Tüm dünyada en popüler fitness trendleri arasında bulunan Zumba nelere yarıyor, göz atın!
• Kardiyovasküler bir egzersiz olması nedeniyle kalbinizi güçlendirir.
• Bir ders ortalama 500-600 kalori yakmanızı sağlar, bu da kilo kontrolünü ciddi anlamda destekler.
• Sıkılaşmanızı ve kas oranınızı artırmanızı sağlar.
• Egzersiz yapısı itibariyla bel, karın ve bacakları kuvvetlendirir.
• Zıplama ve sıçrama egzersizleri sizi kemik erimesinden korur.
• Kendine güveninizi artırır.
• Sıkıcı egzersiz ortamından uzakta, eğlenerek zihninizdeki sorunlardan ve stresten uzaklaşırsınız, ciddi bir terapidir.