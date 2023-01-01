Gelecekteki kendinizi düşünmeniz, sizi yapmanız gerekene teşvik eder, motivasyonunuzu arttırır. Eğer daha önce istediğiniz vücut ağırlığında olduğunuz bir dönem varsa, o dönemdeki fotoğraflarınıza daha sık bakmanız motivasyon ve kararlılık için yardımcı olacaktır. Kilo verdikçe size büyük gelen kıyafetlerinizi evinizden çıkarın. İhtiyacı olanlara verin ya da terziye götürün. Bir daha o kiloda olmayacaksınız. Bu davranış sizin kararlı olduğunuzu gösterecek.
Yasak kelimesini düşünmeyin, eğer önemli bir kronik rahatsızlığınız yoksa, zaten beslenme listenizde yasak bir besin olmaz. Yememeniz gerekeni değil, yemeniz gerekenleri daha çok düşünün. Sağlıklı seçimleri sık tükettikçe bir süre sonra o besinler kendiliğinden beslenme alışkanlarınıza dahil olur.
Kilo verme döneminde ara ara istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Vücudumuz bir makina değil, bize her zaman istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Önemli olan her hafta kilo vermek değil, verdiğiniz kiloların kalıcı olmasıdır. Verdiğiniz kiloların kalıcı olmasına odaklanın.
Çevrenizde beslenme ve kilo verme ile ilgili beslenme uzmanı olmayan kişilerin söylediklerini önemsemeyin. Kilo verme hızınızı başkalarıyla kıyaslayan kişileri uyarın ve bunu yapmasının doğru olmadığını söyleyin. Her birey farklıdır, dolayısıyla kilo verme hızı da farklı olacaktır. Size kilo verme döneminde sözleriyle ve davranışlarıyla destek olmayan kişileri uyarın, motivasyonunuzu etkilemelerine izin vermeyeceğinizi söyleyin.
Diyetisyen İrem Çelik Tütüncü
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek
Öğle
• 8 yemek kaşığı susuz sebze yemeği
• Bol çiğ sebze
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu
Ara
• 10 badem
• 1 portakal
Akşam
• 1 yumurta
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek
Ara
• 1 bardak tarçınlı karanfilli bitki çayı
2. Gün
Sabah
• 2-3 dilim yağsız peynir
• 3-4 zeytin
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
• 1 ince dilim tam buğday unundan ekmek
Öğle
• 6 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
• 1 bardak ayran
Ara
• 10 badem
• 2 kuru incir
Akşam
• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı ve baharatlı sınırsız fırınlanmış veya haşlanmış sebze
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu
Ara
• 1 bardak tarçınlı ıhlamur çayı
3. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• 1 dilim hindi füme
• 4 tam ceviz
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
Öğle
• 8 yemek kaşığı nohut
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu
Ara
• 1 elma
• 2 dilim yağsız beyaz peynir
Akşam
• Sınırsız çorba
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
Ara
• 1 bardak rooibos çayı
4. Gün
Sabah
• Mevsim sebzeleri
• 2-3 dilim yağsız peynir
• 2 ince dilim tam buğday unundan ekmek
Ara
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu
Öğle
• Sınırsız fırın ya da ızgara balık
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
Ara
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu veya 1 bardak kefir
Akşam
• Sınırsız fırın hindi
• Bol mevsim çiğ sebzesi
Ara
• 4 yemek kaşığı ev yoğurdu veya 1 bardak kefir
5. Gün
Sabah
• 1/2 sokak simiti
• 2-3 dilim yağsız peynir
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
Öğle
• 1 kase çorba
• 8 yemek kaşığı susuz sebze yemeği
• Bol mevsim sebzesi, çiğ olarak
Ara
• 4 tam ceviz
Akşam
• 1 çay bardağı kefir
• 1 küçük elma
• 5 yaprak bebek ıspanak
• 1/2 salatalık
• 2 yemek kaşığı yoğurt
Hepsini blender’dan geçirin.
Ara
• 1 bardak tarçın karanfil çayı