ızgara balık

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

Ara

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu veya 1 bardak kefir

Akşam

• Sınırsız fırın hindi

• Bol mevsim çiğ sebzesi

Ara

• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu veya 1 bardak kefir



5. Gün

Sabah

• 1/2 sokak simiti

• 2-3 dilim yağsız peynir

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

Öğle

• 1 kase çorba

• 8 yemek kaşığı susuz sebze yemeği

• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak

Ara

• 4 tam ceviz

Akşam

• 1 çay bardağı kefir

• 1 küçük elma

• 5 yaprak bebek ıspanak

• 1/2 salatalık

• 2 yemek kaşığı yoğurt

Hepsini blender’dan geçirin.

Ara

• 1 bardak tarçın karanfil çayı