Duygusal açıdan olgun bir insanın 7 belirtisi

Küçük şeyler yüzünden aklınızı kaybetme eğiliminde misiniz? Hemen savunmaya geçer misiniz? Çoğu insanın olağan tepkisi bu olsa da, bazı insanlar durumlarla sakin bir şekilde başa çıkar. En kötü anında bile her zaman sakin olan birini tanıyorsanız, o kişi duygusal açıdan olgun bir kişidir. Duygusal olgunluk basitçe duygularınızı kontrol altında tutmak anlamına gelir. Kulağa kolay gelse de, tam olarak çocuk oyuncağı değildir! Bu kategoriye girip girmediğinizi merak ediyorsanız, anlamanıza yardımcı olacak duygusal açıdan olgun bir insanın işaretlerini burada bulabilirsiniz.

DUYGUSAL AÇIDAN OLGUN OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Duygusal Zeka Koçu Shivam, duygusal açıdan olgun bir kişinin, duygularını yönetebilen, duygusal olarak tepkisel olmak yerine nasıl tepki vereceğini bilen kişi olduğunu söylüyor. Onlar öz farkındalığın, dayanıklılığın ve empatinin somutlaşmış halidir. Bunu, duygularınızı kontrol altında tutmak ve durumlara sakin ve rasyonel bir zihniyetle yaklaşabilmek, zorluklarla zarafet ve soğukkanlılıkla baş edebilmek olarak düşünün.

DUYGUSAL AÇIDAN OLGUN İNSANIN İŞARETLERİ

1. Olayları kişisel algılamayın



Duygusal açıdan olgun bir kişi, diğer insanların olaylara belirli bir şekilde tepki vermesi veya hissetmesi gerektiğini varsayabilir ancak bu, duygusal açıdan olgun insanlar için doğru değildir. Duygusal açıdan olgun olduğunuzda, diğer insanların farklı hislere sahip olabileceğini ve söyledikleri her şeyi kastetmeyebileceklerini bilirsiniz. İnsanların farklı fikirleri olabilir ama bu onların söylediklerinin sizin kim olduğunuz anlamına gelmediği anlamına gelmez.

2. Çatışmaları en iyi bir şekilde yönetirsiniz

Her sorunun ele alınmaya değer olmadığını bilirler! Hangi çatışmaların zaman ve enerjiye değeceğine karar verirler ve bunlara öncelik verirler. Ancak buna değer olduğunu düşündükleri bir şeyi ele aldıklarında saldırmazlar. Durumu sakin bir şekilde ele alırlar ve bu durumdaki herkesin yararına olacak çözümler bulurlar.

3. Nasıl sınır koyacağınızı biliyorsunuz

Duygusal açıdan olgun insanlar, sınırlarını ve limitlerini diğer insanlarla açıkça paylaşabilirler. Bu duygusal olarak olgun olmanın temel taşıdır. Neyin kabul edilemez olduğunu ve nasıl davranılmasını beklediklerini onlara bildirirler.

4. Hayatınıza değer katacak şeyler üzerinde çalışırsınız

Duygusal açıdan olgun insanlar sürekli olarak hayatta daha iyi olmayı ararlar, bu yüzden hayatınıza değer katmanın yollarını ararlar. Sağlıklı alışkanlıklar edinmelerine ve olumlu sonuçları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak yeni şeyler okur ve öğrenirler.

5. Bazı şeyleri merak ediyorsanız

Her zaman yeni şeyler mi öğreneceksin yoksa yargılamanın seni ele geçirmesine izin vermeden bir şeyler bilme dürtüsüne mi sahipsin? Duygusal açıdan olgun pek çok insan, her konuşmayı onlar hakkında yapmak ve ilgi odağı olmak yerine, başka şeylere odaklanmaya ve etraflarında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışır.

6. İnsanları kolaylıkla gözlemleyip anlayabilirsiniz

Duygusal açıdan olgun insanlar, insanları etkili bir şekilde değerlendirmelerine ve anlamalarına izin verirler. Etkileşimlerdeki nüansları gözlemlerler ve altta yatan duygu ve motivasyonları ayırt ederler. Bu yetenek, daha derin bağlantıları teşvik eder ve sosyal durumlarda bilgelik ve anlayışla hareket etmelerini sağlar, ilişkilerinde güven ve anlayışı geliştirir.

7. Kendini yansıtma pratiği yaparsın

Koç Shivam, duygusal açıdan olgun insanların hatalarından kolayca vazgeçebileceğini söylüyor. Ayrıca, yaptıklarının ve başkalarını nasıl etkileyebileceklerinin farkındadırlar. Sorumluluk almayı ve sonuçlarını nasıl kabul edeceklerini bilirler.