Zumba'nın faydaları

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Tüm dünyada en popüler fitness trendleri arasında bulunan Zumba nelere yarıyor, göz atın!

• Kardiyovasküler bir egzersiz olması nedeniyle kalbinizi güçlendirir.

• Bir ders ortalama 500-600 kalori yakmanızı sağlar, bu da kilo kontrolünü ciddi anlamda destekler.

• Sıkılaşmanızı ve kas oranınızı artırmanızı sağlar.

• Egzersiz yapısı itibariyla bel, karın ve bacakları kuvvetlendirir.

• Zıplama ve sıçrama egzersizleri sizi kemik erimesinden korur.

• Kendine güveninizi artırır.

• Sıkıcı egzersiz ortamından uzakta, eğlenerek zihninizdeki sorunlardan ve stresten uzaklaşırsınız, ciddi bir terapidir.