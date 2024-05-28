Domates suyunun sağlığınıza faydalı olmasının 5 nedeni

Domates suyunun soğuk algınlığı ve gribi iyileştirmekten bağışıklık geliştirmeye kadar birçok sağlık faydası vardır. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu olan domates suyu, likopen ve E vitamini açısından da zengindir ve bu da kalp sağlığına da yardımcı olabilir.

Domates suyunun sadece birçok domatesin suyu olduğunu düşünseniz de, bu içeceğin yapımında çok daha fazlası kullanılıyor. Karışıma domatesin yanı sıra kereviz, havuç ve pancar da ekleyebilirsiniz. Ancak paketlenmiş domates sularının çoğu yüksek miktarda sodyum da içerir ve bu da sağlıklı değildir. Domates suyu, faydaları ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

DOMATES SUYU NEDİR?

Taze domates suyundan yapılan domates suyu sağlıklı bir içecektir. Domates suyunu evde de yapmak mümkün olsa da birçok ticari meyve suyu markalarının paketlenmiş versiyonları da bulunmaktadır. Canlı bir tada sahiptir ve tadı keskindir. Domates suyu olgun domateslerden yapılır. Ticari olarak bu içecek domates salçasından da yapılabilir. Meyve suyu yapmak için olgun domatesler en iyisidir.

DOMATES SUYU VE KALORİSİ

Domates suyu besleyicidir ve birçok vitamin ve mineral içerir. Food Trust Central'a göre, tuz eklenmemiş bir bardak (240 g) konserve domates suyunun besin değeri bilgileri aşağıdaki gibidir.

Kalori: 41

Protein: 2 gram

Lif: 2 gram

A Vitamini: Günlük Değerin (DV) yüzde 22'si

C Vitamini: Günlük Değerin yüzde 74'ü

K Vitamini: DV'nin yüzde 7'si

Tiamin (B1 vitamini): DV'nin yüzde 8'i

Niasin (B3 vitamini): DV'nin yüzde 8'i

Piridoksin (B6 vitamini): DV'nin yüzde 13'ü

Folat (B9 vitamini): DV'nin yüzde 12'si

Magnezyum: DV'nin yüzde 7'si

Potasyum: DV'nin yüzde 16'sı

Bakır: DV'nin yüzde 7'si

Manganez: DV'nin yüzde 9'u

DOMATES SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Vitamin ve lif ihtiyacınızı karşılar

Domates suyunun en büyük faydalarından biri zengin bir protein kaynağı olmasıdır. Bir bardak domates suyu günlük C vitamini ihtiyacınızı karşıladığı gibi A vitamini ihtiyacınızın da yaklaşık dörtte birini karşılar. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre bir bardak domates suyu önerilen günlük A vitamini alımının yüzde 20'sini karşılıyor; Yüzde 12-15 potasyum ve bakır, yüzde 5 magnezyum, demir, manganez ve fosfor. Ayrıca önerilen günlük pektin tüketiminin yüzde 12'sine ve diyet lifinin yaklaşık yüzde 8'ine sahiptir.

2. Karotenoidler ve polifenoller açısından zengin

Domates biyoaktif bileşenler içerir. Bunlar karotenoidler ve polifenoller gibi fitokimyasallara sahiptir. Karotenoidler vücudumuzda A vitaminine dönüştürülür. Bu, iyi görüş ve doku sağlığının korunmasına yardımcı olur. Cancers dergisinde yayınlanan bu çalışmaya göre, aynı zamanda kanseri de önleyebiliyor. Karotenoidler aynı zamanda serbest radikallerin üretimini önlemeye yardımcı olan antioksidanlardır.

3. Antioksidanlar açısından zengin

Antioksidanlar vücudunuz için çok önemlidir ve domates suyu likopen olarak bilinen bir antioksidan açısından zengindir. Bir bardak domates suyunda 22 mg likopen bulunmaktadır. Current Medicinal Chemistry dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre likopen, hücrelerin hasardan korunmasına yardımcı oluyor ve vücuttaki tüm iltihap belirtilerini azaltıyor. Nutrition'da yayınlanan iki aylık bir çalışmada, günde 1,2 bardak domates suyunun 30 kadın üzerindeki etkisi gözlemlendi. Adipokin adı verilen inflamatuar proteinlerde azalma olduğu görüldü. Sadece bu değil, araştırmacılar aynı zamanda kolesterol ve bel ölçümlerinde de azalma olduğunu gördü.

4. Kalp hastalığına yardımcı olur

Düzenli domates suyu tüketimi kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Meyve suyunda bulunan likopen ve beta-karoten, kolesterolün yanı sıra kan basıncına da yardımcı olabilir. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, on yıl boyunca aktif olarak domates ve domates ürünleri tüketen 584 katılımcıyı gözlemledi. Domates yemeyen gruba göre kalp hastalığı riski daha düşüktü. Maturitas'ta yayınlanan bir başka çalışma, domates tüketiminin kolesterolü nasıl azalttığını gözlemleyen 13 çalışmanın sonuçlarını birleştirdi.

5. Kanserleri önleyebilir

Domates suyu içmek aynı zamanda çeşitli kanser türlerinin önlenmesine de yardımcı olabilir. Scientific Research'te yayınlanan araştırma, 24 çalışmanın çalışmasını analiz etti ve domates tüketiminin prostat kanseri riskini azaltabileceği sonucuna vardı. Scientific Reports'ta yayınlanan fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre cilt kanserine de yardımcı olabiliyor. Burada farelere 35 hafta boyunca domates tozu verildi.

Domates suyunun yan etkileri

Domates suyu son derece sağlıklı olsa da, domates suyu içmenin de bazı dezavantajları vardır. İşte domates suyunu fazla tüketiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler.

1. Sodyum içeriği

Paketlenmiş domates suyu içiyorsanız içindeki sodyum ve tuz içeriğini mutlaka kontrol edin. Birçok ticari marka, yüksek tansiyon gibi vücuda zarar verebilecek aşırı sodyum içerir.

2. Domatesten daha az lif

Lif içeriğinizi artırmak istiyorsanız domates suyu içmek yerine bütün domates tüketmek daha iyi bir fikir olacaktır. Domatesin 100 gramında 1,4 gram lif bulunurken, 100 gram domates suyunda 0,4 gram lif bulunur.

3. Yüksek kalorili ilaveler

Eğer hazır domates suyu içiyorsanız tüm malzemeyi mutlaka kontrol edin. Bazen tadı arttırmak için meyve ve diğer yüksek kalorili öğeler eklenebilir ve bu da kalori sayınızı artırabilir. Ayrıca şeker içeriğini de kontrol ettiğinizden emin olun.

4. Sindirim rahatsızlıklarını kötüleştirebilir

İrritabl Bağırsak Sendromu veya GERD gibi sindirim sorunlarınız varsa domates suyundan uzak durmanız önerilir. Bu kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir. Domates asidiktir ve bu size daha fazla zarar verebilir.

EVDE DOMATES SUYU NASIL YAPILIR?

Bir bardak taze domates suyunu evde hazırlayabilirsiniz. Tadı arttırmak için ihtiyacınız olan tek şey biraz taze domates ve diğer sebzeler. İşte basit domates suyu tarifiniz:

Servis

2 kişi

İçindekiler:

2-3 domates

Karabiber

Tuz

Buz küpleri

Zencefil

Nane yaprakları

Yapılışı

Domatesin çekirdeklerini çıkarın, miksere koyun ve üzerine su, buz küpleri, tuz, karabiber, zencefil ve bir miktar nane yaprağı ekleyin.